45 участников конкурса «Лидеры России» получили новые назначения

Ровно месяц назад, 12 февраля 2018 года, Президент РФ Владимир Путин встретился с победителями конкурса «Лидеры России». В ходе встречи глава государства, в частности, сказал: «В отношении многих из вас есть уже конкретные наметки, предложения и даже просьбы со стороны различных наших коллег». В числе получивших новые назначения конкурсантов — десять участников той встречи.Будут закрыты две вакансии в Администрации Президента РФ, в том числе директор департамента, назначены три заместителя федеральных министров, три региональных министра. Новые сильные кадры получат Дальний Восток, Новгородская область, Бурятия, Якутия и ряд других регионов страны.Принято решение о назначениив Администрацию Президента РФ. В настоящее время они проходят оформление документов.предложен пост начальника Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике,— должность главного советника Управления Президента по внутренней политике.Антон Сериков родился в 1980 году, окончил Ростовский государственный университет, до назначения руководил Институтом социологии и регионоведения Южного федерального университета.Алексей Лысов родился в 1985 году, окончил экономический факультет Вологодского государственного технического университета, до назначения — заместитель генерального директора по развитию АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог» Вологодской области.Победитель конкурса «Лидеры России»стал заместителем министра энергетики Александра Новака. Сорокин родился в Москве в 1985 году, окончил РЭА им. Г. В. Плеханова с красным дипломом. Позднее заочно окончил магистратуру в University of London. Ранее он возглавлял Аналитический центр ТЭК при Минэнерго и участвовал в подготовке договора России со странами ОПЕК, за что был отдельно отмечен Президентом РФ: «Пора повышать вас», — обратился Владимир Путин к Сорокину во время встречи 12 февраля.назначен заместителем министра здравоохранения Вероники Скворцовой. Салагай родился в 1983 году в Иркутске в семье медиков, получил медицинское, дипломатическое и юридическое образование, во время учебы работал медбратом. Ранее занимал должность директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава.становится заместителем министра экономического развития Максима Орешкина, а— помощником министра. Торосов окончил Государственный университет управления, кандидат наук, с 2005 года работал в банковской сфере. На госслужбе ранее не состоял.Дьяконова окончила Калининградский госуниверситет, 15 лет работала в сфере управления персоналом, перед назначением являлась директором по развитию HR-экспертизы банка «Хоум Кредит».Два назначения состоялись в государственные агентства по развитию Дальнего Востока. Начальник отдела корпоративного бизнеса краснодарского филиала АО «ЮниКредит Банк»назначается заместителем руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, а председатель управляющего совета программы «Учитель для России»— советником полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке Юрия Трутнева.Трех новых министров получили региональные органы власти.сменил должность менеджера центра управления сетью устройств самообслуживания Сбербанка России на пост министра образования Новгородской области., в прошлом директор территориального офиса «Бурятский» Росбанка Societe Generale, назначен министром экономики Республики Бурятия.стал министром промышленности и геологии Якутии.Три новых назначения состоялись в Федеральной налоговой службе. Генеральный директор ООО «Р Б Инвест Сити»становится директором проектного центра по продвижению налоговых инициатив Российского союза налогоплательщиков. Руководитель стартапа в области образованияназначается руководителем проекта по чистке данных и модернизации АИС «Налог-3» в должности советника АО «ГНИВЦ» ФНС России. Индивидуальный предприниматель Вероника Прищепа получает должность заместителя начальника отдела в создаваемом специализированном Управлении ФНС России по вопросам стандартизации процессов в рамках реализации сервисов личных кабинетов налогоплательщиков.Квалифицированных руководителей назначили в Бурятию, Московскую и Самарскую области. Директор Серпуховского городского филиала АО «Московская областная энергосетевая компания»становится первым заместителем министра энергетики Московской области.из филиала АО «Особые экономические зоны» в Республике Бурятия получил пост заместителя министра туризма Бурятии., в прошлом директор «Самарского Дома молодежи», возглавит Департамент молодежной политики Самарской области.Пятеро участников конкурса были приглашены в крупные госкорпорации и коммерческие компании., ранее работавший начальником отдела управления каналами продаж компании «Спутниковое Т В МТС», стал заместителем генерального директора по стратегии и развитию бизнеса АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочерней компании АО «РКС» («Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»).Генеральный директор ООО «Законто»получает должность директора проектов дивизиона «Кредитные продукты и процессы» Сбербанка России. Директор центра инвестиций и инноваций «Лаборатории Касперского»назначается управляющим директором дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг», руководитель проектного офиса той же организациистановится проектным менеджером по AI-трансформации.