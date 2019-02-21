Новости Украины и Новороссии 21 февраля 2019
- 10:00 На Донбассе танков больше, чем у ведущих стран Европы, — Порошенко.
- 09:24 Еще более украинский Крым.
- 09:18 Безрадостные цифры: за год украинцев стало меньше на 233 тысячи.
- 08:53 Янукович написал открытое письмо народу Украины.
- 06:00 Европа вместо Победы. Новая попытка Украины расправиться с 9 Мая.
- 05:00 «Корабли и авиация России „схлестнулись“ с украинским флотом», — у Украины новая перемога (ФОТО, ВИДЕО).
- 04:00 Послание Путина, в том числе и гражданам Украины. Не специально.
- 02:44 «Донецкая Вратарница» едет в ДНР: фильм объединил многих сторонников Донбасса (ВИДЕО).
- 02:00 «Не остановятся ни перед чем», — в Совфеде ответили на слова Порошенко о российских военных на границе.
- 01:27 Янукович грозит Порошенко Гаагой.
- 00:50 CXEMA.
- Вчера 22:55 Порошенко заявил о риске техногенной катастрофы на Донбассе.
- Вчера 21:51 В Донецкой Народной Республике торжественно открыли Год русского языка.
На Донбассе танков больше, чем у ведущих стран Европы, — Порошенко
Петр Порошенко заявил, что у ополченцев Донбасса не менее 496 танков, что больше, чем у Германии, Франции, Испании или Италии.
«На Донбассе российские вооруженные формирования располагают 496 танками. Это больше, чем есть в распоряжении Германии, Франции, Испании или Италии», — заявил Петр Порошенко во время дебатов на Генассамблее ООН.
Эти его слова цитирует его собственная пресс-служба, ведь слушать Порошенко никто не остается. «Русская Весна» рассказывала о том, как ему пришлось выступать перед практически пустым залом в ООН.
Итак, Порошенко насчитал на Донбассе 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня и 776 российских боевых артиллерийских систем, в том числе самоходных.
Он также назвал Донбасс «самым заминированным регионом в мире».
Посчитал Порошенко и личный состав противника:
«Общая численность российских вооруженных сил вдоль российско-украинской границы составляет более 87 тыс. военнослужащих. Военные эксперты однозначно определят, что вооруженная группировка на российской границе с Украиной является наступательной ударной группой. Это не имеет ничего общего с обороной. Они предназначены для военного удара. К этому готовится Кремль».
Порошенко заявил, что Украина «сдерживает российскую армаду и поэтому является реальным восточным флангом НАТО», который защищает «свободу и демократию».
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Еще более украинский Крым
Где-то в альтернативной вселенной:
Реально грустно, что 5 лет назад, когда началась русская оккупация, Крым был недостаточно украинском. И для крымчан, и для всех нас. За то, чтобы понять важность украинского Крым, нам пришлось заплатить сверхвысокую цену. И мы все в этом, к сожалению, виноваты.
Однако, за это время Крым точно не стал более русским, несмотря на все усилия, которые российские оккупанты и их пособники прилагают для этого.
Вопреки всем обстоятельствам Крым сегодня еще более украинским. Ведь за эти годы борьбы призыв «Крым – это Украина!» – это уже не просто слоган, это руководство к действию. Мы должны довести это дело до конца! (c) Климкин
Поскольку приближается дата начала Крымской весны, то надо как-то обозначить "борьбу за Крым", который отъехал с Украины после начала евромайдана. В условиях выборов, когда почти все кандидаты спекулируют на евромайдане и "борьбе за Украину", надо вовремя съехать темы причастности к отпадению Крыма и продемонстрировать нерушимую борьбу за Крым, хотя бы на словах.
Как показал фарсовый процесс Януковича, многие из тех, кто до сих пор занимает государственные посты, прямо или косвенно причастны к тому, что Крым ушел. И более того, за прошедшие 5 лет, все что делала хунта в отношении Крыма неизменно оборачивалось еще большим отдалением Крыма от Украины. Хотели организовать транспортную блокаду – транспортные потоки лишь быстрее переориентировались на Россию. Хотели устроить энергоблокаду – Крым полностью переключился на Россию, отказавшись от украинской электроэнергии. Отключили воду Северо-Крымского канала – Крым с ущербом для своего сельского хозяйства, но все же приспособился жить в этих условиях. 3 года кормили население Украины байками про несуществующий Крымский мост – теперь приходится камлать на то, что он разрушиться когда-нибудь, наверное. И т.д. и т.п.
