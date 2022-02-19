Прежде всего, Россия в принципе не может вторгнуться на Украину. Поскольку Украина также как и Российская Федерация, это часть России. Если же речь идёт о вторжении Российской Федерации на Украину, то оно Российской Федерации, да собственно и никакой части России, не нужно. Потому, что террористы захватившие Киев восемь лет назад, если совсем точно, то двадцать второго февраля две тысячи четырнадцатого, в принципе, не могут сколько не будь разумно хозяйствовать. И не могут просто потому, что разумное хозяйствование не совместимо со стоящей перед ними задачей — превращения русского большинства граждан Украины во что-нибудь антирусское.

Понятно, что это, в принципе, требует действий против интересов русского большинства граждан Украины, в том числе естественно против экономических интересов. Так вот, в следствии всего этого, вот эти самые террористы, уже довели Украину до такой степени разорения, что она фактически опасна разве, что самой себе и естественно для всей остальной России, в том числе и для Российской Федерации. Лучшая для таких обстоятельств стратегия это ждать, когда Украина по известному выражению Иосифа Виссарионовича Джугашвили — «Рухнет под тяжестью собственных преступлений». Соответственно всё, что сейчас рассказывают о возможном нападении Российской Федерации имеет, по сути, главной своей целью отвлечь внимание и Украины и всего мира от вот этой главной причины неизбежного краха Украины. И объявить причиной краха внешнюю агрессию. Тем самым, заодно, укрепить русофобию во всём мире. Надо сказать, что это вообще-то товар с очень давней историей. По сути, первые же зарубежные публикации о России были откровенной русофобской ложью, было это ещё в шестнадцатом веке. Но сейчас русофобия постепенно перестаёт окупаться и чтобы поднять популярность этого товара, приходится придумывать всё новую ложь.