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Проект – “Арктика”: где кончаются границы России

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Что из себя представляют российские проекты “Арктика”? Как проходят экспедиции на крайний Север? Как изменилась ситуация с научными экспедицимия в последние годы? Насколько может увеличиться территория России? Рассказывает геофизик Екатерина Устинова.

Больше про экспедиции в Арктику смотрите канале “Q-Lapse Science”: https://www.youtube.com/channel/UCQgdOto1YqGbpPddv5pNPqg

Книга “Антарктида – Русская земля. Сталинский план преобразования мира” Л. Гурджиев https://den-magazin.ru/utm/761
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=1xM68n1DAUA
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