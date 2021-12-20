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Малая Энергетика России. Максим Загорнов и Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо

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Малая Энергетика России. Максим Загорнов и Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Ассоциация малой энергетики – общественная организация, объединяющая быстрорастущие и высокотехнологичные компании, работающие в сфере малой распределенной энергетики и смежных отраслях. Задача Ассоциации – консолидация общих усилий и компетенций, административных, финансовых и трудовых ресурсов для формирования рынка распределенной энергетики и совместной реализации инновационных энергетических проектов в России и за рубежом.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=TK-6gh7Wl98
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