Малая Энергетика России. Максим Загорнов и Борис Марцинкевич | Геоэнергетика Инфо
Малая Энергетика России. Максим Загорнов и Борис Марцинкевич. Геоэнергетика Инфо
Ассоциация малой энергетики – общественная организация, объединяющая быстрорастущие и высокотехнологичные компании, работающие в сфере малой распределенной энергетики и смежных отраслях. Задача Ассоциации – консолидация общих усилий и компетенций, административных, финансовых и трудовых ресурсов для формирования рынка распределенной энергетики и совместной реализации инновационных энергетических проектов в России и за рубежом.