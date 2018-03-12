45 участников конкурса «Лидеры России» получили новые назначения
15:38. 12 марта 2018 Просмотров - 266 Один комментарий Опубликовал: brahman
Состоялись новые назначения участников конкурса «Лидеры России» на высокие должности в Администрацию Президента РФ, федеральные и региональные органы исполнительной власти, государственные и частные корпорации. Общее количество кадровых решений, с учетом ранее произведенных, достигло сорока пяти, что подтверждает статус конкурса как эффективного социального лифта.
Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: «В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег». В числе получивших новые назначения конкурсантов — десять участников той встречи.
Будут закрыты две вакансии в Администрации Президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра. Новые сильные кадры получат Дальний Восток, Новгородская область, Бурятия, Якутия и ряд других регионов страны.
Принято решение о назначении Антона Серикова и Алексея Лысова в Администрацию Президента РФ. В настоящее время они проходят оформление документов. Антону Серикову предложен пост начальника Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике, Алексею Лысову — должность главного советника Управления Президента по внутренней политике.
Антон Сериков родился в 1980 году, окончил Ростовский государственный университет, до назначения руководил Институтом социологии и регионоведения Южного федерального университета.
Алексей Лысов родился в 1985 году, окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до назначения — заместитель генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» Вологодской области.
Победитель конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин стал заместителем министра энергетики Александра Новака. Сорокин родился в Москве в 1985 году, окончил РЭА им. Г. В. Плеханова с красным дипломом. Позднее заочно окончил магистратуру в University of London. Ранее он возглавлял Аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК, за что был отдельно отмечен Президентом РФ: «Пора повышать вас», — обратился Владимир Путин к Сорокину во время встречи 12 февраля.
Олег Салагай назначен заместителем министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Салагай родился в 1983 году в Иркутске в семье медиков, получил медицинское, дипломатическое и юридическое образование, во время учебы работал медбратом. Ранее занимал должность директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.
Илья Торосов становится заместителем министра экономического развития Максима Орешкина, а Татьяна Дьяконова — помощником министра. Торосов окончил Государственный университет управления, кандидат наук, с 2005 года работал в банковской сфере. На госслужбе ранее не состоял.
Дьяконова окончила Калининградский госуниверситет, 15 лет работала в сфере управления персоналом, перед назначением являлась директором по развитию HR-экспертизы банка «Хоум Кредит».
Два назначения состоялись в государственные агентства по развитию Дальнего Востока. Начальник отдела корпоративного бизнеса краснодарского филиала АО «ЮниКредит Банк» Максим Дузь назначается заместителем руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а председатель управляющего совета программы «Учитель для России» Федор Шеберстов — советником полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Трех новых министров получили региональные органы власти. Павел Татаренко сменил должность менеджера центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка России на пост министра образования Новгородской области. Александр Бардалеев, в прошлом директор территориального офиса «Бурятский» Росбанка Societe Generale, назначен министром экономики Республики Бурятия. Максим Терещенко стал министром промышленности и геологии Якутии.
Три новых назначения состоялись в Федеральной налоговой службе. Генеральный директор ООО «Р Б Инвест Сити» Михаил Панченко становится директором проектного центра по продвижению налоговых инициатив Российского союза налогоплательщиков. Руководитель стартапа в области образования Максим Бабич назначается руководителем проекта по чистке данных и модернизации АИС «Налог-3» в должности советника АО «ГНИВЦ» ФНС России. Индивидуальный предприниматель Вероника Прищепа получает должность заместителя начальника отдела в создаваемом специализированном Управлении ФНС России по вопросам стандартизации процессов в рамках реализации сервисов личных кабинетов налогоплательщиков.
Квалифицированных руководителей назначили в Бурятию, Московскую и Самарскую области. Директор Серпуховского городского филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» Виталий Носов становится первым заместителем министра энергетики Московской области. Евгений Малыгин из филиала АО «Особые экономические зоны» в Республике Бурятия получил пост заместителя министра туризма Бурятии. Сергей Бурцев, в прошлом директор «Самарского Дома молодежи», возглавит Департамент молодежной политики Самарской области.
Пятеро участников конкурса были приглашены в крупные госкорпорации и коммерческие компании.
