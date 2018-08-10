Новости Украины и Новороссии 10 августа 2018
- 08:31 В США предупредили о скором финансовом хаосе на Украине.
- 05:00 Сколько денег Украине приносит поезд Киев—Москва в год, и зачем она хочет закрыть ж/д сообщение с Россией.
- 03:15 Украина разменяла традиции на нетрадиционную ориентацию.
- Вчера 23:40 Как Шарий пообщался с Героем Украины.
- Вчера 22:20 Чудесное спасение шахтёров ДНР: подробности спасательной операции (ФОТО, ВИДЕО).
- Вчера 22:06 Порошенко собирается внести в конституцию Украины поправки о ЕС и НАТО.
В США предупредили о скором финансовом хаосе на Украине
Финансовые резервы Украины тают, что заставляет Нацбанк тревожиться.
На счетах украинского минфина наименьший запас средств за последние четыре года, а планы по наполнению бюджета сорваны, что грозит обернутся хаосом, пишет Bloomberg.
По состоянию на первое августа баланс счета правительственной казны сократился до 2 миллиардов гривен. Такого уровня страна не видела со времен бегства экс-президента Виктора Януковича, отмечает агентство.
Председатель Нацбанка Украины Дмитрий Сологуб заявил Bloomberg, что в стране возникли проблемы с ликвидностью.
«Правительству будут нужны деньги, чтобы заполнить пробелы. Проблема в том, что источников финансирования очень немного», — признал он, предупредив, что НБУ сам находится в затруднительном положении и не в состоянии покрывать дефицит бюджета.
Как указывает агентство, проблема кроется в том, что Украина до сих пор не получила от МВФ очередной транш в размере 1,9 миллиарда долларов, что влечет за собой блокирование финансовой помощи от других сторон. Заместитель председателя Нацбанка Олег Чурий отметил, что даже если МВФ предоставит средства, риск для экономики Украины остается. «До конца года осталось мало времени. Если будут любые рыночные колебания, нам будет трудно получить деньги», — сказал Чурий.
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По словам исполнительного директора инвестиционного банка «Дрэгон кэпитал» Томаса Фиалы, дела в украинской экономике идут «относительно хорошо» и она восстанавливается, но ухудшение ликвидности, которое наблюдалось в последнее время, вызывает беспокойство. «Мы бы хотели увидеть решение ситуации как можно скорее», — сказал он.
Затягивание с получением транша от МВФ грозит «хаосом, который уже охватил другие развивающиеся рынки».
«А это будет означать, что Украина не сможет продать свои государственные долговые обязательства на 2 миллиарда долларов», — заключает Bloomberg.
Четырехлетняя программа помощи МВФ с использованием механизма расширенного финансирования (EFF) предусматривает выделение Украине 17,5 миллиарда долларов. С 2015-го по 2017 год Киеву четырьмя траншами было выделено более восьми миллиардов долларов.
Власти Украины рассчитывали получить пятый транш от МВФ до конца 2017 года, однако до сих пор этого не произошло. Одним из условий предоставления транша МВФ называет повышение цен на газ для населения Украины. Власти в Киеве пока откладывают принятие решения по этому вопросу.
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Сколько денег Украине приносит поезд Киев—Москва в год, и зачем она хочет закрыть ж/д сообщение с Россией
Немного статистики — самыми прибыльными направлениями предприятия «Украинские железные дороги» за прошлый год стали Киев—Москва, Одесса—Москва, Киев—Санкт-Петербург.
Один только поезд из Киева в российскую столицу принёс почти 6 миллиардов долларов — оцените масштаб.
И вдруг накануне министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян во всеуслышание заявляет, что профильные ведомства уже рассматривают вопрос прекращения железнодорожного сообщения с Россией «как наиболее желательный и вероятный». Первыми в качестве «благодарной» публики перед Киевом на горизонте возникнут миллионы украинских граждан, пребывающих на заработках в России.
Экономика Украины итак держится на тех средствах, что отправляются ими домой, родным, а теперь её лишат последних подпорок.
Не говоря уже о том, что всем этим людям придётся озаботиться тем, как им теперь вернуться домой. Даже неадекватный депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук, известный своими смелыми роковыми идеями, честно признался, что ничего хорошего из этого не получится.
«Миллионы украинцев, как бы к ним кто ни относился, но это все же украинцы, украинские граждане, работают на территории Российской Федерации. И если завтра, условно говоря, границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью? И на чем им потом зарабатывать? А наша экономика, которая и так в стагнации, благодаря нашим попрошайкам, окончательно рухнет», — заявил Мосийчук.
