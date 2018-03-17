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Новости Украины и Новороссии 17 марта 2018

11:42. 17 марта 2018 Просмотров - 11 Нет комментариев Опубликовал:

Порошенко пообещал России “по девять грамм свинца на каждого”

Президент Украины Пётр Порошенко отметился очередной пламенной антироссийской речью на фоне сведений о том, что его президентский рейтинг впервые просел ниже отметки 10%. Выступая в Краматорске, где высказывался о начале операции так называемых «объединённых сил», Порошенко заявил, что «Украина даст отпор России, если та решится на вторжение».

Это заявление в очередной раз перечёркивает все предыдущие заявления украинских властей о том, что украинская армия с 2014 года якобы противостоит российским войскам на Донбассе.

Мало того, в одной и той же речи Порошенко умудрился противоречить сам себе, заявив, что на Донбассе уже находятся 35,5 тыс. российских военнослужащих.

«Логика» Порошенко: тысяч российских войск на Донбассе никто, включая ОБСЕ, не видит, но «они там есть», при этом пока это не интервенция, а вот как начнётся интервенция, так украинские “объединённые силы” и дадут жёсткий ответ…

По словам Порошенко, в случае «интервенции» Россия «получит по 9 г свинца на каждого».

Из заявления украинского президента:

Нас несколько десятков лет усыпляли колыбельными о миролюбивой России и делали это с одной целью, чтобы мы с вами не были готовы к российскому нападению. Но я заявляю: подобной ошибки больше никогда не повторится − пусть Россия знает, что мы готовы и к отпору, и девять грамм свинца припасём для каждого, кто придёт к нам с мечом.

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«Процесс начался ещё в 1990-х»: какую роль сыграла Украина в ракетно-ядерной программе КНДР

«Процесс начался ещё в 1990-х»: какую роль сыграла Украина в ракетно-ядерной программе КНДР | Русская весна

В ООН заявили о прямой или косвенной причастности Украины к созданию северокорейской ракетной программы. Двигатели, установленные на ракетах КНДР, которыми Пхеньян грозит Вашингтону, «с большой долей вероятности» были созданы на основе РД-250 производства украинского ПО «Южмаш», отмечают в организации.

При этом Киев и прежде подозревали в поставках вооружений противникам США — Муаммару Каддафи и Саддаму Хусейну. Однако в случае с Кореей речь может идти не о промышленном шпионаже, а о комплексном сотрудничестве, полагают эксперты. RT разбирался, насколько обоснованы обвинения страны, стремящейся в НАТО, в вооружении заклятого врага Соединённых Штатов.

Украинские власти признали, что с большой долей вероятности двигатель новых баллистических ракет КНДР был создан с применением компонентов двигателя РД-250 производства ПО «Южмаш». Об этом говорится в отчёте экспертов ООН, посвящённом реализации санкций против Северной Кореи, на который ссылается ТАСС.

«Украина подтвердила группе [экспертов], что двигатель [баллистической ракеты] КНДР с большой долей вероятности содержал отдельные компоненты этого двигателя», — цитирует российское информагентство доклад международной организации.

В то же время украинская сторона уверяет, что непричастна к поставкам ракетных двигателей Пхеньяну — якобы в руки северокорейских инженеров украинские компоненты попали уже с российской территории, куда вывозились ранее. На Украине же техническая документация на ракетные двигатели «надёжно хранится в специально оборудованных помещениях», говорится в докладе ООН.

Напомним, РД-250 относится к семейству двигателей, использующих высококипящие компоненты ракетного топлива, их разработка была начата в 1955 году. В 1960-х годах серийное производство двигателя было запущено на ПО «Южмаш». Следует отметить, что, хотя на момент 2017 года РД-250 уже не использовался в крупных проектах, тем не менее новейшие модификации двигателя оставались на производстве.

«Кампания для прикрытия»

О том, что северокорейская сторона могла задействовать украинские технологии двигателестроения при создании своей межконтинентальной баллистической ракеты, летом прошлого года сообщило издание The New York Times.

Автор нашумевшей публикации заявил, что своими успехами в области ракетостроения Пхеньян может быть обязан именно украинскому заводу «Южмаш».

Такой версии, в частности, придерживается аналитик Международного института стратегических исследований (IISS) Майкл Эллеман, кроме того, NYT в своей публикации сослалось на источники в американских спецслужбах. Как потом пояснили в IISS, речь может идти о незаконном вывозе ракетных узлов с украинской территории без ведома властей Незалежной.

Публикация NYT возмутила украинскую сторону. Секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что Киев не поставлял КНДР продукцию оборонного и авиакосмического назначения, а любые инсинуации на эту тему являются частью «антиукраинской кампании», которую ведут российские спецслужбы «для прикрытия своего участия в северокорейских ядерных и ракетных программах». Почему в таком случае информация об украинском трафике вооружений появилась в ведущем американском издании, Турчинов не пояснил.


