Роспотребнадзор изучает возможность введения штрафов за отказ от вакцинации
В Роспотребнадзоре изучают возможность введения штрафов за отказ от вакцинации. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1». По ее словам, служба сейчас рассматривает на этот счет опыт разных стран. «Посмотрим, насколько он эффективен и применим», – отметила глава Роспотребнадзора. Ранее стало известно, что штраф 3600 евро за отказ от вакцинации решили ввести в Австрии. А в США за отказ от прививок начнут выписывать штрафы для компаний с более чем 100 сотрудниками. В России же Верховный суд разрешил штрафовать за отсутствие маски по записям видеокамеры. Между тем, власти европейских стран в преддверии рождественско-новогодних праздников вводят новые ограничения из-за разгула COVID-19. Стремительное распространение коронавируса «Омикрон» заставило ввести в Лондоне чрезвычайное положение. Германия и Франция решили не пускать приезжих из Великобритании. А Нидерланды за несколько дней до Рождества объявили общенациональный локдаун. Мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайную ситуацию, чтобы снизить нагрузку на столичные...