Павел Суховаров, ранее работавший начальником отдела управления каналами продаж компании «Спутниковое Т В МТС», стал заместителем генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочерней компании АО «РКС» («Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
Генеральный директор ООО «Законто» Денис Овчаров получает должность директора проектов дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка России. Директор центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского» Александр Садовский назначается управляющим директором дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг», руководитель проектного офиса той же организации Евгения Дмитриева становится проектным менеджером по AI-трансформации.
Бывший управляющий директор ООО «Группа Ренессанс страхование» Михаил Ферафонтов стал операционным директором ООО «Стан» — крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования.
5 марта прошла первая волна из 14 назначений участников конкурса «Лидеры России» на ответственные должности в крупные государственные и частные корпорации, органы власти.
Как подчеркнули в оргкомитете конкурса «Лидеры России», новые назначения конкурсантов на высокие и ответственные должности будут продолжены. Полный список назначений приведен ниже.
Список новых назначений участников конкурса «Лидеры России» от 12 марта 2018 года:
1. Сериков Антон Владимирович, Ростов-на-Дону
Начальник Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике
2. Лысов Алексей Владимирович, Вологда
Главный советник Управления Президента по внутренней политике
3. Сорокин Павел Юрьевич, Москва
Заместитель министра энергетики Российской Федерации
4. Торосов Илья Эдуардович, Москва
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации
5. Дьяконова Татьяна Ивановна, Нахабино
Помощник министра экономического развития Российской Федерации
6. Салагай Олег Олегович, Москва
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
7. Татаренко Павел Сергеевич, Санкт-Петербург
Министр образования Новгородской области
8. Дузь Максим Сергеевич, Краснодар
Заместитель руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
9. Шеберстов Федор Сергеевич, Москва
Советник полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке
10. Терещенко Максим Викторович, Нерюнгри
Министр промышленности и геологии Якутии
11. Бардалеев Александр Витальевич, Улан-Удэ
Министр экономики Республики Бурятия
12. Носов Виталий Александрович, Серпухов
Первый заместитель министра энергетики Московской области
13. Малыгин Евгений Иванович, Улан-Удэ
Заместитель министра туризма Бурятии
14. Панченко Михаил Юрьевич, Москва
Директор проектного центра по продвижению налоговых инициатив Российского союза налогоплательщиков
15. Бабич Максим Павлович, Москва
Советник генерального директора АО «ГНИВЦ» ФНС России (руководитель проекта по чистке данных и модернизации АИС «Налог-3»)
16. Прищепа Вероника Сергеевна, заместитель начальника отдела в создаваемом специализированном Управлении ФНС России по вопросам стандартизации процессов в рамках реализации сервисов личных кабинетов налогоплательщиков
17. Бурцев Сергей Александрович, Самара
Руководитель Департамента молодежной политики Самарской области
18. Суховаров Павел Сергеевич, Москва
Заместитель генерального директора АО «ТЕРРА ТЕХ» — коммерческий оператор данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочерняя компания АО «РКС» («Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»); замгендиректора по стратегии и развитию бизнеса, также будет курировать и направление коммерциализации результатов космической деятельности
19. Ферафонтов Михаил Викторович, Москва
Операционный директор ООО «Стан»
20. Садовский Александр Анатольевич, Москва
Управляющий директор дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг» ПАО «Сбербанк России»
21. Овчаров Денис Викторович, Санкт-Петербург
Директор проектов дивизиона «Кредитные продукты и процессы» ПАО «Сбербанк России»
22. Дмитриева Евгения Валерьевна, Москва
Проектный менеджер по AI-трансформации ПАО «Сбербанк России»
23. Углева Ольга Вадимовна, Челябинск
Управляющий директор департамента розничного бизнеса, АО «Россельхозбанк»
24. Скворцов Максим Михайлович, Тюмень
Директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания»
25. Денежкин Денис Викторович, Омск
Вице-мэр — руководитель Департамента имущественных отношений г. Омска
26. Тимофеев Вадим Вячеславович, Краснознаменск
Начальник правового управления Министерства здравоохранения Московской области
27. Лебедев Кирилл Сергеевич, Новосибирск
Начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения Министерства региональной политики Новосибирской области
28. Новиков Армен Николаевич, Краснодар
Заместитель начальника отдела проектного управления Департамента инвестиций развития МСП Краснодарского края
29. Григорчук Валерий Владимирович, Москва
Заместитель начальника управления информации и мониторинга Аппарата мэра и правительства Москвы
30. Михайлов Максим Владиславович, Киров
Руководитель региональной службы по тарифам Кировской области
31. Апоян Соломон Айказович, Нижний Новгород
Глава Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Список назначений участников конкурса «Лидеры России» от 5 марта 2018 года:
1. Вербов Дмитрий Михайлович, Санкт-Петербург
Первый заместитель начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД»
2. Дмитриев Вячеслав Витальевич, Москва
Главный инженер Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД»
3. Малютин Алексей Валерьевич, Санкт-Петербург
Директор проекта по разработке стратегии Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть».
