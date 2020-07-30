Сводки от ополчения Новороссии 30 июля 2020
- 06:00 Уничтожение спецгруппы наёмников в ДНР: странные находки в телефоне убитого иностранца (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:30 Силы ПВО ДНР показали, как уничтожать авиацию врага (ВИДЕО).
- 03:00 Каратели скрытно перемещают вооружение, ВСУ не могут согласовать действия и подставляют Минобороны.
- 00:20 Углегорск. Зона памяти.
- Вчера 20:24 Подготовка разведчиков ВСУ. Средства выявления и порядок уничтожения снайпера.
Уничтожение спецгруппы наёмников в ДНР: странные находки в телефоне убитого иностранца (ФОТО, ВИДЕО)
«Ни для кого не секрет, что в ВСУ много заезжих «ковбоев», приехавших на «сафари» на «сепаров» Донбасса. Только «добычей» «охотников» всё больше почему-то становится донбасский «мирняк». Хотя не «охотниками» едиными — есть и профессиональные иностранные наёмники.
Признание МИД Эстонии в одном из погибших морпехов своего подданного лишь в очередной раз доказывает это», — пишет украинский журналист в своей статье.
Однако, не только журналисты, а и сами военнослужащие ВСУ признают наличие «заезжих ковбоев» в рядах своей армии. Взять хотя бы погибшего 13 июля морпеха, в котором изначально признали гражданина США, инструктора, Шона Фуллера. В итоге оказалось, что иностранец жив и здоров, его даже в качестве доказательства показали по центральным украинским каналам.
Тем самым командование ВСУ признало наличие американского наёмника в рядах украинской армии как нечто естественное и неспособное вызвать удивление, не говоря о возмущении. При этом выяснилось, что погибший мужчина на самом деле лейтенант Красногрудь Д. А. был не убит шквальным огнём НМ ДНР, он просто подорвался на мине. Но главное даже не это.
Главное то, что Украина, которая с оглушительным визгом разносит по всему миру информацию о том, что якобы на Донбассе воюют российские наемники, фактически сама пользуется, начиная с 2014 года, услугами наемников-головорезов.
Итак, теперь у нас есть понимание, что армия на Украине не для украинцев. Однако, это ещё не все. Выяснилось, кем на самом деле был гражданин Эстонии, которого командиры ВСУ назвали «доктором», убитым НМ ДНР во время попытки забрать тело подорвавшегося на растяжке украинского разведчика, погибшего несколькими днями ранее. Впрочем, обо всем по порядку.
Начнем с того, что зовут погибшего Мыкола Илин. Гражданин Эстонии.
В марте текущего года получил звание «сержант» ВСУ.
Маленькая ремарка: гражданам Эстонии законодательно не запрещено быть наёмниками в других странах, однако об этом в обязательном порядке необходимо уведомлять соответствующие уполномоченные органы прибалтийской страны. Илин не сообщил властям о своем намерении воевать на территории Украины. То есть фактически находился в ВСУ в нарушение эстонского законодательства.
Киевские СМИ утверждали, что Илин был доктором. На самом деле «Медик» — это позывной. Мыкола действительно интересовался тактической медициной, его даже можно назвать инструктором по ТМ, но это совсем не доктор и не врач.
Если человек любит балет, от этого он профессионалом в этой области не становится, согласитесь.
Украина утверждает, что Илин и его группа должны были совершить благородную миссию — забрать тело погибшего несколько дней назад украинского разведчика, дабы похоронить его по-человечески. Только вот видео, которое нам попало в руки, свидетельствует совершенно о другом.
Перед 13 июля между ВСУ и НМ ДНР была достигнута договорённость о том, что за останками разведчика выдвинутся одетые в белые бронежилеты и белые каски гражданские сотрудники гуманитарной украинской организации «Груз 200», которая занимается эвакуацией тел своих солдат, погибших на Донбассе.
Однако, как вы уже знаете сами, вместо них отправилось три группы морпехов ВСУ. Естественно, они двигались совсем не по оговоренному маршруту. О внешнем виде можете судить сами: ни белых касок, ни белых халатов. Зато полный боевой комплект. Парни явно шли не за останками украинского воина.
А иначе почему они обошли труп стороной и пытались прорваться любыми способами к позициям НМ ДНР? И почему «Медика» испугали беспилотники, причем настолько, что он пытался скрыться от них в лесополосе? Собственно, там его и настигла смерть.
