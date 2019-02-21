Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2019

В прошлом году на улицы украинских городов 9 Мая вышли больше трехсот тысяч украинских граждан. Это была массовая демонстрация несогласия и презрения, отторжения тех решений власти, которые должны были, уничтожив дату в календаре, стереть из людской памяти величайший праздник, и сегодня продолжающий объединять миллионы человек на всем постсоветском пространстве.

Попытку подменить смысл Победы следует в итоге признать неудавшейся. Не помогли ни переименование Великой Отечественной войну во Вторую мировую, ни перенос даты празднования на 8 мая на европейский манер и магизм нового названия, которое стало звучать на европейский же манер как День скорби и примирения — примирения тех, кто одержал победу над нацизмом, с теми, кто этому нацизму прислуживал.

Наглядная агитация тоже не сработала. Плакат, на котором ветеран УНА-УНСО* в нацистской форме пожимает руку ветерану Красной армии, очень многими был воспринят как идиотская и оскорбительная выходка.

Видимо, памятуя о прошлогодней неудаче, власти решили в этом году взяться за дело с другой стороны. 9 Мая вновь может стать праздником, но уже не Днем Победы, а Днём Европы. Соответствующий законопроект подготовлен Верховной Радой.

Речь снова идет о прямом заимствовании европейского образца. В европейских странах отмечают День Европы в связи с тем, что 9 мая 1960 года министр иностранных дел Франции предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Впоследствии объединение трансформировалось в Европейский союз.



© РИА Новости, Стрингер

Какое отношение к этим процессам имеет Украина, можно лишь догадываться. Да, конечно, в рамках евроинтеграции и десоветизации вроде бы логично украшать себя европейскими виньетками и заклеивать старые советские праздники марками нового образца. Но едва ли это действие приведет к искомому результату. В прошлом году все усилия пошли прахом, в этом, полагаю, ситуация будет выглядеть похожим образом. И даже самые продвинутые нацисты это хорошо понимают, сетуя на то, что с праздником ничего не удается сделать.

Владимир Вятрович, директор института Национальной памяти, подготовившего проект закона об «отмене» Дня Победы, заявил, что Министерство культуры отказывается согласовывать документ, опасаясь социальных протестов. То есть среди украинских чиновников немало людей, хорошо понимающих, с какой взрывоопасной материей они имеют дело.

Почему именно День Победы стал объектом непрекращающихся атак? Дело в том, что этот праздник хранит в себе матрицу былого единства, когда люди разных национальностей были прежде всего гражданами одной страны. И ощущение этой общности было тем удивительным свойством, которое и помогло в итоге разгромить гитлеровскую Германию.

То есть максима, что все люди — братья, являющаяся заимствованием из христианства, продолжает жить в памяти о величайших свершениях, одержанных народами, которые сражались плечом к плечу против нацизма. Этот рудимент советской эпохи необходимо выкорчевать из людских душ, чтобы заставить украинцев поверить в то, что русский народ — это враг, а не брат, с которым они некогда делили общую победу.

Выйдет ли что-то из этого? Меня одолевают нешуточные сомнения. День Европы — это мертворождённая дата. Возможно, её будет праздновать кружок либеральных интеллигентов, полагающих без всякого основания, что Майдан — это их триумф. Да и то вряд ли.

От того, что на Украине появился закон, предписывающий испрашивать согласие на сексуальный контакт у партнера, положение дел не поменялось ни на миллиметр. Я полагаю, что если кто-то что-то просит, то исключительно ради забавы. Ввести этот порядок, противоречащий всему укладу жизни и традициям, не получится, хоть тресни.

Точно так же и евроатлантическая интеграция. Сколько бы о ней ни шел разговор, а власть на Украине все больше прибирают к рукам отнюдь не либералы, а самые отвязные нацисты, которым, кстати, День Европы глубоко по барабану. У них свои даты и свои святыни.

Надо сказать, что нынешняя попытка куда хуже предыдущей. Второсортный европейский праздник, о котором и в самой Европе мало кто знает, будет, несмотря на присутствие в календаре, просто проставленной галочкой, набором букв, лишенных понятного и близкого людям смысла.

Вот день Африки выглядел бы куда более живописно и эффектно. Он бы точно запомнился. А Европа, ну что Европа! Говорится о ней на каждом углу, но в Украине её становится с каждым годом все меньше.

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Андрей Бабицкий, Украина.ру

* запрещена в РФ экстремистская организация