Вполне естественно, что с такими результатами работы режима Порошенко, Крым "становится все более и более украинским", по крайней мере в голове Климкина и его Фейсбуке, который и не такие фантазии стерпит. В итоге, за 5 лет "борьбы за Крым", главным результатом борьбы стал "слоган". Видимо ничего более существенного бандеровское украинство Крыму и его жителям предложить не может. А ведь в 2014 году перед референдумом крымчанам даже "Крымскую Ривьеру" обещали. Теперь даже этого нет, одни слоганы остались.
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Безрадостные цифры: за год украинцев стало меньше на 233 тысячи
На 1 января 2019 года численность населения в Украине составила 42 миллиона 153 тысячи 200 человек. За прошедший год украинцев стало на 233 тысячи 200 человек меньше.
Такие данные приводит Государственная служба статистики в экспресс-выпуске за 20 февраля.
При этом существенным остается превышение количества умерших над количеством живорожденных: на 100 умерших — 57 живорожденных.
Кроме того, численность имеющегося населения (по оценкам) на конец 2018 года составляла 42 миллиона 153 тысячи 201 человек, а количество умерших в январе–декабре 2018 — 587 тысяч 665 человек (из них детей до 1 года — 2397).
Миграционный прирост за 12 месяцев 2018 года составил 18 тысяч 589 человек.
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Янукович написал открытое письмо народу Украины
Бывший президент Украины Виктор Янукович написал открытое письмо к народу Украины, в котором подверг критике действующую власть страны и пригрозил главе государства Петру Порошенко международным трибуналом в Гааге. Текст письма опубликован в Facebook.
В своем письме Янукович обвиняет Порошенко в разжигании ненависти между украинцами, уничтожение друг друга ради собственного политического выживания, а также в посягательстве на свободу вероисповедания. По его словам, все пять лет президентства Порошенко обманывал украинцев, а также иностранных партнеров. Вместо экономического чуда, о котором постоянно твердит нынешняя власть, народу показывают дешевый фокус за выделенные МВФ кредиты. Экономика Украины разрушена: предприятия разорены, рынки сбыта продукции утеряны, украинцы уезжают массово на заработки за рубеж.
Возвращаясь к событиям 2014 года, Янукович не снимает с себя ответственности за случившееся. Он пишет, что пытался найти мирное решение.
Ранее Янукович заявлял, что в случае переизбрания Порошенко на второй срок последствия для Украины будут непредсказуемыми.
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Европа вместо Победы. Новая попытка Украины расправиться с 9 Мая
В прошлом году на улицы украинских городов 9 Мая вышли больше трехсот тысяч украинских граждан. Это была массовая демонстрация несогласия и презрения, отторжения тех решений власти, которые должны были, уничтожив дату в календаре, стереть из людской памяти величайший праздник, и сегодня продолжающий объединять миллионы человек на всем постсоветском пространстве.
Попытку подменить смысл Победы следует в итоге признать неудавшейся. Не помогли ни переименование Великой Отечественной войну во Вторую мировую, ни перенос даты празднования на 8 мая на европейский манер и магизм нового названия, которое стало звучать на европейский же манер как День скорби и примирения — примирения тех, кто одержал победу над нацизмом, с теми, кто этому нацизму прислуживал.
Наглядная агитация тоже не сработала. Плакат, на котором ветеран УНА-УНСО* в нацистской форме пожимает руку ветерану Красной армии, очень многими был воспринят как идиотская и оскорбительная выходка.
Видимо, памятуя о прошлогодней неудаче, власти решили в этом году взяться за дело с другой стороны. 9 Мая вновь может стать праздником, но уже не Днем Победы, а Днём Европы. Соответствующий законопроект подготовлен Верховной Радой.
Речь снова идет о прямом заимствовании европейского образца. В европейских странах отмечают День Европы в связи с тем, что 9 мая 1960 года министр иностранных дел Франции предложил объединить металлургическую, железорудную и угледобывающую промышленность Франции и Западной Германии. Впоследствии объединение трансформировалось в Европейский союз.
© РИА Новости, Стрингер
Какое отношение к этим процессам имеет Украина, можно лишь догадываться. Да, конечно, в рамках евроинтеграции и десоветизации вроде бы логично украшать себя европейскими виньетками и заклеивать старые советские праздники марками нового образца. Но едва ли это действие приведет к искомому результату. В прошлом году все усилия пошли прахом, в этом, полагаю, ситуация будет выглядеть похожим образом. И даже самые продвинутые нацисты это хорошо понимают, сетуя на то, что с праздником ничего не удается сделать.
