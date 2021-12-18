Главная » Видео, История, Мировоззрение

Европоцентризм отменяется. Что выяснили археологи? Д. Перетолчин, С. Магнитов

65 0

Последние археологические находки отодвигают историю возникновения цивилизации в Евразии, на юге Урала, далеко в глубь веков, что доказывает несостоятельность европоцентризма. Почему Зданович открывший Аркаим и Синташту не стал академиком, с какой миссией Путин посещал Пор-Бажын, и где проходит истинный нулевой меридиан. Рассказывает гость Дмитрия Перетолчина, сооснователь Академии Тринитаризма — Сергей Магнитов.

Полное видео смотрите по ссылке https://nday.club/video/6b7ebdd6-52e2-4c4c-9072-b67b8ae523b8.html

#ДеньТВ #Перетолчин #Магнитов #Зданович #история #тайны #загадки #ПорБажын #Аркаим
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-w38O_0r1Ew
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Пирамиды на Луне
Развал СССР — преступление без срока давности
Россия или Путин?
В.Катасонов. Корпорация Сталина против биороботов
Про гибель "подневольных" десантников
Большой китайский привет!
Перед судом истории – монархист Шульгин о революции
Я Земля, я своих провожаю свидомцев

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru