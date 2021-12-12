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Что такое Душа? Вадим Мосин

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Запись передачи из архива Народного Славянского радио.

Где душа у человека. Душа – материя особого рода, основа для жизни тела-машины, сущность человека?
Какова функциональная схема взаимодействия центров.
Как проявляется взаимосвязь Души и тела.
Принцип возможной трансформации.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Ответы на вопросы, заданные во время эфира можно послушать здесь:

Часть 3 https://youtu.be/xWcKbQZ-Pyw
Часть 4 https://youtu.be/ss4A8q43XG4

Быть ДОБРУ!
#душа #тело #ВадимМосин
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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=V6saUiPhYIo
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