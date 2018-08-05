Главная » Видео, Мировоззрение

Что такое Душа? Вадим Мосин. Часть 1-4

11:49. 5 августа 2018 Просмотров - 66 Нет комментариев Опубликовал:

Где душа у человека.

Автор-сказитель – Вадим Мосин
Часть 2 -
Часть 3 -
Часть 4 -

В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:

Душа – материя особого рода, основа для жизни тела-машины, сущность человека.
Функциональная схема взаимодействия центров.
Взаимосвязь Души и тела.
Принцип возможной трансформации.

Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте "лайки" и "любо", делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь "радио":

Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343

PayPal
+79210796843
https://www.paypal.me/slavradio/

Яндекс кошелек
41001780600797

Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477

Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-

Источник: www.youtube.com

Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Вадим Герливанов. Системное Мироустройство. Что такое СОЗНАНИЕ. Выпуск 3
... зрения Души, сердца, мозга, вселенского сознания, и даже микроба. Вадим Герливанов раскроет... вопросах шла речь в передаче «Что такое сознание».Если эта тема важная...
Самопрограммирование-5: Любовь. Духовность. Вера
... в чью-то сползают душу гигантские ледники. Вадим Сикорский, «Заповедь» Счастлив ..., stihi.ru Внук спросил деда: «Что такое душа?» — «В человеке живут три «Я... ту человеческого сердца единственную глубину. Вадим Сикорский, «Заповедь» Астрофизик Джеймс Джинс...
Я уважаю Путина как человека, но перед президентскими выборами 2018 года мне хотелось бы спросить его как политика: "ЧТО ЭТО ТАКОЕ?" и "КАК С ЭТИМ БЫТЬ?"
... – Александру Закатову. И получил ответ, что такого не может быть: процедура деликатная... Узбекистана. Великую княгиню сопровождают князь Вадим Лопухин, княгиня Екатерина Лопухина и... скрывая от них того, что происходит в душе, — есть единственное воспитание. ...
Ещё раз о тайне крещенской воды и о том, что между верой и знанием огромная пропасть!
...скорее не вода, а свойства души. Это та вода, которой... вы очистили душу - не более. Это духовное...Суворина, Оксана Старенькая, Сергей Ауслендер, Вадим Свиридонов и Владлен Ноль - "...этого наверняка, ему так кажется. И он верит, что так и есть, ...
Новости Славянского Мира. Выпуск 108
... полезных мероприятияхФестиваль лоскутного шитья "Душа России" пройдет в СуздалеИсточник:...Михаил Ять31 июля, вторникЧто такое ДушаАвтор-сказитель – Вадим Мосин01 августа, средаГосударственный ... происходит или будет происходить что-то важное для Славянского ...
Метафизика и путь воина
... как она помогает человеку понять, что такое ДУША и ДУХ во взаимосвязи. Эти... и путь воина". Автор–сказитель Вадим Мосин Наш официальный сайт http...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>