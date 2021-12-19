Строительство Волховской ГЭС. Преодоление (1986)
Строительство Волховской ГЭС. Преодоление
О городе Волхове Ленинградской области и его истории, связанной со строительством первенца советской энергетики – Волховской ГЭС.
Фрагмент документального фильма “Преодоление”.
Лентелефильм, 1986 г.
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