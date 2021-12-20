Главная » Невероятное в мире

“Морпехи”

136 2


Вышел новый большой обзор от Сурена Цормудяна.
На этот раз про историю американской морской пехоты и сериал "Поколение убийц", снятого на основе воспоминаний ветеранов морской пехоты США (убийства гражданских, ПТСР, моральное разложение и т.д. и т.п.)
Как обычно, масса интересных фактов и деталей из истории американского империализма и его захватнических войн (включая обе войны с Ираком), а также роли и месте морской пехоты в этих войнах. Первая половина видео это фактически подводка и бэкграунд, а вторая часть, это уже по сути разбор самого сериала (мне он в свое время показался "чуть выше среднего") и итоговые выводы.



Смотреть лучше частями, как мини-сериал – продолжительность видео в 4 часа к этому сподвигает, но потраченного времени не жаль.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7308815.html
Метки: афганистан, война в афганистане, война в ираке, империализм, история, кино, морская пехота, саддам хуссейн, сериалы, США, терроризм
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Афганские «короли». Как американские морпехи воюют с десантурой
Как 55 морпехов освободили Николаев от 700 фашистов
Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России
Эти подвиги врача-морпеха признали невозможными
Морпехи с доставкой. Зачем России новый экспедиционный корабль (ФОТО)
Как советский морпех убивал «фрицев» голыми руками
База любой ценой. 12 морпехов за Инджирлик
Морпехи в битве за Москву
2 Комментария » Оставить комментарий
  • 28664 5534
    Русофил два часа назад

      Да все oни дети в песoчнице на фoне Жукoва

    • 4862 3736
      Игорь два часа назад

        Армия любой страны это бандиты. Разница с обычными бандитами в том что обычные бьют по выбору а военные по команде фас. Если молодой чел не хочет бить или бьёт по выбору он пытается от армии откосить а это чревато и психушкой и другими изоляторами. Все армии одинаковы с вариантами конечно и было бы забавно если в нашей были импотенты ботаники которые никогда никого не побили не изнасиловали. Нет, мы возможно считаем что когда поют наши солдаты дети спят спокойно. Но дети условного противника так не считают. Короче выпьем за береты любые и марш в бассеен согласно традиции беретов.

        1
        1

      Оставить комментарий

      Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

      Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
      Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

      (Обязательно)

      Быстрый переход:

      Информация о сайте

      Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

      Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
      Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
      Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

      Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

      Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru