Проект – “Арктика”: где кончаются границы России
Что из себя представляют российские проекты “Арктика”? Как проходят экспедиции на крайний Север? Как изменилась ситуация с научными экспедицимия в последние годы? Насколько может увеличиться территория России? Рассказывает геофизик Екатерина Устинова.
Больше про экспедиции в Арктику смотрите канале “Q-Lapse Science”: https://www.youtube.com/channel/UCQgdOto1YqGbpPddv5pNPqg
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