Новости Славянского Мира. Выпуск 97

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



Прикладная выставка «Славянская мифология» прошла в Северском историко-краеведческом музее.

Источник: https://ok.ru/gazetazori/topic/682353…



25 мая 2018 г. в 14.00 в основном здании Воронежского областного краеведческого музея по адресу ул. Плехановская, 29 состоится открытие выставки, посвященной 100-летию известного воронежского археолога – Анны Николаевны Москаленко.

Источник: https://vk.com/kraeved_muz?z=photo-13…



До 30 мая в Волгограде можно посетить персональную выставку игрушек из лыка Татьяны Тулинцевой «Духи земли славянской».

Источник: http://vounb.volgograd.ru/?option=vie…



Продолжим артефактами земель славянских



В штате Виргиния откопали три корабля XVIII века

Источник: old.archeo-news.ru



На территории Кемерова археологи обнаружили 250 артефактов, датируемых XVIII-XIX вв.

Источник: http://www.kuzbass.aif.ru/culture/v_o…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Родовом поселении Радосвет, что находится в 30 км от Каменск-Уральского с 15 по 17 июня пройдёт семинар Алексея Орлова – Управление Судьбой. На семинаре вы узнаете

Подробности читайте в соц сети вконтакте https://vk.com/slavmir_org?w=wall-708…



18 мая 2018 года на «Летней эстраде» Екатерининского парка (г. Москва) состоится XI Мастерская русского танца.

Источник: https://vk.com/xiworkshopoftherussian…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 14 мая, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Древние Знания или Наука, КОМУ ДОВЕРЯТЬ?”

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



15 мая, вторник

Влияние Юпитера на человека. Роли в астрологии.

Автор-сказитель – Игорь Силенок

16 мая, среда

Как Человека и Любовь соединить вместе

Автор-сказитель – Виктор Луговой



18 мая, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла Системное мироустройство – Кто такое Дьявол? Автор-сказитель – Вадим Герливанов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 19 мая, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Эдуард Аркадьевич Асадов. Ведущий – Виктор Маслов.



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

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Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com