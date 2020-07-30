Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2020

«Ни для кого не секрет, что в ВСУ много заезжих «ковбоев», приехавших на «сафари» на «сепаров» Донбасса. Только «добычей» «охотников» всё больше почему-то становится донбасский «мирняк». Хотя не «охотниками» едиными — есть и профессиональные иностранные наёмники.

Признание МИД Эстонии в одном из погибших морпехов своего подданного лишь в очередной раз доказывает это», — пишет украинский журналист в своей статье.

Однако, не только журналисты, а и сами военнослужащие ВСУ признают наличие «заезжих ковбоев» в рядах своей армии. Взять хотя бы погибшего 13 июля морпеха, в котором изначально признали гражданина США, инструктора, Шона Фуллера. В итоге оказалось, что иностранец жив и здоров, его даже в качестве доказательства показали по центральным украинским каналам.

Тем самым командование ВСУ признало наличие американского наёмника в рядах украинской армии как нечто естественное и неспособное вызвать удивление, не говоря о возмущении. При этом выяснилось, что погибший мужчина на самом деле лейтенант Красногрудь Д. А. был не убит шквальным огнём НМ ДНР, он просто подорвался на мине. Но главное даже не это.

Главное то, что Украина, которая с оглушительным визгом разносит по всему миру информацию о том, что якобы на Донбассе воюют российские наемники, фактически сама пользуется, начиная с 2014 года, услугами наемников-головорезов.

Итак, теперь у нас есть понимание, что армия на Украине не для украинцев. Однако, это ещё не все. Выяснилось, кем на самом деле был гражданин Эстонии, которого командиры ВСУ назвали «доктором», убитым НМ ДНР во время попытки забрать тело подорвавшегося на растяжке украинского разведчика, погибшего несколькими днями ранее. Впрочем, обо всем по порядку.

Начнем с того, что зовут погибшего Мыкола Илин. Гражданин Эстонии.

В марте текущего года получил звание «сержант» ВСУ.

Маленькая ремарка: гражданам Эстонии законодательно не запрещено быть наёмниками в других странах, однако об этом в обязательном порядке необходимо уведомлять соответствующие уполномоченные органы прибалтийской страны. Илин не сообщил властям о своем намерении воевать на территории Украины. То есть фактически находился в ВСУ в нарушение эстонского законодательства.

Киевские СМИ утверждали, что Илин был доктором. На самом деле «Медик» — это позывной. Мыкола действительно интересовался тактической медициной, его даже можно назвать инструктором по ТМ, но это совсем не доктор и не врач.

Если человек любит балет, от этого он профессионалом в этой области не становится, согласитесь.

Украина утверждает, что Илин и его группа должны были совершить благородную миссию — забрать тело погибшего несколько дней назад украинского разведчика, дабы похоронить его по-человечески. Только вот видео, которое нам попало в руки, свидетельствует совершенно о другом.

Перед 13 июля между ВСУ и НМ ДНР была достигнута договорённость о том, что за останками разведчика выдвинутся одетые в белые бронежилеты и белые каски гражданские сотрудники гуманитарной украинской организации «Груз 200», которая занимается эвакуацией тел своих солдат, погибших на Донбассе.

Однако, как вы уже знаете сами, вместо них отправилось три группы морпехов ВСУ. Естественно, они двигались совсем не по оговоренному маршруту. О внешнем виде можете судить сами: ни белых касок, ни белых халатов. Зато полный боевой комплект. Парни явно шли не за останками украинского воина.

А иначе почему они обошли труп стороной и пытались прорваться любыми способами к позициям НМ ДНР? И почему «Медика» испугали беспилотники, причем настолько, что он пытался скрыться от них в лесополосе? Собственно, там его и настигла смерть.

Кто-то открыл огонь, предположительно, из АГС-17 и СПГ, а когда Илин бросился менять позицию, он и «познакомился» с противопехотной осколочной миной направленного поражения.

В итоге, Мыкола Илин стал по каким-то непонятным причинам чуть ли не героем Украины. Возможно, тому причиной стал его позывной «Медик», который оказался очень кстати, когда командованию понадобилось как-то оправдывать свои промахи перед СМИ.

