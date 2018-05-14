Новости Славянского Мира. Выпуск 97
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
Прикладная выставка «Славянская мифология» прошла в Северском историко-краеведческом музее.
Источник: https://ok.ru/gazetazori/topic/682353…
25 мая 2018 г. в 14.00 в основном здании Воронежского областного краеведческого музея по адресу ул. Плехановская, 29 состоится открытие выставки, посвященной 100-летию известного воронежского археолога – Анны Николаевны Москаленко.
Источник: https://vk.com/kraeved_muz?z=photo-13…
До 30 мая в Волгограде можно посетить персональную выставку игрушек из лыка Татьяны Тулинцевой «Духи земли славянской».
Источник: http://vounb.volgograd.ru/?option=vie…
Продолжим артефактами земель славянских
В штате Виргиния откопали три корабля XVIII века
Источник: old.archeo-news.ru
На территории Кемерова археологи обнаружили 250 артефактов, датируемых XVIII-XIX вв.
Источник: http://www.kuzbass.aif.ru/culture/v_o…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
В Родовом поселении Радосвет, что находится в 30 км от Каменск-Уральского с 15 по 17 июня пройдёт семинар Алексея Орлова – Управление Судьбой. На семинаре вы узнаете
Подробности читайте в соц сети вконтакте https://vk.com/slavmir_org?w=wall-708…
18 мая 2018 года на «Летней эстраде» Екатерининского парка (г. Москва) состоится XI Мастерская русского танца.
Источник: https://vk.com/xiworkshopoftherussian…
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 14 мая, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Древние Знания или Наука, КОМУ ДОВЕРЯТЬ?”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
15 мая, вторник
Влияние Юпитера на человека. Роли в астрологии.
Автор-сказитель – Игорь Силенок
16 мая, среда
Как Человека и Любовь соединить вместе
Автор-сказитель – Виктор Луговой
18 мая, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла Системное мироустройство – Кто такое Дьявол? Автор-сказитель – Вадим Герливанов
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 19 мая, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Эдуард Аркадьевич Асадов. Ведущий – Виктор Маслов.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com