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Эти подвиги врача-морпеха признали невозможными

11:33. 4 августа 2018 Просмотров - 77 Нет комментариев Опубликовал:


На расцвеченном старом фотоснимке – уникальная девушка. Единственная женщина – разведчица советской морской пехоты – Екатерина Дёмина. Дважды в 1944 году ее представляли к званию Героя Советского Союза и оба раза документы возвращались с пометкой "описание подвигов неправдоподобно".

Даже видавшие виды командиры из наркомата обороны не могли поверить, что эта обыкновенная девчонка, начавшая воевать в пятнадцать лет, успела натворить столько всего! Золотая звезда Героя Советского Союза пришла с опозданием в полвека, в 1990 году представление командира Дёминой было поднято из архива и утверждено.

Что еще более приятно, Екатерина Илларионовна, в отличие от многих рано ушедших из жизни бойцов, получила награду сама. До сей поры Екатерина Илларионовна шефствует над школьниками, пишет статьи о лучших человеческих качествах, о тяжелом и героическом времени.


Екатерина рано лишилась родителей, воспитывалась в детском доме. Потом была девятилетка и курсы медсестер при Красном Кресте.

В Армии девятиклассница оказалась с самого начала войны, с июня 1941 года. Когда записывалась на службу документов при ней не было, сгорели в блокадном Ленинграде. Девушка набавила себе три года и стала санинструктором в войсках.

Вытаскивая бойцов с поля боя, была тяжело ранена, сама оказалась в госпитале. Когда зажили раны попросила направить ее в самое горячее место – под Сталинград.

В 1943 году написала рапорт с просьбой зачислить ее в морскую пехоту для освобождения Крыма от фашистов. Девушке там делать нечего, отказали. Тогда Демина пишет письмо на имя самого товарища Сталина. Пришлось настырную девчонку зачислить в морпехи.

Трижды ранена в боях. Во время Керченского десанта вытащила с поля боя восемь десятков раненых бойцов. Неудивительно, что в наркомате такому просто не могли поверить!

При форсировании лимана Днестра в 1944 году простая санинструктор Дёмина одной из первых поднялась по крутому берегу из воды. Расстреляла пулеметное гнездо фашистов.

Подползла к германскому ДЗОТу и набросала в узкую щель гранат! Из автомата положила почти два десятка фашистов, а девять пленных защитников ДЗОТа пригнала в качестве пленных подтянувшимся из воды морпехам.

Снова рапорт командира с представлением к званию Героя и снова отказ. Ну не бывает таких санинструкторов! Скажите это уничтоженным девушкой фашистам!

В декабре 1944 года Демина сражается в десанте при взятии югославской крепости Илок. Полсотни советских бойцов выбрались на залитый ледяной водой островок в излучине реки. И всю ночь держались против многократно большего числа немцев, отвлекая огонь на себя от основного штурма.

К утру от полусотни морпехов осталось в живых только семь человек. Все тяжело раненые, но не сдавшиеся. От ледяной воды и ран у девушки началось тяжелое воспаление легких. Но и эта болезнь не смогла сломить отчаянную старшину санитарной службы!

После войны отважная девушка закончила мединститут и всю жизнь работала врачом. Помогала людям как и всегда. Ничего необычного, простая советская Героиня, неважно, с орденом или без.

***

Источник.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: война, войска, подвиг, советский, фашизм
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