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Кто такой дьяВол. Системное мироустройство. Вадим Герливанов

15:07. 18 мая 2018 Просмотров - 132 Один комментарий Опубликовал:

Существует ли дьявол или нет?

Автор-сказитель – Вадим Герливанов

Есть такая версия устройства Мироздания, в которой подразумевается, что существует очень сильный, добрый и мудрый Боги и его противоположность – Дьявол, что всё хорошее происходящее в Нашей Жизни – это заслуги Бога,а всё плохое – его противника.

А так ли всё обстоит на самом деле?
Может есть какая-то иная точка зрения?

Вот для того, чтобы более подробно разобрать эти вопросы и понять кто же или что же такое Дьявол, и была записана эта передача.
Надеемся, что применение на практике информации, изложенной в этой передаче, поможет Людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.

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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

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    nikolay 18 мая 2018 в 15:49 Ссылка Пометить
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    В Священном писании чётко определено, что Бог – добро, дьявол клеветник. То ест, Мир изначально состоит из тех, кто говорит правду и тех кто врёт. Григорий Климов уточняет, что дьявол сидит в печатной краске. Писатели, тролли, журналисты и пропагандисты – это дети дьявола,то есть лжецы.

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