Бывший замминистра инфраструктуры Украины Александр Кава в интервью телеканалу NewsOne и вовсе заявил, что такое решение сыграет на руку России и строительству проекта газопровода «Северный Поток — 2».
«В нынешней ситуации, когда украинская сторона прилагает много усилий, чтобы убедить страны западной Европы в том, что Украина является надежным транзитером российского газа в Европу, подобные шаги могут сыграть против Украины, но на руку сторонникам „Северного потока — 2”. Они будут показывать, что Украина может принимать подобные политические решения без предупреждений и, соответственно, стимулировать поиски альтернативных и более стабильных вариантов транспортировки», — заявил политик.
Впрочем, есть вероятность, что в Киеве озабочены не столько тем, как перекрыть железнодорожное сообщение с РФ, сколько позарились на «Украинские железные дороги» — очень и очень выгодный бизнес.
Что думают об этом рядовые граждане Украины, никто не спрашивал, а ведь они окажутся единственными пострадавшими в случае осуществления плана.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Украина разменяла традиции на нетрадиционную ориентацию
Украина продолжает активно следовать в пропасть евроинтеграции. Что же это сулит одному из крупнейших государств Европы? Однозначно можно сказать, что ничего хорошего.
Нынешняя власть в Верховной Раде зациклена на своих маниакальных желаниях подложить свинью Кремлю, даже если это нанесёт ущерб престижу самой Украины и выставит её посмешищем. Тем более что нанести какой-либо реальный урон Москве Киев на сегодняшний день не в состоянии.
Вся эта русофобская истерия скорее напоминает капризы разбалованного ребёнка, нежели какой-либо здравый и обоснованный протест. Одним из наиболее ярких «капризов» стало проведение гей-парада в Киеве вместо марша «Бессмертного полка».
С одной стороны, этим Украина показала, что готова практически буквально как угодно прогибаться под Запад, с другой — огрызнуться в адрес России тем, что мы Европа, а вы — нет.
Тем не менее, некоторые из депутатов Верховной Рады прямо выказывают своё недовольство от подобных решений. В числе последних оказался и нардеп Игорь Мосийчук, который прямо сравнил гей-парад и «Бессмертный полк» как, практически, одно и то же.
«Возможно, им там самое место! Потому что только душевные извращенцы могут довести свой народ до нищеты и вытолкнуть из страны миллионы соотечественников! Как по мне, то нет никакой разницы между бессмертными полками и гей-парадами. И те, и другие — некрофилы, которым в Украине не место!» — заявил на своей странице в Facebook Мосийчук.
Это демонстрирует явное загнивание украинских элит, которые намеренно отказываются от истории, что писали для них те самые люди, которым посвящён «Бессмертный полк», и участников которого они без зазрений совести приравнивают к участникам гей-парада.
Однако Запад не оставил без внимания тот факт, что сам Петр Алексеевич Порошенко гей-парад не возглавил, несмотря на все требования Запада это сделать. Видимо, «Рубикон» своей ориентации Порошенко ещё не готов преодолеть.
Украинская армия тоже не осталась в стороне от этого парада всеобщего разложения. В рядах 92-й бригады царит полное отсутствие какой-либо субординации. Накануне на позиции 92-й бригады в гостинице «Царская охота» прибыла группа снайперов с намерением поучаствовать в конфликте.
Тем не менее на фоне того, что происходит в столице, офицеры 92-й бригады проигнорировали приказ властей о пропуске этих снайперов на передовые позиции, поскольку не намерены отстаивать европейский либерализм, особенно против тех, кто чтит память дедов и отцов.
Пока же продолжается разложение армии и падение целой нации в угоду заокеанских желаний, что влечёт за собой разрыв отношений с соседями в ущерб собственной экономике, политике, и здравому смыслу в целом.
Тем самым Украина уже добилась того уровня жизни, по которому помощь ей намерены оказывать в соответствии с программой для стран 3-го мира.
Таким образом, можно наблюдать, как за 4 года было практически разрушено то, что строилось десятилетиями, и ещё неизвестно, будет ли шанс это возродить.
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Владимир Донецкий, специально для «Русской Весны»
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Как Шарий пообщался с Героем Украины
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Чудесное спасение шахтёров ДНР: подробности спасательной операции (ФОТО, ВИДЕО)
Работы по вызволению четырех забойщиков шахтоуправления «Волынское» Государственного предприятия «Торезантрацит», оказавшихся в ловушке после обрушения пород, завершились чудесным спасением.
Горняки, к счастью, не получили никаких серьезных повреждений и смогли самостоятельно подняться на-гора после того, как их коллеги и друзья более суток пробивались к ним через завалы и горные породы.
О подробностях спасательной операции «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Минугля и энергетики ДНР.