Владимир Вятрович, директор института Национальной памяти, подготовившего проект закона об «отмене» Дня Победы, заявил, что Министерство культуры отказывается согласовывать документ, опасаясь социальных протестов. То есть среди украинских чиновников немало людей, хорошо понимающих, с какой взрывоопасной материей они имеют дело.
Почему именно День Победы стал объектом непрекращающихся атак? Дело в том, что этот праздник хранит в себе матрицу былого единства, когда люди разных национальностей были прежде всего гражданами одной страны. И ощущение этой общности было тем удивительным свойством, которое и помогло в итоге разгромить гитлеровскую Германию.
То есть максима, что все люди — братья, являющаяся заимствованием из христианства, продолжает жить в памяти о величайших свершениях, одержанных народами, которые сражались плечом к плечу против нацизма. Этот рудимент советской эпохи необходимо выкорчевать из людских душ, чтобы заставить украинцев поверить в то, что русский народ — это враг, а не брат, с которым они некогда делили общую победу.
Выйдет ли что-то из этого? Меня одолевают нешуточные сомнения. День Европы — это мертворождённая дата. Возможно, её будет праздновать кружок либеральных интеллигентов, полагающих без всякого основания, что Майдан — это их триумф. Да и то вряд ли.
От того, что на Украине появился закон, предписывающий испрашивать согласие на сексуальный контакт у партнера, положение дел не поменялось ни на миллиметр. Я полагаю, что если кто-то что-то просит, то исключительно ради забавы. Ввести этот порядок, противоречащий всему укладу жизни и традициям, не получится, хоть тресни.
Точно так же и евроатлантическая интеграция. Сколько бы о ней ни шел разговор, а власть на Украине все больше прибирают к рукам отнюдь не либералы, а самые отвязные нацисты, которым, кстати, День Европы глубоко по барабану. У них свои даты и свои святыни.
Надо сказать, что нынешняя попытка куда хуже предыдущей. Второсортный европейский праздник, о котором и в самой Европе мало кто знает, будет, несмотря на присутствие в календаре, просто проставленной галочкой, набором букв, лишенных понятного и близкого людям смысла.
Вот день Африки выглядел бы куда более живописно и эффектно. Он бы точно запомнился. А Европа, ну что Европа! Говорится о ней на каждом углу, но в Украине её становится с каждым годом все меньше.
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
* запрещена в РФ экстремистская организация
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«Корабли и авиация России „схлестнулись“ с украинским флотом», — у Украины новая перемога (ФОТО, ВИДЕО)
Недавно «Русская Весна» сообщала о «масштабных» учениях украинского флота в Азовском море. Выяснилось, что украинская пропаганда слепила из этой банальной темы настоящую «победу духа» над российскими войсками.
«Военные учения ВМС Украины в Азовском море заставили понервничать российскую сторону», — написали киевские СМИ.
Любопытно, что материал на страницах «Обозревателя» с воодушевлением прочитали почти 500 тысяч граждан «Незалежной».
«В штабе Объединённых [оккупационных] сил рассказали, что во время выхода украинских кораблей на стрельбу россияне подняли свою авиацию и направили в сторону Мариуполя сразу 4 корабля», — говорится в телевизионном сюжете ТСН.
Далее «героическое» командование «ООС» приняло «беспримерное по храбрости» решение отправить на перехват кораблей ВМФ России оставшиеся у ВМСУ после Керченской провокации последние бронированные катера — «они малозаметны на радарах, да и визуально увидеть их в тумане тяжело», оптимистично утверждает киевская пропаганда.
«На скорости в 25 узлов они заходят между сектором учений и кораблями РФ, пускают дым, маневрируют и следят за перемещениями противника. Теперь те, как на ладони, украинские корабли наоборот — где-то в тумане», — говорится в остросюжетном фантастическом репортаже.
Одновременно на побережье оккупированной части ДНР свои батареи развернула украинская морская артиллерия, в воздух поднялась украинская боевая авиация — истребители и вертолёты, пересказывают слова командующих учений самые правдивые в мире украинские СМИ.
Киевские военные поднимают на знамёна невиданный факт: российские военные снизошли до выхода на связь.