Кто-то открыл огонь, предположительно, из АГС-17 и СПГ, а когда Илин бросился менять позицию, он и «познакомился» с противопехотной осколочной миной направленного поражения.
В итоге, Мыкола Илин стал по каким-то непонятным причинам чуть ли не героем Украины. Возможно, тому причиной стал его позывной «Медик», который оказался очень кстати, когда командованию понадобилось как-то оправдывать свои промахи перед СМИ.
Кем же на самом деле был Илин? Судя по фото флага США, исписанного словами «Слава Украине», парень был анархически настроенным — главное громить и крушить, а где и что — сие совсем неважно.
А вот, что читают нынче в рядах ВСУ иностранные наемники. Это фото книги «Пехотное оружие Третьего рейха», одна из последних прочитанных Мыколой книг. Думаю, здесь комментарии излишни.
Кстати, в телефоне Илина были найдены фото мужчин с американскими шевронами — ещё одно доказательство, что именно американцы решают, сколько бойцов ВСУ должно погибнуть в бою, сколько — подорваться на мине, а сколько — скончаться от «передоза».
К слову, вам не кажется, что слова «Слава Украине», начертанные на флаге США, уж больно схожи со знаменитой цитатой Бандеры: «Я за вильну Украину у склади Нимеччини»?
В свете этого вполне логичным выглядит, что Илин, который 21 июня был отмечен грамотой за преданную службу и другие заслуги, относится к Украине как к недогосударству, что наглядно иллюстрирует ряд фото, найденных в его телефоне.
Что же касается дел сердечных нашего персонажа, здесь и всё совсем интересно: вроде бы и имел отношения с женщиной, однако, вместо фото любимой во внутреннем кармане у сердца, у Илина в телефоне найдены вот такие вот любопытные картинки.
Фото, явно говорящие о психологических сдвигах в голове «Медика» Илина. Девушки (?) с усами (!!!) — очень странная эротическая фантазия. После этого не удивлюсь, если окажется, что в ВСУ полно гомосексуалистов. А что, в США геев-военнослужащих решили поощрять. Мерзость, но факт. А Украина бездумно копирует все замашки своих заокеанских хозяев…
При этом фото с усатыми девочками — это ещё цветочки. Картинки с животными и полуголыми необъятными женщинами из коллекции Илина свидетельствую о том, что мужчине явно была нужна помощь специалистов-коллег Фрейда.
Кто-то скажет, что на войне у многих крыша едет. Не могу не согласиться, только вот в случае с Илиным секрет его бурных извращённых фантазий заключается в систематическом употреблении наркотиков.
В телефоне у Мыколы найдены чеки о переводе денег некоему военнослужащему ВСУ Пенкину на приобретение наркотиков. Тому самому Пенкину, который известен СМИ как поставщик наркотических препаратов «воинам света».
И вот Мыкола Илин, этот наркозависимый человек, с явными отклонениями в психике, преподносится командованием ВСУ как «благородный, безоружный медицинский работник».
Кем был Илин на момент смерти и был ли он в сознании? Возможно, необъяснимый страх, который он испытывал перед беспилотником, летающим над ним, это последствия приёма очередной дозы? Будь он в нормальном состоянии, может быть, даже жив остался.
А так в голове туман, сосредоточиться не получается, где-то под ложечкой ноет от страха, руки дрожат, колени от слабости подкашиваются — разве можно в таком состоянии остаться в живых? Думаю, что там, где нет холодной головы, нет и шанса на выживание. Собственно, так и вышло.
По сути, этих смертей могло и не быть, если бы украинская сторона держала своё слово и отправила бы за телом разведчика настоящих волонтеров организации «Груз 200», а не три диверсионные группы. В итоге, и тело не забрали, и еще несколько новых трупов получили. Хотя, вполне возможно, всё шло по чётко отработанному сценарию. Недаром в соцсетях постоянно звучит мысль истых укро-патриотов:
«Ничего, пусть у нас есть потери, зато это шикарный шанс для информационного удара из всех орудий по «сепарам».
В свете «информационного удара» абсолютно логичным выглядит цинизм, с которым командиры обрекли на верную гибель раненого военнослужащего, которого можно было спасти, занявшись вместо этого пиаром «прекрасного парня эстонца» и его «подвига под градом пуль коварных «сепаров». Такое вот оно — истинное отношение командования украинской армии к своим бойцам. Впрочем, не нам с этим жить, хотя по-человечески «воинов света» всё-таки жаль, ведь были же когда-то они русскими людьми и, дай Бог, когда-нибудь снова станут. Только это уже совсем другая история…
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Станислав Кузьмин, специально для «Русской Весны»
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Силы ПВО ДНР показали, как уничтожать авиацию врага (ВИДЕО)
Подразделения противовоздушной обороны Народной милиции ДНР неустанно продолжают улучшать навыки своих специалистов во время перемирия.
