Константин Семин о 20-летии бомбардировки Югославии : Балканский рубеж

События 20-летней давности оставили шрамы в памяти и сербского, и русского народов, но это была не первая бомбардировка, во время Боснийской войны НАТОвские самолеты уже наносили удары по сербам, просто не так мощно. Всему миру было продемонстрировано, что американцы будут бомбить кого захотят, задолго до 1999 года. Бомбардировки Югославии стали логичным продолжением международного распада миропорядка, который существовал во время Холодной войны, распада, начавшегося, пожалуй, еще с первой войны в Заливе. Но бомбардировка Белграда - это событие войдет в историю как пример абсолютной, вопиющей безнаказанности со стороны США, попрания всех норм международного права, гуманитарных принципов.

Поведение России в годы каждого из югославских кризисов не отличалось от поведения позднего Советского Союза перед вторжением американцев в Ирак - "виляние хвостом" и в конечном счете капитуляция - справедливо будет употребить здесь слово предательство. Думаю, что ельцинская Россия ничего тогда сделать не могла, ожидать того, чтобы она продала комплексы ПВО Белграду, как на этом настаивала тогда левая патриотическая оппозиция, было бессмысленно. От дипломатов, участвовавших в тех событиях, слышал рассказы о том, что позиция МИДа сверялась всегда с американским посольством, и даже наши спецпредставители по Балканам, посланники, участвовавшие в качестве посредников, о своей точке зрения в тех событиях узнавали последними. Никакой разворот самолета, никакой марш-бросок до аэропорта ничего изменить по-крупному не мог. Я был в Слатине спустя несколько лет, незадолго до того, как российский контингент оставил аэродром, это был такой своеобразный жест, напоминание о былом военном могуществе и авторитете Советского Союза, который оказался не по плечу российской власти. Поэтому группировка оттуда была выведена. Фактически и Косово, и Сербия, и все Балканы были отданы под НАТОвский военный контингент, под НАТОвские аэродромы, ничего существенного Россия противопоставить там не могла. Но в трагедии есть вина не только ельцинской России, которая отдала Югославию на растерзание - было много разных факторов.

По прошествии 20 лет воспоминания о тех событиях практически стерты усилиями пропаганды из памяти международного сообщества, самих народов, в том числе сербского. Нельзя сказать, что новое поколение сербов отчетливо осознает, что в 1999 году произошло. На экраны вышел серсбско-российский фильм об этих событиях, но я боюсь, что кино будет использовано для возгонки патриотической истерии в свете нашего сегодняшнего противостояния с Соединенными Штатами. А нужно понимать, что Россия в тот момент уже была совершенно буржуазным березовско-ельцинским государством. И защитить она никого не могла, в том числе и саму себя. И я не верю, что с тех пор что-то радикальным образом изменилось, несмотря на все эти демарши, несмотря на все наши летающие в презентациях ракеты.

Никакого смысла в марш-броске на аэропорт Слатина не было, потому что поддержать маневр наше государство, наша армия не могли. Это была инерция офицерского мышления людей, которые еще ощущали себя причастными к советской воинской присяге, они действовали так, будто за спиной у них Советский Союз, не понимая, что Советского Союза больше нет. Нет той силы, которая может вмешаться в происходящее, возразить что-то Америке всерьез.

И я сомневаюсь, что эпоха, когда позиция российской дипломатии корректировалась факсом из американского посольства, полностью ушла в прошлое. Мы помним, каким образом принимались решения по Ливии, мы помним, как вела себя российская дипломатия, российская власть во время кризиса в Южной Осетии, как продолжает себя вести во время кризиса на Украине. Мне кажется, этот фильм - попытка надуть очередной пузырь патриотических чувств, и за этим пузырем нет ничего.

Надо понимать, что если сегодняшняя дипломатия огрызается в общении с американской стороной – это не значит, что по сравнению с 1999 годом произошли какие-то качественные изменения, и Россия стала другой страной. На Балканах добивали не просто суверенное государство - на Балканах уничтожали остатки социалистической федеративной республики Югославия. Вместо социалистического проекта там должен был появиться целый ворох буржуазных правительств, и это случилось. Так пришли к власти в Македонии, в Албании, в Словении, в Хорватии и, в конченом счете, в самой Сербии. Мы видим, до чего эти самые " патриотически " настроенные и крайне религиозные деятели свои страны довели.

Сегодня это жалкие марионетки иностранного капитала, страны, подвергшиеся тотальной деиндустриализации, потерявшие свои некогда известные всему миру отрасли производства, отрасли промышленности - от фармацевтики до цветной металлургии и машиностроения. Сегодня ничего этого нет, но есть колоссальная, зашкаливающая безработица, отсутствует образование, невероятно большая миграция, просто бегство населения прочь из страны, и тотальное религиозное мракобесие – православие в Сербии, ислам в Боснии и Герцеговине или католичество в Хорватии - это то, чем была заменена хоть кривая, косая, но социалистическая югославская государственность. Для нас это должно быть примером того, что с нами могут сделать. Да, собственно говоря, и делают.