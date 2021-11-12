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Летопись полувека. Год 1921

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Летопись полувека. Год 1921
«Летопись полувека» – грандиозный телевизионный эпос еще совсем молодого советского телевидения, бесценное сокровище нашей кинодокументалистики. Это цикл документально-хроникальных передач, в котором впервые, год за годом, прослеживались «этапы большого пути» великой страны и великого народа за пятьдесят лет.
Голодный год 1921 стал годом введения военного коммунизма и продналога, перехода к новой экономической политике (НЭП), Х съезда РКП(б), подавления Кронштадского мятежа, страшного голода в Поволжье, III конгресса Коминтерна, IX Всероссийского съезда Советов, первого советского полнометражного художественного фильма «Серп и молот», первых советских марок, начала строительства Волховской ГЭС и прорыва дипломатической блокады Советской России.

Центральное телевидение СССР 1967
Автор сценария – Стелла Жданова
Режиссер – Павел Резников
Оператор – Артур Франго
Оператор – Ян Топпер
Текст читал – Сергей Богомолов

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=dC-52EW-HeU
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