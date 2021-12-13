Лукашенко: я не нуждаюсь в признании Евросоюза
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не нужно признание со стороны Евросоюза.
«Я и не прошу никого [за рубежом] признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Мне достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно Конституции Беларуси, в Беларуси сегодня я легитимный президент. Всё остальное – дело вкуса. Нравится им [странам Запада] такая позиция отвергать, пусть они её и придерживаются», – сказал он в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.
В ходе беседы белорусский лидер также заявил, что союз Белоруссии и России будет более мощным, продуманным и продвинутым, чем Евросоюз.
«Во-первых, потому что мы учтём все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства — из Советского Союза, многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится», – отметил он.
Что касается ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, то президент отметил, что в телефонных разговорах с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель он пообещал, что белорусская сторона «будет стараться убедить людей вернуться на родину, если кто-то захочет». «Мы свято выполняем это обещаем. Мы несколько тысяч беженцев убедили вернуться к себе на родину. Поэтому мы обещанное мною выполняем», – подчеркнул он.
Глава государства добавил, что если мигранты захотят остаться в Беларуси, то власти страны «будут с ними работать строго по закону». В то же время, отметил глава Лукашенко, находящимся на белорусско-польской границе беженцам «рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой». «На улице зима, и вы видите какая холодина. Они просто с детишками там не выдержат. И потом, мы же их постоянно обслуживаем: и торговля, и в социальном плане, начиная от питания, одежды, банные, прачечные мероприятия и заканчивая лечением, особенно детей. Нам это недёшево обходится, поэтому люди должны определиться, что они будут делать сегодня, завтра и послезавтра. Мы к этому их понуждаем, но ни в коем случае мы их не будем силой возвращать домой», – заключил он.
Запад до сих пор не признал результаты прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в Белоруссии и ввёл в действие уже пять пакетов санкций в отношении должностных лиц республики и ряда компаний.
Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса на границе. В Минске отвергают все обвинения. Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил». Пограничники республики неоднократно сообщали о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
По материалам сайта Президента Белоруссии, БелТА, РИА Новости, НТВ
Главное чтобы признанный президент не забеременела.
Когда он успевает ,что ни день ,то он интервью дает,да еще ежедневно перетрахивает кадры.Все ждали ухода Ермошиной ,теперь новый Карпенко,бывший министр образования.Еще два губернатора опять заменил.Такая напряженная работа ,эта подготовка к референдуму .Что уже Соловьев выспросит у него ,обижен ,что его последним принимают .Даже Гордон (как он его только не обзывал)успел побывать раньше других.У кого есть радость по поводу Н.Г.Вот сегодня красивый снег к вечеру пошел -немного радостнее.