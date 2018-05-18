Кто такой дьяВол. Системное мироустройство. Вадим Герливанов

Существует ли дьявол или нет?



Автор-сказитель – Вадим Герливанов



Есть такая версия устройства Мироздания, в которой подразумевается, что существует очень сильный, добрый и мудрый Боги и его противоположность – Дьявол, что всё хорошее происходящее в Нашей Жизни – это заслуги Бога,а всё плохое – его противника.



А так ли всё обстоит на самом деле?

Может есть какая-то иная точка зрения?



Вот для того, чтобы более подробно разобрать эти вопросы и понять кто же или что же такое Дьявол, и была записана эта передача.

Надеемся, что применение на практике информации, изложенной в этой передаче, поможет Людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.



Если эта тема важная – расскажите об эфире друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com