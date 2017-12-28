Попутали берега. Что может ждать американских морпехов в России

МОСКВА, 26 дек — РИА Новости, Вадим Саранов. Американские морпехи готовятся к теоретической войне с Россией. На прошлой неделе командующий корпусом морской пехоты генерал Роберт Неллероткрыто допустил возможность вооруженного конфликта между США и Россией. Среди наиболее вероятных направлений вторжения потенциального противника эксперты называют Мурманскую область, Крым и Приморье. Позже официальный представитель Пентагона Эрик Дент в комментарии газете The Washington Post пояснил, что Неллер лишь хотел таким образом "мотивировать военнослужащих". По всей видимости, хотел смягчить. О том, к каким именно действиям американские генералы мотивируют своих бойцов и на что на самом деле способен Корпус морской пехоты США, — в материале РИА Новости.

Дивизии вторжения

Численность корпуса морской пехоты (КМП) США вместе с резервистами составляет более 220 тысяч штыков. Основной ударный кулак КМП — три дивизии, каждая из которых имеет на вооружении 70 танков "Абрамс" M1A1, 108 самоходных и буксируемых гаубиц, 208 БТР и около 3000 автомобилей. Еще одна дивизия численностью в 50 тысяч человек в краткие сроки может быть укомплектована резервистами. Авиационный парк морской пехоты составляют около 1100 вертолетов и самолетов, среди которых и новейший истребитель F-35B. В кризисных ситуациях из состава КМП формируются экспедиционные корпуса и бригады, которые, по сути, могут воевать на полном самообеспечении. Их автономность достигает 60 суток. Самыми масштабными конфликтами, в которых довелось участвовать американским морпехам после Второй мировой, стали войны в Корее и Вьетнаме, операции НАТО в Ираке, Афганистане и Югославии. Однако самым вероятным противником для американских морпехов со времен холодной войны продолжает оставаться Россия.



"Корпус морской пехоты США представляет собой достаточно серьезную угрозу, — считает военный эксперт, капитан первого ранга Константин Сивков. — В случае агрессии американская морская пехота будет в первую очередь задействована на северном направлении, ее целью станет захват баз подводных лодок в Мурманской области. На юге высадка может произойти в Крыму, на Дальнем Востоке, это, скорее всего, будет Камчатка, где также базируются стратегические подводные лодки".

По словам Сивкова, Вооруженные силы России активно отрабатывают тактику противодесантных операций, в том числе и на учениях. Главные составляющие успеха такой операции — недопущение завоевания противником господства в воздухе, нанесение ударов по десанту и силам прикрытия на переходе морем, удары по кораблям отряда непосредственно в районе высадки и бой на берегу. Вообще же, как считают эксперты, классический морской десант является достаточно уязвимой целью. Состав амфибийно-десантных сил ВМС США, необходимых для высадки только одной дивизии, может состоять из более чем 50 кораблей и судов обеспечения, что практически полностью исключает фактор внезапности и дает противнику время на подготовку к обороне побережья.

Одна из главных угроз для десанта — береговые ракетные и артиллерийские комплексы, которые в последнее время активно поступают на вооружение ВМФ России. Среди них — береговой ракетный комплекс "Бал", поражающий цели на расстоянии до 260 километров. При этом "Бал" имеет возможность скрытного обнаружения целей, а его залп может состоять из 32 ракет.

Другим неприятным сюрпризом для вражеского десанта может оказаться самоходный 130-миллиметровый артиллерийский комплекс "Берег", который способен уничтожать надводные цели, в том числе скоростные, на дистанциях до 22 километров. Скорострельность комплекса достигает 12 выстрелов в минуту. "Берег" может топить корабли противника практически в автономном режиме — корректировку стрельбы осуществляет система управления огнем.

Словом, высадка на российский берег для американских морпехов, мягко говоря, будет не слишком комфортным предприятием, даже если им удастся избежать "теплой" встречи с кораблями и подлодками ВМФ. "Пока у нас есть возможность для проведения таких противодесантных операций, они к нам не сунутся", — убежден Сивков.







Месседж союзникам

Напомним, что численность американских морпехов в Норвегии, на встрече с которыми генерал Неллер сделал свое громкое заявление, составляет всего 300 человек, но представители командования КМП декларируют, что контингент может быть увеличен до трех тысяч военнослужащих.