«Постоянно осуществляли запросы относительно наших действий, на что мы спокойно отвечали: „Действуем по плану”. Ни один из российских кораблей не подошёл ближе, чем нужно. Таким образом, мы показали — пусть оккупант знает, что у нас такие силы есть, и нам есть чем ответить», — пафосно заявил командующий Операцией оккупационных сил генерал-лейтенант Сергей Наев.
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Послание Путина, в том числе и гражданам Украины. Не специально
Какие чувства должен был испытывать украинский гражданин, наблюдая за тем, как президент соседней страны зачитывает свое послание Федеральному Собранию? Я думаю, что внимательных зрителей набралось немало как в самой России, так и на Украине.
Известно, что там на протяжении долгих лет фигура Владимира Путина вызывает лихорадочный и не очень здоровый интерес, приправленный ненавистью и злобой.
Вы думайте, что хотите, а я так уверен, что этому условному гражданину сегодня было грустно, а, может быть, даже и тошно. Все те проблемы, о которых говорил российский президент, близки и понятны жителям Украины.
Более того, именно темы, затронутые в первой части послания являются самыми тягостными, если не сказать убийственными для наших соседей.
Это социальные выплаты многодетным семьям, бедность, пенсии, доступное образование, медицинские услуги, давление на бизнес со стороны правоохранительных и контролирующих органов.
Что было сделано российскими властями в рамках реализации национальных проектов и какие шаги будут предприняты в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
Я не буду называть конкретных сумм (с ними можно ознакомиться в новостях), скажу лишь, что стимулирование рождаемости остается приоритетной задачей для руководства страны, преодоление бедности и забота о пенсионерах идут в послании следующей строкой.
Многодетные семьи получат налоговые льготы по ипотечному кредиту, доплаты к пенсиям будут повышены, к концу 21 года все российские школы перейдут на высокоскоростной интернет, к этому же сроку, по словам президента, «медицинская помощь должна стать доступной во всех населенных пунктах» страны.
А еще есть национальный проект поддержки культуры. Дополнительное финансирование будет выделено музеям, театрам, библиотекам.
Кроме того, они получат бессрочные налоговые льготы, а высвободившиеся средства смогут направить в фонд заработной платы.
Я даю короткий перечень запланированных мер, на самом деле в послании содержится их расширенный список, способный повергнуть в изумление жителей многих стран.
Похоже, происходит то, чего так ждало российское общество, — в Россию после долгих лет в целом не самого цивилизованного рынка, а в 90-е годы прошлого столетия просто разнузданного грабежа, начинает возвращаться социальное государство, которое считает своим долгом проявлять заботу о собственных гражданах.
Нет, это, конечно, не социализм, это совершенно новая система вещей, в которой есть место и частному капиталу, и рыночным отношениям.
Какие выводы должен сделать украинский зритель из всего услышанного? Понятно, что Россия «агрессор и оккупант», но в отношениях с собственными гражданами российское государство явно придерживается совершенно иной линии.
Ни тебе агрессии, ни попыток отобрать последнее, задушить налогами и ценами. То есть логика происходящего в соседней стране противоречит всему, что житель Украины наблюдает у себя дома.
Он видит, что пенсии просели, и не то чтобы сельские, а районные больницы закрываются, социальные пособия для многодетных семей отобраны уже давно, процветает рейдерство и произвол правоохранительных органов и просто бандитских групп из ветеранов АТО и членов националистических организаций, которые вовсю «кошмарят» бизнес.
А еще Владимир Путин говорил тоже абсолютно понятные каждому украинцу слова о всемерной поддержке семейных ценностей, о необходимости проявлять уважение к старшим, о том, что все это является нравственными основами жизни российского общества.
То есть о том, что традиционная семья — это становой хребет государства, а любовь и рождение детей — это счастье и залог здоровья нации.
А украинские власти, стараясь поддерживать европейские тренды в рамках курса на евроинтеграцию, проводят гей-парады и принимают законы об обязательном разрешении на половой контакт, которые вступающие в него должны испрашивать друг у друга.
Сам собою у погрустневшего украинского телезрителя должен появиться вопрос: если порядки в России таковы, что они в гораздо большей степени отвечают чаяниям обычного человека — на Украине ли, в любой другой стране, — то, может быть, стоит покинуть насиженные места и отправиться искать счастья в края «агрессора и оккупанта».
Там все знакомо и близко до дрожи, как самое родное и близкое. Там все еще умеют любить друг друга мужчины и женщины, там не отвыкли рожать детей из-за опасения, что не хватит денег их выучить и выкормить, там уважают стариков, как в старые добрые времена, там развивают высокие технологии, строят корабли, самолеты и самые современные системы вооружений, аналогов которым в мире нет.