4. Тулупов Константин Владимирович, Москва
Вице-президент по стратегии и развитию топливной компании Госкорпорации «Росатом»
5. Грязнов Роман Васильевич, Томск
Технический руководитель модуля переработки ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах АО «Сибирский химический комбинат» Госкорпорации «Росатом»
6. Зименков Андрей Александрович, Москва
Управляющий директор по развитию и управлению бизнесом корпоративного и государственного сегментов (B2B) ПАО «Ростелеком»
7. Мордасов Сергей Анатольевич, Тамбов
Руководитель центра компетенций по разработке инфраструктурного и телекоммуникационного обеспечения объектов жилой недвижимости малоэтажной застройки (коттеджных поселков) МРФ «Центр» (ПАО «Ростелеком»)
8. Рузанов Андрей Викторович, Хабаровск
Руководитель проекта интеграции бизнесов «Ростелекома» и «РТКОММ.РУ» в МРФ Дальний Восток
9. Горпинченко Алексей Николаевич, Новый Уренгой
Заместитель главы Администрации г. Новый Уренгой по экономике
10. Охрименко Алексей Викторович, Москва
Руководитель дирекции мониторинга оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП»
11. Тарновская Наталья Михайловна, Ставрополь
Пресс-секретарь образовательного центра «Сириус»
12. Тугушев Сергей Владимирович, Московская область
Заместитель руководителя Общественной палаты Московской области
13. Борщук Наталья Евгеньевна, Калининград
Заместитель руководителя ГКУ «Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве РФ»
14. Алексеев Антон Сергеевич, Москва
Заместитель директора по взаимодействию с государственными органами АО УК «Аэропорты Регионов» ГК «Ренова»
Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: «В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег». В числе получивших новые назначения конкурсантов — десять участников той встречи.
Будут закрыты две вакансии в Администрации Президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра. Новые сильные кадры получат Дальний Восток, Новгородская область, Бурятия, Якутия и ряд других регионов страны.
Принято решение о назначении Антона Серикова и Алексея Лысова в Администрацию Президента РФ. В настоящее время они проходят оформление документов. Антону Серикову предложен пост начальника Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике, Алексею Лысову — должность главного советника Управления Президента по внутренней политике.
Антон Сериков родился в 1980 году, окончил Ростовский государственный университет, до назначения руководил Институтом социологии и регионоведения Южного федерального университета.
Алексей Лысов родился в 1985 году, окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до назначения — заместитель генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» Вологодской области.
Победитель конкурса «Лидеры России» Павел Сорокин стал заместителем министра энергетики Александра Новака. Сорокин родился в Москве в 1985 году, окончил РЭА им. Г. В. Плеханова с красным дипломом. Позднее заочно окончил магистратуру в University of London. Ранее он возглавлял Аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК, за что был отдельно отмечен Президентом РФ: «Пора повышать вас», — обратился Владимир Путин к Сорокину во время встречи 12 февраля.
Олег Салагай назначен заместителем министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Салагай родился в 1983 году в Иркутске в семье медиков, получил медицинское, дипломатическое и юридическое образование, во время учебы работал медбратом. Ранее занимал должность директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.
Илья Торосов становится заместителем министра экономического развития Максима Орешкина, а Татьяна Дьяконова — помощником министра. Торосов окончил Государственный университет управления, кандидат наук, с 2005 года работал в банковской сфере. На госслужбе ранее не состоял.
Дьяконова окончила Калининградский госуниверситет, 15 лет работала в сфере управления персоналом, перед назначением являлась директором по развитию HR-экспертизы банка «Хоум Кредит».
Два назначения состоялись в государственные агентства по развитию Дальнего Востока. Начальник отдела корпоративного бизнеса краснодарского филиала АО «ЮниКредит Банк» Максим Дузь назначается заместителем руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а председатель управляющего совета программы «Учитель для России» Федор Шеберстов — советником полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.