Так, на одном из полигонов Донецкой Народной Республики проходят сборы расчетов зенитных установок.
По условиям тренировок расчетам ЗУ-23–2, установленных на шасси грузовых автомобилей, необходимо было преодолеть маршрут, в ходе которого они получали дополнительные вводные по действиям противника.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Каратели скрытно перемещают вооружение, ВСУ не могут согласовать действия и подставляют Минобороны
«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ЛНР за минувшие сутки по итогам брифинга представителя Управления Народной милиции ЛНР.
По данным наблюдателей представительства ЛНР в СЦКК, за прошедшие сутки нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ не зафиксировано.
Подразделения Народной милиции Луганской Народной Республики продолжают строго соблюдать приказ о соблюдении режима прекращения огня.
Командование так называемой «ООС» преднамеренно продолжает подвергать опасности мирных жителей.
Так, по данным нашей разведки, в зоне ответственности 30 бригады ВСУ на окраине н.п. Троицкое отмечено размещение боевой бронированной машины.
Также с целью недопущения вскрытия вооружения и военной техники от наблюдателей СММ ОБСЕ оккупационное командование продолжило применение станций РЭБ «Буковель-АД» из состава 20-го батальона РЭБ с целью подавления каналов управления БЛА Миссии ОБСЕ в зоне ответственности 24 и 30 бригад ВСУ в районах н.п. Троицкое и Попасная.
Помимо средств РЭБ, с целью сокрытия от ОБСЕ запрещённого Минскими соглашениями вооружения командующий «ООС» Кравченко приказал командирам 24 и 30 бригад Гудзю и Гаразу перемещение военной техники осуществлять скрытно, с последующей ее маскировкой.
При этом он акцентировал внимание на увеличение наблюдательных постов за воздушной обстановкой по недопущению полетов БПЛА СММ ОБСЕ в указанных районах.
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Мы продолжаем фиксировать минирование украинскими боевиками дорог общего пользования и сельскохозяйственных полей.
По имеющейся у нас информации, подопечные Брыжинского из 93-й бригады установили 20 противотанковых мин ТМ-62 на полях, предназначенных для сельскохозяйственных работ на окраине н.п. Орехово и вблизи дороги общего пользования.
Бесконтрольное минирование местности украинскими боевиками, проводимое без согласования с командованием «ООС» и ОТГ «Север», подвергает смертельной опасности жизни мирного населения и наблюдателей ОБСЕ.
Так, вчера в результате преступных действий украинских боевиков в районе между н.п. Орехово и Новотошковское мужчина, 1971 г.р., получил осколочные ранения тела в результате срабатывания минно-взрывного устройства вблизи поля.
Пострадавший в тяжёлом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение.
Мы обращаемся к жителям прифронтовых территорий, подконтрольных Украине, быть предельно осторожными, при обнаружении взрывоопасных предметов обращаться к представителям СММ ОБСЕ и в Генеральную прокуратуру.
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В период перемирия боевики продолжают совершать противоправные действия в отношении гражданского населения.
В районе н.п. Новотошковское у местного фермера боевики 93-й бригады ВСУ по приказу Брыжинского изъяли два КамАЗа, один экскаватор и трактор Т-25А под предлогом помощи украинской армии для проведения инженерных работ по оборудованию своих позиций.
Владелец сельхозтехники обратился с жалобой в местную администрацию и прокуратуру с требованием вернуть технику и возместить причиненный материальный ущерб.
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Народная милиция и жители Республики надеются, что Киев найдет в себе силы соблюдать согласованное перемирие. Однако украинская сторона систематически уклоняется от выполнения данных обязательств, пытаясь создать в информационном поле выгодную для себя картину событий.
Так, 28 июля 2020 года зафиксирован очередной факт публикации недостоверной информации на сайте Министерства обороны Украины об обстреле подразделениями НМ позиций украинских боевиков. Однако штаб «ООС» данную информацию изначально не подтвердил.
