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Отключиться от SWIFT

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Использованные источники: ria.ru


На переговорах Путина и Си Цзиньпина была вновь актуализирована тема необходимости отключения РФ от SWIFT и перехода России и Китая на новую совместную платежную систему, которая позволила бы РФ и Китаю в своих торговых отношениях не зависеть от США и ЕС. Как вчера заявил Ушаков, предварительная договорённость на этот счет уже достигнута.

Свой собственный костыль (СПСФ банка России, которой еще в 2020-м году https://ria.ru/20181101/1531966407.html в России пользовались больше, чем SWIFT) на случай преждевременного отключения от SWIFT у РФ уже есть, но конечно в долгосрочной перспективе необходима новая глобальная система (СПСФ к 2023-му году сможет покрыть лишь 30% потребностей общего платежного трафика и 100% трафика с дружественными РФ странами  https://iz.ru/1151473/natalia-ilina/sviazuiushchee-okno-rossiiskii-analog-swift-primet-30-trafika-k-2023-mu) , куда помимо Китая и РФ, могут входить другие страны не входящие в число сателлитов США – Иран, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и т.д. и т.п. Впрочем, разговоры о необходимости такой системы идут давно и пока что все находится на уровне концепций, хотя с точки зрения дальнейшего демонтажа прежнего мироустройства, распад прежней глобальной платежной системы представляется обязательным, хотя бы с точки зрения укрепления экономической независимости от слабеющей американской империи и фрагментации системы финансового диктата.
Хотелось бы верить, что угрозы со стороны Запада отключить РФ от SWIFT ускорят этот полезный и необходимый процесс, преодолевая естественную административно-бюрократическую инерцию и боязнь необходимых и жизненно-важных преобразований.

Помимо этого был озвучен тезис о необходимости дальнейшего ухода от доллара и увеличение удельного веса юаней и рублей в расчетах. Сокращение расчетов в валютах вероятных противников также можно только приветствовать.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7298597.html
Метки: Китай, Россия, США, финансы, экономика
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3 Комментария » Оставить комментарий
  • 8119 6689
    Женечка три часа назад

      Ну наконец-то приступили к эвтаназии США, мы уж тут заждались: когда? Допустим, что китаец согласился. А какой курс обмена установят? К евро привяжут или к доллару?

      • 20141 16815
        маринаЖенечка три часа назад

          к юаню-а торговля в нацвалютах пока,пока осознают ,что юанем заменили доллар те же умники. У них ведь инфляция не та ,что рисуют 2-5% а 20-25,как везде ,зачем же самоубиваться ,они пожили ,хватит

        • 4829 3711
          ИгорьЖенечка три часа назад

            Это ступенчато должно происходить начать надо с отказа от инета, перед инетом Жека Адамович рассказывал у них была сеть Феда. Вернёмся к Феде, чернобелым электронным книгам, калькуляторам Электроника (он логарифмы берет) и наконец Свифт как Вишенка на торте.

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