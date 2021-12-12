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Если Россия вторгнется на Украину…

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В дополнение к статье про "шлагбаум Зеленского" https://colonelcassad.livejournal.com/7286225.html
США продолжают озвучивать различные угрозы в адрес России применительно к войне на Украине.
О, это весьма примечательные угрозы. США угрожают, что "если Россия вторгнется на Украину", то тогда США организуют "финансовую изоляцию России" и "нарастят контингент войск в странах на границе России".

Тут прекрасно все.

1. Постоянные оговорки "если Россия вторгнется" как бы говорят, что Россия не вторгалась на Украину, хотя украинская пропаганда верещит про "отражение российской агрессии".
2. Интересно, эффективность "финансовой изоляции" России будет такой же эффективной как обещанная Обамой "дипломатическая изоляция"? Обещанной "разорванной вклочья" экономики также не наступило.
3. И самый сок – США угрожают России, что введут войска не на Украину, а на территорию условных Польши, Прибалтики, Румынии, Болгарии и т.п. То есть, если ВС РФ возьмут под контроль всю Украину, то США угрожают, что войск США и НАТО у границ РФ станет больше. При этом группировка НАТО в этих странах и так наращивается.

Это весьма чудесные угрозы и гарантии, которые отражают отношение США к Украине как к инструменту, который они хотят выгодно для себя использовать, но не хотят вступать в прямую войну с РФ ради Украины. Поэтому существует "шлагбаум". Поэтому администрация Байдена в публичных заявлениях уверяет, что США не хотят прямой войны с РФ на Украине. Поэтому войска угрожают разместить за пределами Украины. Чтобы не сформировался механизм запуска прямой войны, с нежелательными для США обязательствами. Что конечно не отменяет простого факта, что Вашингтон попытается разыграть украинскую карту в выгодном для себя ключе.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/7288140.html
Метки: война на украине, донбасс, Россия, США, Украина
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2 Комментария » Оставить комментарий
  • 17405 8539
    BlackCat два часа назад

      Пока зима – Европе нужен газ.
      Пока нужен газ – СП-2 не будут трогать – мёрзнуть европейцам не хочется.
      Переплачивать США так же вряд ли.
      Окно возможностей по Украине будет до марта месяца.
      - Переговоры с Китаем
      - Переговоры с Беларусью
      - Переговоры с Турцией

    • 8109 6679
      Женечка час назад

        Мне б Немирофф оккупировать на пару-тройку дней. Цех розлива. А потом хоть похоронку домой: мол, смертью храбрых в бою с многочисленным противником. Тело – труп.

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