Скучно украинскому зрителю на этом свете, господа.
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Андрей Бабицкий, Украина.ру
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«Донецкая Вратарница» едет в ДНР: фильм объединил многих сторонников Донбасса (ВИДЕО)
25 февраля в 14:00 в донецком кинотеатре «Шевченко» состоится премьера первого фильма Донбасской трилогии Натальи Батраевой — «Донецкая Вратарница». Фильм повествует о жизни насельниц Свято-Иверского монастыря, находящегося напротив Донецкого аэропорта, ставшего ареной жестоких боёв защитников ДНР и карателей из ВСУ.
Подробности «Русской Весне» рассказали организаторы мероприятия
Может ли война быть лучшим временем жизни? — пытается ответить режиссер, на казалось бы, абсурдный вопрос, сквозь призму духовного видения своих героев…
Фильм снимался автором в течение трех лет, вблизи линии разграничения. Из-за отсутствия бюджета, большинство съемок сделано на фотоаппарат, что не помешало работе занять лидирующие места на кинофестивалях: лучший короткометражный фильм кинофестиваля «Россия»; Гран-при фестивалей «Святой Владимир» и «Вечевой колокол»; лучший дебютный документальный фильм «Лучезарного Ангела»; Лучшая режиссерская работа кинофестиваля «Радонеж».
В настоящий момент за возможность представления фильма за рубежом разгорелась настоящая борьба: противодействие и отсутствие поддержки изнутри, усугубляется лоббированием такого взгляда на события на Донбассе извне.
Они сажали капусту на огороде, когда в Донецке началась война…
Андрей Шемякин, культуролог, киновед, кинокритик:
«Когда страна находится накануне очередного перелома, хочется узнать, что думают молодые режиссёры о происходящем вокруг. Есть дебюты, идущие в программе фестиваля отдельно. Например, „Донецкая Вратарница“. Мне бы хотелось, чтобы на этот фильм обратили внимание молодые, потому что это тоже первая работа, хотя её и нельзя сравнивать с учебными заданиями, в этом фильме каждый кадр пронизан болью за то, что происходит в Донецке. А для меня наличие боли — самое главное».
Юлия Белоус, член союза журналистов России и Международной федерации журналистов:
«Можно сказать, что такой концентрации искренности, правды и человечности наш кинематограф давно не в состоянии предъявить. Казалось бы, фильм о войне? Нет. Он о человеческой душе. Наверное, впервые в жизни лично я поняла до конца то, что древние греки договорились когда-то называть катарсисом, хотя режиссёр, она же оператор, вовсе к этому не стремилась.
Ни слова о политике, зрителю предоставляется безграничная территория для осознания без назойливых указателей… ни одного трупа, ни капли крови. Однако ливень, плач небес, сквозь сгоревшие балки купола монастыря расскажет о войне неизмеримо больше…»
Андрей Самохин, газеты «Культура», редактор отдела науки, образования и религии:
«Фильм краснодарского режиссера Натальи Батраевой — страшной силы историческое свидетельство войны на Донбассе и при этом вневременное всечеловеческое откровение о жизни и смерти, настоящих и выдуманных ценностях, вере, надежде и любви.
Автор снимала фильм три года с непрофессиональной камерой (сперва, возила туда гуманитарку), и он вышел потрясающим. И по сути, и по киноязыку. Люди в процессе этой войны, потеряв многое (а кто-то и все) из прошлой жизни, вышли как бы в другое измерение и стали… счастливы. Конечно, особым счастьем — в Боге, в глубочайшем осознании тщеты своих прошлых оценок и жизненных хлопот».
Наталья Батраева — режиссер, фотограф, публицист. С 2005 года работает на пост-военном пространстве: в Косово, Республике Сербской, Южной Осетии, Крыму, на Донбассе. Автор документальных фотокниг «Косово. Сербская Голгофа», «Южная Осетия: взгляд изнутри», «Мы живы!», фотовыставки «Косово — Южная Осетия: взгляд изнутри», представлявшейся более 30 раз в России и за рубежом. Член Союза писателей и Союза журналистов России. Лауреат и финалист конкурсов и кинофестивалей.
Фильм представит режиссер, на премьере будут присутствовать герои картины.
ДОНЕЦК
Кинотеатр «Шевченко»
ул. Артема, 125
Понедельник, 25 февраля, в 14:00
Вход по пригласительным.