Бывший управляющий директор ООО «Группа Ренессанс страхование»стал операционным директором ООО «Стан» — крупнейшей российской компании в сфере проектирования и производства станкостроительного оборудования.из 14 назначений участников конкурса «Лидеры России» на ответственные должности в крупные государственные и частные корпорации, органы власти.Как подчеркнули в оргкомитете конкурса «Лидеры России», новые назначения конкурсантов на высокие и ответственные должности будут продолжены. Полный список назначений приведен ниже., Ростов-на-ДонуНачальник Департамента организационного обеспечения Управления Президента по внутренней политике, ВологдаГлавный советник Управления Президента по внутренней политике, МоскваЗаместитель министра энергетики Российской Федерации, МоскваЗаместитель министра экономического развития Российской Федерации, НахабиноПомощник министра экономического развития Российской Федерации, МоскваЗаместитель министра здравоохранения Российской Федерации, Санкт-ПетербургМинистр образования Новгородской области, КраснодарЗаместитель руководителя Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта, МоскваСоветник полномочного представителя Президента РФ на Дальнем Востоке, НерюнгриМинистр промышленности и геологии Якутии, Улан-УдэМинистр экономики Республики Бурятия, СерпуховПервый заместитель министра энергетики Московской области, Улан-УдэЗаместитель министра туризма Бурятии, МоскваДиректор проектного центра по продвижению налоговых инициатив Российского союза налогоплательщиков, МоскваСоветник генерального директора АО «ГНИВЦ» ФНС России (руководитель проекта по чистке данных и модернизации АИС «Налог-3»), заместитель начальника отдела в создаваемом специализированном Управлении ФНС России по вопросам стандартизации процессов в рамках реализации сервисов личных кабинетов налогоплательщиков, СамараРуководитель Департамента молодежной политики Самарской области, МоскваЗаместитель генерального директора АО «ТЕРРА ТЕХ» — коммерческий оператор данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). АО «ТЕРРА ТЕХ» — дочерняя компания АО «РКС» («Российские космические системы», входит в Госкорпорацию «Роскосмос»); замгендиректора по стратегии и развитию бизнеса, также будет курировать и направление коммерциализации результатов космической деятельности, МоскваОперационный директор ООО «Стан», МоскваУправляющий директор дивизиона «Цифровой кредитный мониторинг» ПАО «Сбербанк России», Санкт-ПетербургДиректор проектов дивизиона «Кредитные продукты и процессы» ПАО «Сбербанк России», МоскваПроектный менеджер по AI-трансформации ПАО «Сбербанк России», ЧелябинскУправляющий директор департамента розничного бизнеса, АО «Россельхозбанк», ТюменьДиректор АО «Тюменская агропромышленная лизинговая компания», ОмскВице-мэр — руководитель Департамента имущественных отношений г. Омска, КраснознаменскНачальник правового управления Министерства здравоохранения Московской области, НовосибирскНачальник управления правового, организационного и кадрового обеспечения Министерства региональной политики Новосибирской области, КраснодарЗаместитель начальника отдела проектного управления Департамента инвестиций развития МСП Краснодарского края, МоскваЗаместитель начальника управления информации и мониторинга Аппарата мэра и правительства Москвы, КировРуководитель региональной службы по тарифам Кировской области, Нижний НовгородГлава Нижегородского областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными заболеваниями, Санкт-ПетербургПервый заместитель начальника департамента управления бизнес-блоком «Железнодорожные перевозки и инфраструктура» ОАО «РЖД», МоскваГлавный инженер Куйбышевской железной дороги ОАО «РЖД», Санкт-ПетербургДиректор проекта по разработке стратегии Блока разведки и добычи ПАО «Газпром нефть»., МоскваВице-президент по стратегии и развитию топливной компании Госкорпорации «Росатом», ТомскТехнический руководитель модуля переработки ОЯТ реакторов на быстрых нейтронах АО «Сибирский химический комбинат» Госкорпорации «Росатом», МоскваУправляющий директор по развитию и управлению бизнесом корпоративного и государственного сегментов (B2B) ПАО «Ростелеком», ТамбовРуководитель центра компетенций по разработке инфраструктурного и телекоммуникационного обеспечения объектов жилой недвижимости малоэтажной застройки (коттеджных поселков) МРФ «Центр» (ПАО «Ростелеком»), ХабаровскРуководитель проекта интеграции бизнесов «Ростелекома» и «РТКОММ.РУ» в МРФ Дальний Восток, Новый УренгойЗаместитель главы Администрации г. Новый Уренгой по экономике, МоскваРуководитель дирекции мониторинга оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства АО «Корпорация «МСП», СтавропольПресс-секретарь образовательного центра «Сириус», Московская областьЗаместитель руководителя Общественной палаты Московской области, КалининградЗаместитель руководителя ГКУ «Представительство Правительства Калининградской области при Правительстве РФ», МоскваЗаместитель директора по взаимодействию с государственными органами АО УК «Аэропорты Регионов» ГК «Ренова»

Источник: matveychev-oleg.livejournal.com