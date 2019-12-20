Стройотряды СССР: «яростная» молодость Страны Советов

Студенты-стройотрядовцы Советского Союза… Самое беспокойное и неутомимое племя молодых романтиков XX века. Только ещё начинавшие жить, они уже стремились доказать, как много можно сделать своими руками, и, с рюкзаком и гитарой, ехали в тайгу, на целину, в другие необжитые места, чтобы прокладывать дороги и линии электропередач, возводить жилье, строить новые предприятия, убирать урожай. Они всегда оказывались там, где трудно, где нужнее всего крепкие руки и задор юности. И неслучайно стройотрядовское движение стало одной из самых ярких страниц истории комсомола, пережило своих создателей и шагнуло в XXI век.

Что такое студенческие строительные отряды (стройотряды, ССО)? Это — временные трудовые коллективы, формировавшиеся, в основном из числа учащихся высших, а также средних специальных учебных заведений. Организовывались они для добровольной работы в свободное от учёбы время (как правило, летних каникул) на различных объектах народного хозяйства СССР. ССО формировались при ВУЗах, крупнейших техникумах, а также при комитетах по делам молодёжи. В постсоветское время стройотряды формируют сами молодежные движения или индивидуальные лидеры.

В СССР стройотряды решали задачу воспитания студентов в духе творческого коллективизма и уважительного отношения к труду. Они должны были помогать в формировании у молодёжи высоких нравственных качеств, чувства патриотизма; стройотряды рассматривались как важный институт социально-трудовой адаптации учащейся молодёжи.

Возможность заработать

Членство в ССО засчитывалось как отработка «трудового семестра», а возможность прилично заработать была неплохим стимулом для тогдашних студентов.

Многие бойцы ССО, особенно те, которые получали право «на выезд» в другие регионы (обычно отдаленные, где выплачивались так называемые «северные» надбавки), за пару месяцев в стройотряде зарабатывали весьма приличные по тем временам деньги - в некоторых стройотрядах по тысяче и более рублей на человека. Для справки: заработок обычного инженера - выпускника ВУЗа тогда составлял 120-130 руб. в месяц.

Стоит отметить, что такие высокие заработки стройотрядовцы заслуживали исключительно своим трудом – в стройотрядах было принято «пахать» «от рассвета до заката».

«Яростный стройотряд»

Кроме чисто финансового интереса в те времена ССО привлекали молодежь еще и особой стройотрядовской романтикой. Более того - быть членом стройотряда было престижно.

У ССО была масса традиций. Так, перед тем, как приступить к работе, отрядам вручали, в торжественной обстановке на церемонии открытия Трудового Сезона, специальные паспорта-разрешения на работу. Накануне отъезда происходило «Закапывание зелёного змия» — с этого момента в отряде запрещалось пить алкоголь в течение всего трудового семестра. На самой стройке отмечались и Новый Год, и 8 марта, и Крещение, а также дни Нептуна, Спорта, Анархии и т.д.

Стройотрядовская романтика привнесла в советскую культуру немало образцов комсомольской лирики — песен и стихов. Самым ярким примером стала песня «Яростный стройотряд» из кинофильма «Моя любовь на третьем курсе». Она была написана в 1976 году композитором Александрой Пахмутовой и поэтом Николаем Добронравовым. Первым ее исполнил Александр Градский. После выхода фильма на экраны, песню стали исполнять буквально все советские стройотряды.

Очень важным элементом стройотрядовского движения была форма. На куртки нашивались разнообразные шевроны - как принадлежности к ССО в целом, так и отражающие членство в конкретном отряде, ВУЗе и даже занимаемый в отряде ранг - отдельные нашивки были у командира, комиссара, мастера отряда и отрядного медика (обычно, студента старших курсов мединститутов). Особым шиком были трафаретные картинки во всю спину куртки, отражающие символику отряда или место его дислокации.