Показы состоятся и в других городах ДНР:
Снежное, Харцизск, Горловка, Макеевка, Докучаевск.
Вход на них будет свободным.
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«Не остановятся ни перед чем», — в Совфеде ответили на слова Порошенко о российских военных на границе
Утверждения президента Украины Петра Порошенко о сосредоточении «российских войск на границе» могут являться информационной подготовкой инсценировок по типу Гляйвицкой провокации.
Об этом заявил российский сенатор Франц Клинцевич.
Как ранее сообщала «Русская Весна», в среду Порошенко выступал в Генассамблее ООН, где в течение 40 минут традиционно рассказывал о «российской агрессии» в Донбассе, «захвате Крыма» и «нахождении тысяч российских военных».
«Утверждения Петра Порошенко о большом сосредоточении российских войск вдоль российско-украинской границы, на мой взгляд, — не просто ложь, рассчитанная на европейского обывателя, зараженного русофобией. Не исключаю, что таким образом идет информационная подготовка разного рода инсценировок на границе по типу Гляйвицкой провокации, и они могут быть реализованы в самое ближайшее время, еще до президентских выборов на Украине», — написал Клинцевич на своей странице в соцсети.
«Нынешняя украинская власть не остановится ни перед чем, чтобы обеспечить на этих выборах нужный ей результат», — подчеркнул сенатор.
Гляйвицкий инцидент, или Гляйвицкая провокация — инсценирование нападения Польши на немецкую радиостанцию в городе Гляйвиц (ныне Гливице), проведённое СС в рамках широкомасштабной «операции Гиммлер» и послужившее одним из поводов к нападению Германии на Польшу, ставшему началом Второй мировой войны.
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Янукович грозит Порошенко Гаагой
Экс-президент Украины Виктор Янукович обратился с открытым письмом к украинскому народу.
Обращение опубликовал на своей странице в соцсети пресс-секретарь сына Януковича Александра Юрий Кирасир.
Янукович назвал кровавые события 2014 года «государственным переворотом», который, по его мнению, привел к упадку Украины.
«Вместо экономического чуда народу показывают дешевый фокус за кредитные средства. Внутри мыльного пузыря — суровая правда: предприятия разорены, рынки сбыта утрачены, украинцы массово уезжают на заработки в другие страны, чтобы спасти себя от нищенского существования за чертой бедности», — пишет он.
По словам Януковича, выгоду от такой ситуации получили конкретные политики.
«Правоохранители и митингующие были хладнокровно убиты теми, кто имеет наглость каждый год обнимать родственников погибших… Новая власть срослась с преступностью и сделала Украину опасной для жизни и бизнеса.
Журналисты и гражданские активисты подвергаются травле и физическому уничтожению. Против представителей оппозиции и бывшей власти в ход идут методы политического преследования и террора», — считает экс-президент.
Отдельно Янукович остановился на фигуре действующего президента Петра Порошенко, призвав население не поддаваться на ожидаемые на выборах подкуп и фальсификации со стороны его команды. При этом он считает, что рано или поздно оценку действиям этого президента даст международный трибунал в Гааге.
«Петр Порошенко был одним из тех, кто все эти пять лет активно поддерживал разжигание ненависти между украинцами и их уничтожение друг друга ради собственного политического выживания. На протяжении своего президентства он врал всем — украинскому народу, иностранным партнерам. Он врал о скором мире, об экономике, о будущем нашей страны. Он врал о себе и своих чувствах к украинцам, на камеры умываясь крокодиловыми слезами.
Ради сиюминутной наживы Порошенко даже пошел на одно из самых страшных своих преступлений — посягнул на свободу вероисповедания и использовал вопросы веры для своей политической выгоды», — утверждает Янукович.
В заключение экс-президент высказал мнение, что украинцы смогут «положить конец антинародной политике», а также выразил уверенность в восстановлении на Украине мира.
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CXEMA
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Порошенко заявил о риске техногенной катастрофы на Донбассе
Президент Украины Петр Порошенко, выступая на Генеральной ассамблее ООН, заявил об ухудшении экологической ситуации и риске техногенной катастрофы на Донбассе.
«Возле контактной линии существует ряд потенциально опасных объектов, которые из-за регулярных обстрелов… могут стать эпицентром экологической и техногенной катастрофы», — сказал он.
По словам Порошенко, одной из причин ухудшения экологической ситуации на Донбассе является, в частности, затопление угольных шахт, что создает риск загрязнения воды.
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В Донецкой Народной Республике торжественно открыли Год русского языка
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