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Строительство Волховской ГЭС. Преодоление (1986)

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Строительство Волховской ГЭС. Преодоление
О городе Волхове Ленинградской области и его истории, связанной со строительством первенца советской энергетики – Волховской ГЭС.

Фрагмент документального фильма “Преодоление”.
Лентелефильм, 1986 г.

#гостелерадиофонд #гоэлро #ВолховскаяГЭС #электрификация #волхов

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y1AkC03tres
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