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Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации

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Использованные источники: ria.ru

В Роспотребнадзоре изучают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, служба сейчас рассматривает на этот счет опыт разных стран. «Посмотрим, насколько он эффективен и применим», – отметила глава Роспотребнадзора. Ранее стало известно, что штраф 3600 евро за отказ от вакцинации решили ввести в Австрии. А в США за отказ от прививок начнут выписывать штрафы для компаний с более чем 100 сотрудниками. В России же Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры. Между тем, власти европейских стран в преддверии рождественско-новогодних праздников вводят новые ограничения из-за разгула COVID-19. Стремительное распространение коронавируса «Омикрон» заставило ввести в Лондоне чрезвычайное положение. Германия и Франция решили не пускать приезжих из Великобритании. А Нидерланды за несколько дней до Рождества объявили общенациональный локдаун. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы снизить нагрузку на столичные...

Статья публикуется в сокращённом варианте, так как в ней использованы источники, запрещающие репост своих материалов: rg.ru, mk.ru, ria.ru
Ознакомиться с полным текстом статьи можно перейдя по ссылке источника.
Источник: http://stoletie.ru/lenta/rospotrebnadzor_izuchajet_vozmozhnost_vvedenija_shtrafov_za_otkaz_ot_vakcinacii_944.htm
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