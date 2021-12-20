“Морпехи”
Вышел новый большой обзор от Сурена Цормудяна.
На этот раз про историю американской морской пехоты и сериал "Поколение убийц", снятого на основе воспоминаний ветеранов морской пехоты США (убийства гражданских, ПТСР, моральное разложение и т.д. и т.п.)
Как обычно, масса интересных фактов и деталей из истории американского империализма и его захватнических войн (включая обе войны с Ираком), а также роли и месте морской пехоты в этих войнах. Первая половина видео это фактически подводка и бэкграунд, а вторая часть, это уже по сути разбор самого сериала (мне он в свое время показался "чуть выше среднего") и итоговые выводы.
Смотреть лучше частями, как мини-сериал – продолжительность видео в 4 часа к этому сподвигает, но потраченного времени не жаль.
Да все oни дети в песoчнице на фoне Жукoва
Армия любой страны это бандиты. Разница с обычными бандитами в том что обычные бьют по выбору а военные по команде фас. Если молодой чел не хочет бить или бьёт по выбору он пытается от армии откосить а это чревато и психушкой и другими изоляторами. Все армии одинаковы с вариантами конечно и было бы забавно если в нашей были импотенты ботаники которые никогда никого не побили не изнасиловали. Нет, мы возможно считаем что когда поют наши солдаты дети спят спокойно. Но дети условного противника так не считают. Короче выпьем за береты любые и марш в бассеен согласно традиции беретов.