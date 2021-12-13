Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему не нужно признание со стороны Евросоюза.

«Я и не прошу никого [за рубежом] признавать мою легитимность. Ни в Беларуси, ни в Турции легитимность не нуждается в признании других государств. Мне достаточно того, что меня мой народ, который избрал, считает легитимным и, согласно Конституции Беларуси, в Беларуси сегодня я легитимный президент. Всё остальное – дело вкуса. Нравится им [странам Запада] такая позиция отвергать, пусть они её и придерживаются», – сказал он в интервью турецкой телерадиокомпании TRT.

В ходе беседы белорусский лидер также заявил, что союз Белоруссии и России будет более мощным, продуманным и продвинутым, чем Евросоюз.

«Во-первых, потому что мы учтём все ошибки Европейского союза, чтобы их не повторять. А положительный опыт, который полезен для нас, будем использовать. Во-вторых, мы ведь вышли из единого государства — из Советского Союза, многое уже там попробовали. Мы знаем, что нам оставить из советского прошлого и что нам в будущем не пригодится», – отметил он.

Что касается ситуации с беженцами на белорусско-польской границе, то президент отметил, что в телефонных разговорах с экс-канцлером Германии Ангелой Меркель он пообещал, что белорусская сторона «будет стараться убедить людей вернуться на родину, если кто-то захочет». «Мы свято выполняем это обещаем. Мы несколько тысяч беженцев убедили вернуться к себе на родину. Поэтому мы обещанное мною выполняем», – подчеркнул он.

Глава государства добавил, что если мигранты захотят остаться в Беларуси, то власти страны «будут с ними работать строго по закону». В то же время, отметил глава Лукашенко, находящимся на белорусско-польской границе беженцам «рекомендуют определиться со своей дальнейшей судьбой». «На улице зима, и вы видите какая холодина. Они просто с детишками там не выдержат. И потом, мы же их постоянно обслуживаем: и торговля, и в социальном плане, начиная от питания, одежды, банные, прачечные мероприятия и заканчивая лечением, особенно детей. Нам это недёшево обходится, поэтому люди должны определиться, что они будут делать сегодня, завтра и послезавтра. Мы к этому их понуждаем, но ни в коем случае мы их не будем силой возвращать домой», – заключил он.

Запад до сих пор не признал результаты прошедших 9 августа 2020 года президентских выборов в Белоруссии и ввёл в действие уже пять пакетов санкций в отношении должностных лиц республики и ряда компаний.

Литва, Латвия и Польша обвиняют Минск в создании миграционного кризиса на границе. В Минске отвергают все обвинения. Лукашенко заявил, что Беларусь больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС, поскольку из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил». Пограничники республики неоднократно сообщали о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

По материалам сайта Президента Белоруссии, БелТА, РИА Новости, НТВ