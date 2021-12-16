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Гегель, марксистская теория общественно-экономических формаций и Платошкин. М. В. Попов. 14.12.2021.

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Гегель, марксистская теория общественно-экономических формаций и Платошкин. Михаил Васильевич Попов, доктор философских наук, профессор по кафедре экономики и права, президент Фонда Рабочей Академии, сопредседатель идеологической комиссии ЦК Рабочей партии России. 14.12.2021.
#платошкин

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=460_euaoCz0
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