Стройотрядовская куртка

Особенно котировались куртки «стариков» - ветеранов стройотрядов, носящих на рукаве эмблемы отрядов нескольких лет. Такая куртка однозначно ставила её обладателя гораздо выше «салаги», едущего в стройотряд только в первый раз.

Стройотряды были знамениты еще и умением организовать досуг - приняты были посиделки вечером у костра, совместные выезды в ближайшие населенные пункты на танцы или на фестивали стройотрядов, новичкам навсегда запоминались с выдумкой организованные праздники посвящения в бойцы ССО, «экватора семестра» и множество других.

Поскольку стройотрядовское движение с момента его зарождения курировал ВЛКСМ, разумеется, не обходилось и без идеологической составляющей. Её занимался комиссар отряда, в задачи которого входило и доведения до сведения бойцов политинформации, и организация «дней солидарности», скажем, с борющимся народом Вьетнама или с патриотами Чили и других мероприятий такого рода.

Предыстория ССО

Моментом возникновения студенческих отрядов принято считать весну 1959 года, когда 339 студентов-физиков Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова поехали на целину в Северо-Казахстанскую область (Булаевский район), где построили 16 объектов, выполнив объём работ на сумму 250 тысяч рублей. За лето им удалось построить 12 жилых домов, телятник, два птичника и крольчатник. Вскоре на целину стали прибывать студенты и из других вузов.

На самом деле, история стройотрядов началась гораздо раньше.

Первый трудовой семестр советских студентов прошёл летом 1924 года, когда ВЦСПС и Наркомат труда и просвещения издали первую инструкцию о практике студентов в летнее время. Организацию труда студентов во время каникул на промышленных и сельскохозяйственных предприятиях страны этот документ возлагал на комсомольские организации ВУЗов.

Государство выделило бюджетные средства на организацию такой практики. В сентябре 1925 года Наркомат финансов предложил включить в местные бюджеты статью, касающуюся расходов средств на проведение производственной практики студентов.

Первыми откликнулись на призыв начать трудовой семестр студенты МВТУ им. Н. Э. Баумана, которые участвовали в строительстве Волховской ГЭС, студенты МХТИ и рабфака им. Я.М. Свердлова работали в Коломенском уезде.

Наибольших результатов студенты добились на сельскохозяйственных работах. Уже с 1929 года студенты МГУ работали в колхозах и совхозах Подмосковья в период посевной и уборки урожая.

Студенческие бригады в годы предвоенных пятилеток участвовали в коммунистических субботниках, в строительстве Днепрогэса и Магнитки. Студенты заготовляли лес в Архангельской области, помогали товариществам по совместной обработке земли, в строительстве железной дороги Москва-Омск, Московского метрополитена, формировали отряды комбайнеров в Харьковской области, собирали средства для создания эскадрильи им. Пролетарского студенчества. Ребята оказывали помощь в организации пропагандистской, культурно-массовой и санитарно-просветительской работы в деревнях.

В 1933 году на стройках пятилетки и на полях страны трудились уже 350 тыс. представителей вузовской молодежи.

После Великой Отечественной войны студенты участвовали в восстановлении Ленинграда и Сталинграда, Донбаса и Днепрогэса.

Участие студентов в строительных работах, и, прежде всего, на селе было обусловлено нехваткой трудовых ресурсов, необходимостью укрепления производственной и культурно-бытовой базы колхозов и совхозов. Однако привлечение студентов - будущих специалистов – к работе в рамках трудового семестра проходило эпизодически, без тщательной профессиональной подготовки юношей и девушек и их обучения технике безопасности, не носило планового и четко организованного характера.