Подобные обвинения являются результатом несогласованных действий командования «ООС» и киевского руководства в вопросах проведения провокаций в информационном поле. Поняв свой просчет, пресс-служба Минобороны удалила данное сообщение об обстреле.
Спустя некоторое время, штаб «ООС» попытался оправдать нелепые шаги начальства из Минобороны. Пресс-центр штаба «ООС» разместил сообщение о том, что украинской стороной все же был зафиксирован один выстрел из подствольного гранатомета.
Творящиеся информационные недопонимания между штабом «ООС» и пресс-службой Министерства обороны демонстрируют сбои в работе сил ИпСО и подконтрольных пропагандистов.
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Украинские военные на первой линии обороны, желая улучшить бытовые условия, перебираются из блиндажей и землянок в более комфортные условия, занимая частные дома местных жителей.
При этом владельцев в лучшем случае потесняют, в худшем — под угрозой оружия просто выставляют на улицу. Очередной случай «отжима» двух домов у местных жителей зафиксирован в н.п. Золотое-4.
Боевики 30-й бригады находящиеся по соседству в двух домах, оборудовали командный пункт батальона. При подключении агрегата питания допустили короткое замыкание, что привело к возгоранию.
Не имея средств пожаротушения, а также специальной техники, очаг пожара не удалось локализовать. По вине украинских преступников уничтожено два дома.
Собственники домовладений по данному факту обратились в Луганскую областную государственную администрацию. Также сведения о пожаре отражены в официальном отчете Миссии ОБСЕ.
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Нам продолжает поступать информация о фактах неуставных взаимоотношений в подразделениях ВСУ в зоне «ООС».
Так, на позиции 25-й бригады в районе н.п. Счастье 26 июля, издеваясь над своим сослуживцем и угрожая ему оружием, по неосторожности одним из боевиков был произведен выстрел из АК-74. В результате чего ранение получил солдат Скрипченко.
Пострадавший доставлен в военно-медицинский госпиталь н.п. Северодонецк. О происшествии командир 25-й бригады Зенченко вышестоящему командованию не докладывал.
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Углегорск. Зона памяти
Сегодня в Углегорске состоялось открытие мемориала ополченцам Донбасса, погибшим при освобождении города 29 января 2015 года. Именно на этом месте, в дни образования «дебальцевского котла», шли ожесточенные бои между бойцами ДНР и украинскими карателями.
В январе-феврале 2015 года в Донбассе вспыхнула очередная горячая фаза вооруженного конфликта. По всей линии соприкосновения сторон шли ожесточенные бои.
Ранним утром 29 января из населенного пункта Кондратьевка в сторону Углегорска выдвинулось подразделение 2-го мотострелкового батальона в/ч 08803. Около 100 бойцов и несколько единиц военной техники… Это стало началом штурма Углегорска.
Освобождение именно этого небольшого города стало вехой развала обороны украинских войск на Дебальцевском выступе – после Углегорска вооружённые силы ДНР и ЛНР двинулись на Логвиново, была перерезана трасса Дебальцево-Артемовск, что и сформировало так называемый Дебальцевский котёл, из которого ВСУ прорывались, бросая технику и боеприпасы. Но освобождения Дебальцева и Логвинова были невозможными без взятия Углегорска. И это хорошо понимали те, кто в то зимнее утро находились в колонне, которая начала движение в сторону украинских войск. В районе поселка Каютова ополченцы попали в засаду. Головная БМП была подбита противником. Начался ожесточенный бой. Украинские боевики “били” по ополченцам из танков, артиллерийских орудий, различных видов гранатометов и огнеметов. Силы были неравными: киевские оккупанты значительно превосходили силы ДНР. Неся потери, бойцы Республики были вынуждены отступить. Среди погибших в этом бою - медицинский взвод, сгоревший заживо в санитарном автомобиле, на котором были все опознавательные знаки. Но украинских фашистов это не остановило. Позже киевские каратели еще много раз будут устраивать охоту на транспорт с медицинской эмблемой.
Ополченцы отступили, чтобы перегруппироваться. И уже через два часа они вернулись. Вернулись, чтобы с ожесточенными боями освободить свою землю, свой город от укрофашисткой нечисти.
В том бою за освобождение Углегорска погибли 12 человек.
Агибалов Олег Викторович (Хирург) – мед. взвод
27.12.1970 г. р.
Чернышов Евгений Геннадиевич (Чернышов) –мед. взвод
05.11.1984 г.р.
Дзензель Виталий Николаевич (Дзензель) – мед. взвод
13.09.1983 г.р.
