Вадим Герливанов. Системное Мироустройство. Что такое СОЗНАНИЕ. Выпуск 3

Сознание с точки зрения психологии, философии и какова его природа.



Существуют различные точки зрения для ответа на этот вопрос – точки зрения Души, сердца, мозга, вселенского сознания, и даже микроба.

Вадим Герливанов раскроет нам свою точку зрения на это понятие, опираясь на знания, которые ему передали ведающие люди. Опять же, он поведает нам об этом с точки зрения системы – системного миропостроения.

Осознанное восприятие внешних и внутренних событий ведёт к наработке определенных качеств, благодаря которым мы становимся в этом мире более развитыми и полноценными существами, а это ведёт к нашему рождению как высокоразвитой цивилизации для взаимодействия с другими цивилизациями мироздания.



Встал вопрос – быть материалом, который используют для каких-либо целей, инструментом в руках мастера или мастером в процессе сотворения цивилизации нового уровня?



Об этих и других важных вопросах шла речь в передаче «Что такое сознание».



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Источник: www.youtube.com