День рождения стройотрядов

Новый этап в жизни ССО начался 13 октября 1958 года, когда на IX-й отчётно-выборной конференции комсомольской организации физфака МГУ было принято решение о создании первого студенческого отряда. Эта дата считается днем рождения ССО. На самом деле, движение студенческих строительных отрядов – это не идея какого-то конкретного вуза или отдельной комсомольской организации, это опыт организации труда студентов многих учебных заведений страны. В частности, летом 1959 года, около 10 тыс. ленинградских студентов по решению обкома партии трудились на строительных объектах, 17 студенческих отрядов Литвы освоили в республике 3 млн. рублей, а студенты Горьковского и Ростовского инженерно-строительного институтов, проведя весь цикл профессиональной подготовки, ударно работали на возведении производственных и культурно-бытовых объектов в Казахстане. Тогда же на целинные стройки выезжали студенческие отряды многих вузов и техникумов Москвы, Украины, Воронежа, Новосибирска, Куйбышева, Саратова, Казани и Свердловска.



Комсомольская путевка на КАМАЗ. 1970 г. Фото: https://kamaz.livejournal.com

Более того, организация ССО была частью кампании так называемого «комсомольского призыва» — перераспределения трудовых ресурсов внутри государства. Примечательно, что комсомольские путевки, которые вручались студентам, вовсе не были обязательными к исполнению. Тем не менее, отказаться от неё молодому человеку-комсомольцу фактически было равносильно проявлению несознательности и трусости. Впрочем, в большинстве случаев комсомольской путевке были рады — особенно парни и девушки, которым была по сердцу трудовая романтика, жизнь в коллективе сверстников вдали от родителей и педагогов.

В 1963 году появляются первые отряды в нестроительной сфере: железнодорожных проводников, педагогов и т. п. Тем не менее собирательный термин «стройотряд» применяется и к ним, так как функционировали они в том же нормативно-правовом поле, что и «классические» строительные отряды.

Со временем широкое развитие стройотрядовского движения поставило задачу создания единого руководящего органа, который координировал бы деятельность отрядов во всесоюзном масштабе.

В 1966 году в Кремлёвском Дворце съездов состоялся первый Всесоюзный слёт ССО, где был принят единый для всех отрядов Устав, а в 1969 году создан центральный штаб ССО. Поскольку формирование ССО находилось в верховном ведении ЦК ВЛКСМ, штаб создали при ЦК комсомола. Аналогичные штабы создавались и в республиканских комитетах комсомола. В РСФСР, а также на Украине и в других крупнейших республиках с областным (краевое) деление, создавались штабы областного уровня (в ведении соответствующих обкомов/крайкомов ВЛКСМ). В других республиках — например, Грузии, — штаб ССО создавался непосредственно при ЦК ЛКСМ.

В ведении этих штабов находились вопросы формирования, с одной стороны, перечня объектов, на которых в текущем году предстояло трудиться студентам, а с другой — распределение этих объектов между высшими и средними специальными учебными заведениями соответствующих республик, формировавшими линейные студенческие стройотряды (ЛСО). Формирование ССО, в зависимости от численности и структуры учебного заведения, организовывалось либо «большим комитетом» (ВЛКСМ) ВУЗа, либо распределялось между факультетскими комитетами ВЛКСМ.

В производственный период, летом, активизировалась региональная структура управления стройотрядами по признаку местонахождения. Ведь объекты, на которых трудились ЛСО, находились за пределами городов, районов, а часто и республик, в которых стройотряды формировались. Задачи управления ими республиканские, краевые и областные комитеты ВЛКСМ поручали назначаемым ими командирам и членам региональных штабов. Помимо районных, областных и т. п. (соответственно единицам административного деления СССР), в некоторых случаях формировались и зональные. Например, в начале 1980-х гг. на Северном Кавказе (Пятигорск, Минеральные Воды, Нальчик) работу ССО, в составе которых работали студенты-граждане других стран, курировал зональный штаб ССО «Интернациональный» со штаб-квартирой в Кисловодске.



Бойцы ССО на БАМЕ. Фото: http://irkipedia.ru

Студенты участвовали в таких «ударных стройках века», как БАМ, ВАЗ, КАМАЗ, КАТЭК, «Гигант на Иртыше», ТНХК СИБУР в Тобольске, Саяно-Шушенская ГЭС, комбинаты в Норильске и Магнитогорске, нефтяные месторождения Тюмени, и, наконец, в освоении целины. Кроме того, в каждой республике, области, районе были свои предприятия, которые возводились с помощью ССО.

