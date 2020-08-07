Только для своих

Нет никаких сомнений, что большинству граждан Российской Федерации абсолютно все равно, что Госдума приняла какой-то очередной закон о развитии предпринимательской деятельности в Арктике. Где-то, в какой-то тмутаракани, будут копошиться предприниматели, которые, вложив в дело всего один миллион рублей, начнут там свою деятельность.

Где Арктика — а где вся остальная Россия?

Вот, наверное, в этом не то чтобы незнании, а даже нежелании включать голову и кроются все наши основные проблемы.

Что такое Арктика для России? Не говоря уже об экологии (а здесь формируется климат целой планеты), Арктика представляет собой последний островок чистой воды и нетронутых полезных ископаемых.

Миллионы граждан страны назубок знают, что Россия — сырьевая страна, живущая за счет доходов от продажи нефти, газа, алмазов и так далее. Миллионы с этим согласны, иначе бы они не пошли стройными рядами голосовать за поправки в Конституцию РФ, которые лишь укрепляют сложившуюся ситуацию. Хоть политически, хоть экономически.

И им даже в голову не приходит, что когда-то эти самые ресурсы могут кончиться и жить станет не на что. А меж тем многие месторождения, которые давали сотни миллионов тонн баррелей и кубометров, истощились. Тот же Самотлор, например.

Именно поэтому нужно заниматься переработкой сырья, производством, чтобы производить конкурентные на мировом рынке товары. А свой последний чистый островок беречь как зеницу ока. Как неприкосновенный запас и «энзэ» на самый непредвиденный случай.

Но нет же. Ничего не создается, только добываются ресурсы и продаются за рубеж. А теперь еще и в Арктику могут прийти так называемые предприниматели и, внеся смехотворную сумму, начать добычу полезных ископаемых.

Собственно говоря, именно ради них и был принято этот закон. Больше ни для чего.

Иными словами, те ресурсы, которые находятся в Арктической зоне России, теперь за бесценок могут уйти отдельным предприимчивым гражданам. При этом в тексте документа нет ни слова о том, чтобы эти предпринимали, или резиденты Арктической зоны, хоть копейку выделяли на развитие и без того отсталых регионов. Наоборот — чтобы они выкачивали ресурсы беспрепятственно, им еще и льготы предоставят.

И ладно бы еще в законе было сказано, что заниматься предпринимательством могут представители коренных малочисленных народов Севера, местные родовые общины. Тогда хоть какой-то был бы смысл.

А так для чего все это? Кому это нужно — гражданам России или ее экономике? Абсолютно нет. Это нужно дельцам, которые вычерпали все легкодоступные месторождения России и теперь обратили свой взор не нетронутые богатства.

Но что самое смешное — так это метаморфоза, которая произошла с этим пресловутым проектом закона. Изначально он назывался совсем по-другому — «О социально-экономическом развитии Арктической зоны Российской Федерации». То есть был общим, касался развития всей территории, предусматривал особые льготы и преференции прежде всего для граждан России, которые живут здесь. В свое время он был разработан специально созданной для этого группой сенаторов в Совете Федерации и носил образное название Кодекс развития Арктики.

Но прошло немного времени и этот проект закона взяло под крыло Минвостокразвития РФ, после чего он мгновенно скукожился до создания неких опорных зон, а потом и «зоны» выкинули и решили напрямую облагодетельствовать предпринимателей.

Вот она — вся квинтэссенция курса страны. Для людей никто ничего делать не будет, только для своих, только для прикормленных.

И плевать, что нельзя просто так заходить в Арктику и городить там, что угодно — здесь действительно настолько хрупкая экология, которая восстанавливается десятками, а то и сотнями лет. И плевать, что уже перед глазами картина разграбления — мамонтовую кость из Арктики тоннами беспрепятственно вывозят за рубеж, как и ценные артефакты — каменные орудия с древних стоянок человека. Главное — взять здесь и сейчас, и побольше.

Помнится, в прошлом году в Якутске детально обсуждался этот проект закона. Депутат Госдумы Валентина Пивненко заявила представителю Минвостокразвития РФ Александру Крутикову, выразив общее мнение: «Мы в таком виде этот проект закона завалим». Как видим, не удалось. Большинство взяло под козырек и проголосовало как надо.

Ну а что, собственно, рыжих нет. Каждый хочет сохранить теплое место под солнцем и дальше ходить в дешевую столовую на Охотном ряду. И граждане Российской Федерации хотят того же: чтобы им выделяли на детей по целых десять тысяч рублей в экстренной ситуации и несколько сотен тысяч рублей при рождении ребенка. За это они готовы на все — в том числе и одобрить тех, кто находится у власти и все, что они делают со страной.

Как говорится, и волки сыты, и овцы целы. Страны только скоро такой не будет — России..