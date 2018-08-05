Что такое Душа? Вадим Мосин. Часть 1-4

Где душа у человека.

Автор-сказитель – Вадим Мосин

Часть 2 -

Часть 3 -

Часть 4 -

В передаче мы рассмотрели следующие вопросы:

Душа – материя особого рода, основа для жизни тела-машины, сущность человека.

Функциональная схема взаимодействия центров.

Взаимосвязь Души и тела.

Принцип возможной трансформации.

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Источник: www.youtube.com