Бог помогает большевикам: русское экономическое чудо 1917 -1953 гг
2 выпуск из цикла “СССР и Сталин в ракурсе КОБ. Точки бифуркации.”
Ефимов Виктор Алексеевич, д.э.н., к.т.н., профессор
Величко Михаил Викторович, к.э.н., представитель АК ВП СССР
Шашихин Евгений Юрьевич, к.т.н., ведущий курса ДОТУПРАКТИК
Солонько Игорь Викторович, д.ф.н., доцент
Зэк в телогрейке помогал. Если не нравится вам зэк на Беломорканале, Соловках, в Норильске на Колыме в Кузбассе вот мирный сюжет. 1933 год Алтай дорогу строят Красногорск Бястрянка 33 км. Работают дети 14 лет бабки дедки возят землю на лошадях норма на землекопа взрослая сколько то кубов грунта за 12 часов. Кто злобно косит поедет на Канал. Спасало то что дети были закалённые и кормёжка нормальная. И так по всей стране, в республиках рабство было ещё и в 60 годы там уже Аллах им помогал.