Кем же на самом деле был Илин? Судя по фото флага США, исписанного словами «Слава Украине», парень был анархически настроенным — главное громить и крушить, а где и что — сие совсем неважно.

А вот, что читают нынче в рядах ВСУ иностранные наемники. Это фото книги «Пехотное оружие Третьего рейха», одна из последних прочитанных Мыколой книг. Думаю, здесь комментарии излишни.

Кстати, в телефоне Илина были найдены фото мужчин с американскими шевронами — ещё одно доказательство, что именно американцы решают, сколько бойцов ВСУ должно погибнуть в бою, сколько — подорваться на мине, а сколько — скончаться от «передоза».

К слову, вам не кажется, что слова «Слава Украине», начертанные на флаге США, уж больно схожи со знаменитой цитатой Бандеры: «Я за вильну Украину у склади Нимеччини»?

В свете этого вполне логичным выглядит, что Илин, который 21 июня был отмечен грамотой за преданную службу и другие заслуги, относится к Украине как к недогосударству, что наглядно иллюстрирует ряд фото, найденных в его телефоне.

Что же касается дел сердечных нашего персонажа, здесь и всё совсем интересно: вроде бы и имел отношения с женщиной, однако, вместо фото любимой во внутреннем кармане у сердца, у Илина в телефоне найдены вот такие вот любопытные картинки.

Фото, явно говорящие о психологических сдвигах в голове «Медика» Илина. Девушки (?) с усами (!!!) — очень странная эротическая фантазия. После этого не удивлюсь, если окажется, что в ВСУ полно гомосексуалистов. А что, в США геев-военнослужащих решили поощрять. Мерзость, но факт. А Украина бездумно копирует все замашки своих заокеанских хозяев…

При этом фото с усатыми девочками — это ещё цветочки. Картинки с животными и полуголыми необъятными женщинами из коллекции Илина свидетельствую о том, что мужчине явно была нужна помощь специалистов-коллег Фрейда.

Кто-то скажет, что на войне у многих крыша едет. Не могу не согласиться, только вот в случае с Илиным секрет его бурных извращённых фантазий заключается в систематическом употреблении наркотиков.

В телефоне у Мыколы найдены чеки о переводе денег некоему военнослужащему ВСУ Пенкину на приобретение наркотиков. Тому самому Пенкину, который известен СМИ как поставщик наркотических препаратов «воинам света».

И вот Мыкола Илин, этот наркозависимый человек, с явными отклонениями в психике, преподносится командованием ВСУ как «благородный, безоружный медицинский работник».

Кем был Илин на момент смерти и был ли он в сознании? Возможно, необъяснимый страх, который он испытывал перед беспилотником, летающим над ним, это последствия приёма очередной дозы? Будь он в нормальном состоянии, может быть, даже жив остался.

А так в голове туман, сосредоточиться не получается, где-то под ложечкой ноет от страха, руки дрожат, колени от слабости подкашиваются — разве можно в таком состоянии остаться в живых? Думаю, что там, где нет холодной головы, нет и шанса на выживание. Собственно, так и вышло.

По сути, этих смертей могло и не быть, если бы украинская сторона держала своё слово и отправила бы за телом разведчика настоящих волонтеров организации «Груз 200», а не три диверсионные группы. В итоге, и тело не забрали, и еще несколько новых трупов получили. Хотя, вполне возможно, всё шло по чётко отработанному сценарию. Недаром в соцсетях постоянно звучит мысль истых укро-патриотов:

«Ничего, пусть у нас есть потери, зато это шикарный шанс для информационного удара из всех орудий по «сепарам».

В свете «информационного удара» абсолютно логичным выглядит цинизм, с которым командиры обрекли на верную гибель раненого военнослужащего, которого можно было спасти, занявшись вместо этого пиаром «прекрасного парня эстонца» и его «подвига под градом пуль коварных «сепаров». Такое вот оно — истинное отношение командования украинской армии к своим бойцам. Впрочем, не нам с этим жить, хотя по-человечески «воинов света» всё-таки жаль, ведь были же когда-то они русскими людьми и, дай Бог, когда-нибудь снова станут. Только это уже совсем другая история…

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Станислав Кузьмин, специально для «Русской Весны»