Сотни добровольцев отправились в Киевскую область, чтобы строить жильё чернобыльцам. В Таджикистане бойцы студенческих отрядов помогли в ликвидации последствий землетрясения. Благодаря студенческим отрядам были основаны города Усть-Илимск и Братск.

Стройотряды получили быстрое и массовое развитие. Это движение захватило всю страну. Молодежные трудовые отряды действовали во многих отраслях народного хозяйства. Число студентов, выезжающих в составе студенческих отрядов, ежегодно увеличивалось. В 1959 году – 339 человек, 1965 году – 40 тысяч, 1970 году – 309 тысяч, 1980 году – 822 тысячи, 1985 году - 830 тысяч человек. За 1959 - 1986 годы во Всесоюзном студенческом отряде работало 12 757 975 человек.

На пике развития движения его численность превышала 830 тысяч человек. Студенты трудились во всех сферах народного хозяйства, на территории всех областей, краев и республик Советского Союза. За это время были выработаны четкие правила организации и деятельности студенческих отрядов, нормативы, правила техники безопасности. Государство перешло на плановое формирование СО. Были законодательно закреплены льготы и преимущества для участников движения. Был выработан весь механизм работы движения, начиная с отряда и заканчивая Центральным штабом.

Добровольность формирования и самоуправление, сочетание хозяйственной деятельности с идейно-политической работой среди местного населения, строгая сознательная дисциплина и ответственность без скидок на молодость –таковы были основы отрядной жизни. У бойцов стройотрядов воспитывалось чувство долга, уважение к своему и чужому труду, самостоятельность.



Бывший стройотрядовец Владимир Путин в стройотряде «Авторадио». Фото: www.putin.kremlin.ru

Через школу стройотрядов прошли многие известные люди нашей страны: президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, лидер КПРФ Геннадий Зюганов, председатель Госдумы Вячеслав Володин, народный артист России Владимир Винокур, кинорежиссер Александр Митта.

ССО и РСО

В 1990-е годы после роспуска партии и комсомола было уже не до стройотрядов. После развала страны – тем более. 1993 год стал переломным для ССО - практически все студенческие отряды в России распались.

В начале 2000-х руководство страны посчитало, что хорошо было бы возродить это движение, и в 2004 году появилась общественная организация под названием «Российские студенческие отряды (РСО)». Сейчас она охватывает более 70 регионов нашей страны и чуть менее трёхсот тысяч студентов.



Эмблема РСО, преемника ССО. Фото: www.ikovrov.ru

После долгих лет неразберихи в российской экономике многие крупные российские компании вновь задумались о важности таких понятий, как повышение престижа профессии, профессиональная ориентация, социально-трудовая адаптация молодых кадров. А ведь студенческий строительный отряд — более чем подходящая для этих целей форма. И для будущих специалистов отрасли это реальный шанс окунуться в профессию на практике, приобрести новый опыт, который будет необходим в дальнейшей трудовой деятельности. Чтобы ещё больше заинтересовать работодателей, были внесены изменения в нормативную базу: например, фирма, взявшая на несколько месяцев на работу бойцов студенческих отрядов, получает налоговую льготу.

Ударные стройки времен СССР в массовом сознании до сих пор еще вызывают определенные, часто негативные, ассоциации, связанные с крушением советского уклада, порой они весьма идеологизированы – слишком долго в конце 80-х и в 90-х годах XX века говорилось о негативных сторонах масштабной индустриализации. Но с течением времени совершенно очевидным становится факт, что без неё Россия осталась бы на задворках мировой цивилизации. Теперь пришло время использовать накопленный опыт для движения вперед. Стройотрядовское движение — неотъемлемая часть студенческой жизни времен СССР — снова в тренде.

Вадим Лапунов, Агентство СЗК

Источник: http://litavrora.ru/index.php/izbrannoe-2/item/441-strojotryady-sssr-yarostnaya-molodost-strany-sovetov