Двигатель РД-250, предприятие «Южмаш»

КБ «Южное» и ПО «Южмаш» также отвергли обвинения в причастности к северокорейской ракетной программе. В совместном пресс-релизе предприятий говорилось о том, что по своим характеристикам двигатель северокорейской МБР не имеет ничего общего с РД-250.

Однако в разговоре с пранкером, выдавшим себя за Александра Турчинова, гендиректор компании «Южмаш» Сергей Войт признал, что украинские ракетные технологии могли попасть в КНДР через Китай.

«Может быть, что-то через Китай могло уйти, я так думаю. Это мои предположения, как могло попасть», — заявил Войт, добавив, что КБ «Южное» работает с КНР уже более 20 лет.

Напомним, согласно резолюции Совбеза ООН, Пхеньяну запрещено разрабатывать не только ядерное оружие, но и средства его доставки. Государство, попытавшееся оказать поддержку северокорейской ракетно-ядерной программе, само рискует оказаться под санкциями ООН.

Впоследствии представители «Южмаша» также предположили, что украинский двигатель за рубежом могли просто «скопировать». Однако эксперты раскритиковали эту версию — просто «копировать», без чертежей и соответствующих специалистов, сложные технологические узлы просто невозможно.

На сообщения о вероятной причастности Киева к северокорейской ракетной программе отреагировали и в Вашингтоне. Как заявила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт, если такие случаи действительно имели место, США воспримут эту проблему «очень серьёзно».

«Тем не менее у Украины очень хорошие показатели по нераспространению, в частности в отношении КНДР», — добавила представитель Госдепа.

По мнению экспертов, даже в том случае, если причастность Киева к северокорейской ракетно-ядерной программе будет окончательно доказана, Вашингтон не предпримет против него никаких мер: сохранение Украины в своей политической орбите имеет большую ценность.

Киевский экспресс

Следует отметить, что в 2013 году вокруг украинских вооружений уже имел место международный скандал — Киев тогда обвинили в поставках оружия режиму Муаммара Каддафи после введения против Ливии международных санкций и оружейного эмбарго. Помимо Украины, под подозрение экспертов ООН попали Армения, Албания и ОАЭ, а также ряд других стран. Тогда речь шла не об обороте теневого рынка, а о государственном участии.

К тому моменту это был уже не первый случай, когда экспортные поставки украинских вооружений вызвали возмущение на Западе: в 2002 году началось разбирательство по поводу возможных поставок Киевом систем пассивного радиолокационного наблюдения «Кольчуга» режиму Саддама Хусейна.


Саддам Хусейн

Информация об этом содержалась в аудиозаписях переговоров Леонида Кучмы, тайно сделанных сотрудником госохраны Украины Николаем Мельниченко.

Эти записи, подлинность которых официальный Киев отверг, спровоцировали резкую реакцию Госдепа США и серьёзное охлаждение в украино-американских отношениях. Как заявил впоследствии официальный представитель разведуправления Пентагона Джим Брукс, американский разведывательный спутник действительно обнаружил на территории Ирака системы «Кольчуга».

Оставшийся на территории Украины оборонно-промышленный комплекс, фундамент которого закладывался ещё в советскую эпоху, представляет большой интерес для государств, занятых активным развитием своего ВПК. В частности, украинские оборонные технологии и кадры привлекают Китай и Турцию, не исключено, что Пхеньян также рассматривал Украину в качестве потенциального поставщика военных технологий.

К примеру, в 2011 году украинские правоохранительные органы задержали двух северокорейских граждан, которые пытались получить техническую документацию проектов «Южмаша». Корейцы были приговорены украинским судом к восьми годам тюремного заключения.

В 2013 году сообщалось о перехвате 35 тонн вооружений, которые следовали из КНДР на Украину, груз был перехвачен в Таиланде четырьмя годами ранее. На борту транспортного самолёта Ил-76 находились ракеты калибра 240 мм, ПЗРК и гранатомёты. Соответствующую информацию обнародовали эксперты ООН в своём очередном отчёте. По их мнению, речь шла об организации трафика вооружений из КНДР в Иран.

В отношении двух граждан Украины — Юрия Лунова и Игоря Карева-Попова — было предложено ввести санкции.

Как сообщил ТАСС со ссылкой на дипломатический источник, по подобным нелегальным каналам могла быть организована поставка украинских ракетных технологий и в Северную Корею.

Тем более что, по информации главы внутренней разведки ФРГ Ханса-Георга Маасена, Северная Корея действительно закупала комплектующие для своей ракетно-ядерной программы с помощью «подпольных покупателей» и «других рынков». По словам главы германской спецслужбы, в этом активное участие принимало северокорейское посольство в Берлине. Впрочем, он не пояснил, о каком именно рынке может идти речь.

