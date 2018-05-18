Кто такой дьяВол. Системное мироустройство. Вадим Герливанов
Существует ли дьявол или нет?
Автор-сказитель – Вадим Герливанов
Есть такая версия устройства Мироздания, в которой подразумевается, что существует очень сильный, добрый и мудрый Боги и его противоположность – Дьявол, что всё хорошее происходящее в Нашей Жизни – это заслуги Бога,а всё плохое – его противника.
А так ли всё обстоит на самом деле?
Может есть какая-то иная точка зрения?
Вот для того, чтобы более подробно разобрать эти вопросы и понять кто же или что же такое Дьявол, и была записана эта передача.
Надеемся, что применение на практике информации, изложенной в этой передаче, поможет Людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.
Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!
Быть ДОБРУ!
—————————————-
Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
—————————————-
Вы можете оказывать помощь “радио”:
Сбербанк VISA Electron
4817 7600 0233 9343
Яндекс кошелек
41001780600797
Webmoney
R399095957515
U226147563760
B351044125411
Z118668641974
E367071008606
K240759067082
H698987097090
X294041615173
G181849392477
Visa QIWI Wallet
+79210796843
—————————————-
Источник: www.youtube.com
loading...
В Священном писании чётко определено, что Бог – добро, дьявол клеветник. То ест, Мир изначально состоит из тех, кто говорит правду и тех кто врёт. Григорий Климов уточняет, что дьявол сидит в печатной краске. Писатели, тролли, журналисты и пропагандисты – это дети дьявола,то есть лжецы.