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Вадим Герливанов. Системное Мироустройство. Что такое СОЗНАНИЕ. Выпуск 3

15:53. 4 мая 2018 Просмотров - 7 Нет комментариев Опубликовал:

Сознание с точки зрения психологии, философии и какова его природа.

Существуют различные точки зрения для ответа на этот вопрос – точки зрения Души, сердца, мозга, вселенского сознания, и даже микроба.
Вадим Герливанов раскроет нам свою точку зрения на это понятие, опираясь на знания, которые ему передали ведающие люди. Опять же, он поведает нам об этом с точки зрения системы – системного миропостроения.
Осознанное восприятие внешних и внутренних событий ведёт к наработке определенных качеств, благодаря которым мы становимся в этом мире более развитыми и полноценными существами, а это ведёт к нашему рождению как высокоразвитой цивилизации для взаимодействия с другими цивилизациями мироздания.

Встал вопрос – быть материалом, который используют для каких-либо целей, инструментом в руках мастера или мастером в процессе сотворения цивилизации нового уровня?

Об этих и других важных вопросах шла речь в передаче «Что такое сознание».

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Быть ДОБРУ!


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Источник: www.youtube.com

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