Реактивный след

По мнению экспертов, украинская продукция и в прежние годы активно присутствовала на чёрном рынке, но после событий 2014 года ситуация усугубилась. Так, находящиеся в бедственном положении оборонные предприятия стали объектом пристального интереса не только иностранных правительств, но и теневых перекупщиков, а опытные конструкторы порой вынуждены были эмигрировать из страны.

В январе 2018 года мэр Днепропетровска Борис Филатов рассказал о своём разговоре с американскими политиками, в котором предупредил американскую сторону о возможном отъезде сотрудников «Южмаша» в Иран и КНДР, если положение предприятия не улучшится.


Мэр Днепропетровска Борис Филатов

Однако эксперты считают, что об отъезде украинских инженеров в КНДР следует говорить не в будущем, а в прошедшем времени.

«О том, что северокорейские ракетные двигатели создавались с применением украинских технологий, известно давно, — отметил в интервью RT главный редактор журнала „Арсенал Отечества“ полковник запаса Виктор Мураховский. — Не секрет, что украинские специалисты давно выезжали в КНДР, ещё в 1990-х годах, включая тех, кто занимался ракетными двигателями на „Южмаше“. Понятно, что туда ушла и документация, что позволило КНДР воспроизвести эти технологии у себя».

По словам эксперта, северокорейцы использовали эти технологии и раньше, когда создавали предыдущие образцы своих ракет. По большому счёту это стало прямым следствием тех социально-экономических процессов, которые разворачивались на постсоветском пространстве после распада СССР.

«Следует отметить, что доступ к документации „Южмаша“ в своё время получили не только представители Северной Кореи, но и американцы. Тогда информация утекала вообще в разные страны, не только в Азию. Этот процесс начался ещё в 1990-х», — добавил Мураховский.

Похожей точки зрения придерживается и военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин. По его мнению, даже получив чертежи, северокорейские специалисты вряд ли смогли бы воспроизвести такой сложный механизм, как двигатель МБР. Поэтому речь идёт не о передаче каких-то отдельных компонентов, а о комплексной работе, считает эксперт.

«Версии относительно каналов утечки технологий могут быть самые разные, но нужно помнить, что освоить технологии без соответствующих специалистов практически невозможно. И даже если есть специалисты и технологии, но нет нужных материалов, тоже ничего не получится, — подчеркнул Литовкин в интервью RT. — Необходимы очень многие составляющие, чтобы действительно сделать серьёзную ракету. Если просто похитить какие-то чертежи, ничего не получится».

Надежда Алексеева

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Украина не преодолеет экономический кризис без России, — Медведчук

Украина не преодолеет экономический кризис без России, — Медведчук | Русская весна

Украина не сможет преодолеть экономический кризис, если не восстановит полноценное сотрудничество с Россией, заявил лидер общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктор Медведчук.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что украинское правительство готовит постановление о расторжении программы экономического сотрудничества с Россией.

«Несмотря на ухудшение отношений между Киевом и Москвой, сворачивание двухсторонних бизнес-проектов, закрытие совместных производств, российский капитал продолжает поддерживать экономику Украины. Но, не восстановив полноценное сотрудничество между странами, не вернув свои позиции на рынках СНГ и РФ, Украина вряд ли сможет преодолеть кризис в экономике», — цитирует Медведчука его пресс-служба.

При этом, по его словам, по итогам прошлого года Россия инвестировала в украинскую экономику 21,2% от общего количества иностранных вливаний и находится в числе лидеров. По данным Медведчука, больше денег в Украину вложили только инвесторы с Кипра ― 27%.

Ранее МИД Украины подготовил предложения о выходе страны из СНГ и денонсации договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Программа экономического сотрудничества на 2011–2020 годы между Украиной и РФ предусматривает, в частности, углубление режима свободной торговли и взаимной защиты инвестиций, создание интегрированной системы платежно-расчетных операций, обеспечение свободного передвижения граждан обеих стран.

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Марина Порошенко и “культурные” миллионы

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«Прямо на глазах улучшается инвестиционный климат»: Генпрокуратура Украины обыскивает офисы крупнейшей почтовой компании

«Прямо на глазах улучшается инвестиционный климат»: Генпрокуратура Украины обыскивает офисы крупнейшей почтовой компании | Русская весна

Представители Генеральной прокуратуры Украины в пятницу, 16 марта, проводят обыски в офисах Новой почты. Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

«Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как прямо на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», — написал он на своей странице в соцсети.

В Генпрокуратуре подтвердили факт обысков в Новой почте. По словам пресс-секретаря ГПУ Ларисы Сарган, в рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО Новая Почта в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепропетровск.

«Все следственные действия происходят следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий», — сообщила она.

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