8 августа на предприятии с участием руководства ГП «Торезантрацит» шахтоуправления «Волынское» состоялась рабочая встреча, на которой подвели итоги аварийно-спасательной операции. Ее провел и. о. первого заместителя Министра угля и энергетики ДНР Максим Нестерчук.
От имени Министерства он выразил глубокую благодарность всем ее участникам, передал поручение Министра угля и энергетики Анатолия Нестеренко поощрить всех горняков, задействованных в поисковых работах.
Максим Нестерчук сообщил, что ход спасательной операции находился на контроле руководства Республики и лично Главы ДНР Александра Захарченко.
«Министерство держало ситуацию на контроле, постоянно докладывало о ходе ведения работ Главе Республики Александру Владимировичу. Довольно сложная была операция, ведь предприятие уникальное — единственное в ДНР, которое работает на крутопадающих пластах, она затянулась более чем на сутки.
Слава Богу, все живы и здоровы, вышли на поверхность своими ногами и сейчас находятся вместе со своими семьями.
Хочу отметить, в первую очередь, и работников шахтоуправления, которые оперативно отреагировали и справились с задачей по спасению жизни своих коллег и друзей, и подразделения МЧС, которые, как всегда, своевременно прибыли на место аварии и оказывали всю необходимую помощь», — отметил и. о. первого заместителя Министра угля и энергетики.
Согласно поручению Минугля и энергетики, сотрудники, принимавшие непосредственное активное участие в спасательных работах, будут представлены к награждению ведомственными наградами.
Более подробно о деталях чрезвычайного происшествия рассказал главный инженер шахтоуправления «Волынское», председатель штаба поисково-спасательной операции Руслан Вовк.
6 августа в 14:24 во 2-й западной лаве пласта h7 «Кащеевский» произошло обрушение пород. В момент ЧП в шахте находилось 111 горняков, на аварийном участке 16, четыре забойщика, 1971, 1976, 1978 и 1990 г. р., оказались застигнуты обрушением, протяженность которого составила порядка 60 метров.
На предприятие оперативно вызвали 2-й Военизированный горноспасательный отряд (ВГСО), специалисты которого совместно с работниками шахтоуправления обследовали аварийный участок и приступили к спасательной операции.
«Совместно со 2-м ВГСО было проведено 49 метров нарезных спасательных гезенков, начиная со второго и по восьмой уступ.
В 03:10 7 августа в спасательной нише третьего уступа были обнаружены забойщики 1990 и 1978 г. р., в 16:55 на шестом уступе — забойщик 1976 г. р., а в 19:40 на седьмом уступе — забойщик 1971 г. р.
Всех оперативно вывели на поверхность, состояние горняков удовлетворительное, им провели медицинское освидетельствование, жалоб нет», — сообщил Руслан Вовк.
В спасательных работах были задействованы 43 специалиста 2-го ВГСО, со стороны шахтоуправления — полностью весь участок по добыче угля № 2 — порядка 60 человек. Причем после известия об аварии на «Волынскую» для участия в поисковой операции съехались горняки, у которых был в этот день выходной и даже отпуск.
Сейчас на «Волынской» ведутся работы по ликвидации последствий аварии, восстанавливается 2-я западная лава для дальнейшей работы по добыче угля. Причину обрушения выясняет Специальная комиссия Государственного Комитета горного и технического надзора ДНР.
Отметим, 6 августа Министерством угля и энергетики ДНР на всех горных предприятиях введен режим усиленного контроля за обеспечением безопасного ведения горных работ, он продлится до 31.08.2018 года. К тому же по всем угледобывающим предприятиям Республики проводятся внеплановые проверки соответствия очистных забоев паспортам ведения очистных работ.
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Порошенко собирается внести в конституцию Украины поправки о ЕС и НАТО
Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Верховной Рады поправки в Конституцию относительно вступления в ЕС и НАТО. Их он намерен предложить нардепам «в начале нового политического сезона», вероятно имея ввиду осеннюю сессию.
«Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона», — написано на странице главы государства в Фейсбуке в четверг, 9 августа.
Порошенко уверен, что возможность собрать 300 необходимых голосов за принятие соответствующего решения есть.
«Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств.
Нужно также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории. У меня есть свой ответ и предложение на это», — также указано в тексте.
По его словам, конституционные изменения — это «прививка от тех, кто все еще думает петлять», поэтому соответствующие нормы должны быть «прямым текстом» зафиксированы в Конституции Украины.
Ранее в июне Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Он также пообещал, что в ближайшее время подаст в Верховную Раду поправки в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.
В начале июля представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко предложила депутатам присоединиться к работе о закреплении европейского и евроатлантического курса Украины в Конституции и направить свои предложения в Конституционную комиссию.
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