Трех новых министров получили региональные органы власти. Павел Татаренко сменил должность менеджера центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка России на пост министра образования Новгородской области. Александр Бардалеев, в прошлом директор территориального офиса «Бурятский» Росбанка Societe Generale, назначен министром экономики Республики Бурятия. Максим Терещенко стал министром промышленности и геологии Якутии.
Три новых назначения состоялись в Федеральной налоговой службе. Генеральный директор ООО «Р Б Инвест Сити» Михаил Панченко становится директором проектного центра по продвижению налоговых инициатив Российского союза налогоплательщиков. Руководитель стартапа в области образования Максим Бабич назначается руководителем проекта по чистке данных и модернизации АИС «Налог-3» в должности советника АО «ГНИВЦ» ФНС России. Индивидуальный предприниматель Вероника Прищепа получает должность заместителя начальника отдела в создаваемом специализированном Управлении ФНС России по вопросам стандартизации процессов в рамках реализации сервисов личных кабинетов налогоплательщиков.
Квалифицированных руководителей назначили в Бурятию, Московскую и Самарскую области. Директор Серпуховского городского филиала АО «Московская областная энергосетевая компания» Виталий Носов становится первым заместителем министра энергетики Московской области. Евгений Малыгин из филиала АО «Особые экономические зоны» в Республике Бурятия получил пост заместителя министра туризма Бурятии. Сергей Бурцев, в прошлом директор «Самарского Дома молодежи», возглавит Департамент молодежной политики Самарской области.
Пятеро участников конкурса были приглашены в крупные госкорпорации и коммерческие компании.
Павел Суховаров, ранее работавший начальником отдела управления каналами продаж компании «Спутниковое Т В МТС», стал заместителем генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочерней компании АО «РКС» («Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).
Генеральный директор ООО «Законто» Денис Овчаров получает должность директора проектов дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка России. Директор центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского» Александр Садовский назначается управляющим директором дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг», руководитель проектного офиса той же организации Евгения Дмитриева становится проектным менеджером по AI-трансформации.
Бывший управляющий директор ООО «Группа Ренессанс страхование» Михаил Ферафонтов стал операционным директором ООО «Стан» — крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования.
5 марта прошла первая волна из 14 назначений участников конкурса «Лидеры России» на ответственные должности в крупные государственные и частные корпорации, органы власти.
Как подчеркнули в оргкомитете конкурса «Лидеры России», новые назначения конкурсантов на высокие и ответственные должности будут продолжены. Полный список назначений приведен ниже.
Список новых назначений участников конкурса «Лидеры России» от 12 марта 2018 года:
1. Сериков Антон Владимирович, Ростов-на-Дону
Начальник Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике
2. Лысов Алексей Владимирович, Вологда
Главный советник Управления Президента по внутренней политике
3. Сорокин Павел Юрьевич, Москва
Заместитель министра энергетики Российской Федерации
4. Торосов Илья Эдуардович, Москва
Заместитель министра экономического развития Российской Федерации
5. Дьяконова Татьяна Ивановна, Нахабино
Помощник министра экономического развития Российской Федерации
6. Салагай Олег Олегович, Москва
Заместитель министра здравоохранения Российской Федерации
7. Татаренко Павел Сергеевич, Санкт-Петербург
Министр образования Новгородской области
8. Дузь Максим Сергеевич, Краснодар
Заместитель руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта
9. Шеберстов Федор Сергеевич, Москва
Советник полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке
10. Терещенко Максим Викторович, Нерюнгри
Министр промышленности и геологии Якутии
11. Бардалеев Александр Витальевич, Улан-Удэ
Министр экономики Республики Бурятия
12. Носов Виталий Александрович, Серпухов
Первый заместитель министра энергетики Московской области
13. Малыгин Евгений Иванович, Улан-Удэ
Заместитель министра туризма Бурятии
14. Панченко Михаил Юрьевич, Москва
Директор проектного центра по продвижению налоговых инициатив Российского союза налогоплательщиков
15. Бабич Максим Павлович, Москва
