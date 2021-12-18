Европоцентризм отменяется. Что выяснили археологи? Д. Перетолчин, С. Магнитов
Последние археологические находки отодвигают историю возникновения цивилизации в Евразии, на юге Урала, далеко в глубь веков, что доказывает несостоятельность европоцентризма. Почему Зданович открывший Аркаим и Синташту не стал академиком, с какой миссией Путин посещал Пор-Бажын, и где проходит истинный нулевой меридиан. Рассказывает гость Дмитрия Перетолчина, сооснователь Академии Тринитаризма — Сергей Магнитов.
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