Ганжела Андрей Сергеевич (Ганжа)- мср
24.06.1981 г.р.
Кулишов Игорь Евгеньевич (Кок) – мср
08.11.1969 г.р.
Моногаров Валентин Александрович (Авик) – мср
14.02.1995 г.р.
Коцага Андрей Владимирович (Молдаван) – мср
23.07.1977 г.р.
Шальнев Геннадий Евгеньевич ( Шалун) – мср
17.04.1972 г.р.
Мостовой Александр Николаевич (Мостак) – мср
21.11.1964 г.р.
Стахов Станислав Юрьевич (Путник) – мср
20.12.1991 г.р.
Теперин Максим Юрьевич (Чик) – гранатометный взвод
30.09.1986 г.р.
Федоров Сергей Иванович (Чапай)- мср
08.06.1964 г.р.
Сегодня памятник погибшим ополченцам появился благодаря бойцу с позывным Снайпер, который был одним из участников штурма города, и его жене Валерии Никоненко. Именно она поддержала его и помогла воплотить в жизнь идею увековечить память тех, кто был вместе с ним в том кровопролитном бою, но сложил свою голову на поле сражения. Так вложив личные средства, они создали мемориал памяти бойцов ДНР. Место, куда будут приходить потомки погибших ребят, чтобы склонить головы перед их подвигом. Ведь они рядом с нами, пока живут в наших сердцах. Слава героям!
Трудностей было много, нужны были рабочие руки и тут на помощь пришли неравнодушные люди. Помогали кто чем мог. Слова благодарности звучат в адрес Енакиевского Совета ветеранов Афганистана и простых жителей Енакиево, оказавших помощь в расчистке и уборке территории, установки памятника.
На торжественном митинге присутствовали близкие погибших, первый заместитель городского головы Енакиева Юрий Сильванский, мэр Углегорска, военнослужащие армии ДНР и местные жители.
Была организована работа полевой кухни
На гранитном памятнике выбиты эпизоды из истории освобождения Углегорска. Грани монумента украшают барельефы с изображением ополченцев, уходящих вдаль… в небеса, ниже выбиты имена 12 погибших освободителей Углегорска. Под стеклом у подножья памятника предметы, напоминающие о том кровопролитном бое.
видео: Официальная группа МО ОД “Донецкая Республика” г. Енакиево
Куда б ни шёл, ни ехал ты,
Но здесь остановись,
Могиле этой дорогой
Всем сердцем поклонись.
Кто б ни был ты — рыбак,
шахтёр,
Учёный иль пастух, —
Навек запомни: здесь лежит
Твой самый лучший друг.
И для тебя, и для меня
Он сделал все, что мог:
Себя в бою не пожалел,
А наш Донбасс сберёг.
К оглавлению | Источник: voicesevas.ru
Подготовка разведчиков ВСУ. Средства выявления и порядок уничтожения снайпера
Продолжение публикации материалов для служебного пользования о подготовке разведчиков ВСУ к ведению антиснайперских действий.
Первая часть вышла вчера https://colonelcassad.livejournal.com/6054465.html
Основы ведения антиснайперской борьбы (ч.2)
Предлагаем вашему вниманию 2-ю часть презентации для разведчиков ВСУ, где рассматриваются вопросы подготовки снайперов и антиснайперских действий.
На слайдах ниже представлены рекомендации по ведению антиснайперских действий, а также рассматриваются актуальные специальные технические средства для работы снайперов.
ИА АСД
https://asd.news/articles/voyna/podgotovka-razvedchikov-vsu2/ – цинк
К оглавлению | Источник: colonelcassad.livejournal.com
Прибор противодействия снайперам ПАПВ (переносной автоматический прибор оптико-электронного противодействия) предназначен для обнаружения оптических и оптико-электронных средств (ОЭС), ведущих встречное наблюдение и прицеливание, и постановки им лазерным излучением импульсных световых помех.
Прибор ПАПВ создан российским конструкторским бюро точного машиностроения им. Нудельмана, являющимся лидером в разработке различных лазерных систем.
Фирмы в Москве торгующие этим оборудованием;
Общество с ограниченной ответственностью «ТСС”
Юридический адрес: Россия, 101000, г. Москва. Улица Мясницкая, дом 30/1/2, стр. 2.
Фактический адрес: 105425, г. Москва. Улица 3-я Парковая, дом 41Б.
Вопрос откуда эти приборы у ВСУ?