Советник генерального директора АО «ГНИВЦ» ФНС России (руководитель проекта по чистке данных и модернизации АИС «Налог-3»)
16. Прищепа Вероника Сергеевна, заместитель начальника отдела в создаваемом специализированном Управлении ФНС России по вопросам стандартизации процессов в рамках реализации сервисов личных кабинетов налогоплательщиков
17. Бурцев Сергей Александрович, Самара
Руководитель Департамента молодежной политики Самарской области
18. Суховаров Павел Сергеевич, Москва
Заместитель генерального директора АО «ТЕРРА ТЕХ» — коммерческий оператор данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочерняя компания АО «РКС» («Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»); замгендиректора по стратегии и развитию бизнеса, также будет курировать и направление коммерциализации результатов космической деятельности
19. Ферафонтов Михаил Викторович, Москва
Операционный директор ООО «Стан»
20. Садовский Александр Анатольевич, Москва
Управляющий директор дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг» ПАО «Сбербанк России»
21. Овчаров Денис Викторович, Санкт-Петербург
Директор проектов дивизиона «Кредитные продукты и процессы» ПАО «Сбербанк России»
22. Дмитриева Евгения Валерьевна, Москва
Проектный менеджер по AI-трансформации ПАО «Сбербанк России»
23. Углева Ольга Вадимовна, Челябинск
Управляющий директор департамента розничного бизнеса, АО «Россельхозбанк»
24. Скворцов Максим Михайлович, Тюмень
Директор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания»
25. Денежкин Денис Викторович, Омск
Вице-мэр — руководитель Департамента имущественных отношений г. Омска
26. Тимофеев Вадим Вячеславович, Краснознаменск
Начальник правового управления Министерства здравоохранения Московской области
27. Лебедев Кирилл Сергеевич, Новосибирск
Начальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения Министерства региональной политики Новосибирской области
28. Новиков Армен Николаевич, Краснодар
Заместитель начальника отдела проектного управления Департамента инвестиций развития МСП Краснодарского края
29. Григорчук Валерий Владимирович, Москва
Заместитель начальника управления информации и мониторинга Аппарата мэра и правительства Москвы
30. Михайлов Максим Владиславович, Киров
Руководитель региональной службы по тарифам Кировской области
31. Апоян Соломон Айказович, Нижний Новгород
Глава Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями
Список назначений участников конкурса «Лидеры России» от 5 марта 2018 года:
1. Вербов Дмитрий Михайлович, Санкт-Петербург
Первый заместитель начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД»
2. Дмитриев Вячеслав Витальевич, Москва
Главный инженер Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД»
3. Малютин Алексей Валерьевич, Санкт-Петербург
Директор проекта по разработке стратегии Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть».
4. Тулупов Константин Владимирович, Москва
Вице-президент по стратегии и развитию топливной компании Госкорпорации «Росатом»
5. Грязнов Роман Васильевич, Томск
Технический руководитель модуля переработки ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах АО «Сибирский химический комбинат» Госкорпорации «Росатом»
6. Зименков Андрей Александрович, Москва
Управляющий директор по развитию и управлению бизнесом корпоративного и государственного сегментов (B2B) ПАО «Ростелеком»
7. Мордасов Сергей Анатольевич, Тамбов
Руководитель центра компетенций по разработке инфраструктурного и телекоммуникационного обеспечения объектов жилой недвижимости малоэтажной застройки (коттеджных поселков) МРФ «Центр» (ПАО «Ростелеком»)
8. Рузанов Андрей Викторович, Хабаровск
Руководитель проекта интеграции бизнесов «Ростелекома» и «РТКОММ.РУ» в МРФ Дальний Восток
9. Горпинченко Алексей Николаевич, Новый Уренгой
Заместитель главы Администрации г. Новый Уренгой по экономике
10. Охрименко Алексей Викторович, Москва
Руководитель дирекции мониторинга оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП»
11. Тарновская Наталья Михайловна, Ставрополь
Пресс-секретарь образовательного центра «Сириус»
12. Тугушев Сергей Владимирович, Московская область
Заместитель руководителя Общественной палаты Московской области
13. Борщук Наталья Евгеньевна, Калининград
Заместитель руководителя ГКУ «Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве РФ»
14. Алексеев Антон Сергеевич, Москва
Заместитель директора по взаимодействию с государственными органами АО УК «Аэропорты Регионов» ГК «Ренова»
Источник: matveychev-oleg.livejournal.com
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Для “москвичей” лифты как бы и без очереди…