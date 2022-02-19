Главная » Видео, Новости Украины и Новороссии

Новая дата нападения России на Украину

115 0

Когда Россия вторгнется на Украину?

Прежде всего, Россия в принципе не может вторгнуться на Украину. Поскольку Украина также как и Российская Федерация, это часть России. Если же речь идёт о вторжении Российской Федерации на Украину, то оно Российской Федерации, да собственно и никакой части России, не нужно. Потому, что террористы захватившие Киев восемь лет назад, если совсем точно, то двадцать второго февраля две тысячи четырнадцатого, в принципе, не могут сколько не будь разумно хозяйствовать. И не могут просто потому, что разумное хозяйствование не совместимо со стоящей перед ними задачей — превращения русского большинства граждан Украины во что-нибудь антирусское.
Понятно, что это, в принципе, требует действий против интересов русского большинства граждан Украины, в том числе естественно против экономических интересов. Так вот, в следствии всего этого, вот эти самые террористы, уже довели Украину до такой степени разорения, что она фактически опасна разве, что самой себе и естественно для всей остальной России, в том числе и для Российской Федерации. Лучшая для таких обстоятельств стратегия это ждать, когда Украина по известному выражению Иосифа Виссарионовича Джугашвили — «Рухнет под тяжестью собственных преступлений». Соответственно всё, что сейчас рассказывают о возможном нападении Российской Федерации имеет, по сути, главной своей целью отвлечь внимание и Украины и всего мира от вот этой главной причины неизбежного краха Украины. И объявить причиной краха внешнюю агрессию. Тем самым, заодно, укрепить русофобию во всём мире. Надо сказать, что это вообще-то товар с очень давней историей. По сути, первые же зарубежные публикации о России были откровенной русофобской ложью, было это ещё в шестнадцатом веке. Но сейчас русофобия постепенно перестаёт окупаться и чтобы поднять популярность этого товара, приходится придумывать всё новую ложь.

Как Донбассу защититься от Украины?

К сожалению, нынешние обстрелы это в пределах того, что киевские террористы вытворяют довольно регулярно. И правда надо сказать, что в нынешних обстрелах появился ещё и новый мотив, а именно вот эти самые террористы попытались имитировать выстрел донбасских ополченцев…

Источник: https://vassermans.ru/videoblog/novaya-data-napadeniya-rossii-na-ukrainu/
Метки: видео блог, война в днр, ДНР, донбасс, лнр, последние выпуски, Украина
Оценка информации
Голосование
загрузка...
Поделиться:
Записи на схожие темы
Новости Украины и Новороссии 13 июня 2015
Новости Украины и Новороссии 17 марта 2018
Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2019
Новости Украины и Новороссии 16 марта 2016
Новости Украины и Новороссии 04 июня 2019

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Быстрый переход:

Информация о сайте

Ящик Пандоры — информационный сайт, на котором освещаются вопросы: науки, истории, религии, образования, культуры и политики.

Легенда гласит, что на сайте когда-то публиковались «тайные знания» – информация, которая долгое время была сокрыта, оставаясь лишь достоянием посвящённых. Ознакомившись с этой информацией, вы могли бы соприкоснуться с источником глубокой истины и взглянуть на мир другими глазами.
Однако в настоящее время, общеизвестно, что это только миф. Тем не менее ходят слухи, что «тайные знания» в той или иной форме публикуются на сайте, в потоке обычных новостей.
Вам предстоит открыть Ящик Пандоры и самостоятельно проверить, насколько легенда соответствует действительности.

Сайт может содержать контент, не предназначенный для лиц младше 18-ти лет. Прежде чем приступать к просмотру сайта, ознакомьтесь с разделами:

Со всеми вопросами и предложениями обращайтесь по почте info@pandoraopen.ru