Новости Славянского Мира. Выпуск 75
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:
- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Москве открыта выставка «Знаки и символы на пути.
Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…
В Волгограде празднуют 75-летие начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Источник: https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D…
Продолжим артефактами земель славянских
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В Сибири палеонтологи нашли окаменелое яйцо динозавра, жившего более 66 миллионов лет назад.
Источник: https://www.ridus.ru/news/265298
В России и Крыму хотят создать подводные музеи и парки.
Источник: https://the-1.ru/news/culture/70415-n…
Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях
В Казани проходит Фестиваль русской народной культуры -”Кузьминки”.
Источник: https://vk.com/event132490263?z=photo…
В Москве с 1 по 3 декабря состоится семинар-практикум – «ПУТЬ к СЕБЕ через постижение и взаимодействие с силами мира». Ведущий семинара – наставник по Казачьему Спасу -Сергей Дёмин.
Источник: https://vk.com/demin_put_k_sebe?w=wal…
В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 20 ноября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы “Ответы на вопросы». Выпуск 8.
Автор–сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
21 ноября, вторник
Мистерии Рода. (От мифосемантики до квантовой лингвистики)
Автор-сказитель – Григорий Решетников
22 ноября, среда
Русские ли хазары? Раскрытые тайны ДНК.
Автор-сказитель – Анатолий Клёсов
23 ноября, четверг
Ревнует, значит любит
Авторы-сказители – Валерий Синельников
24 ноября, пятница
В гостях у Славянского народного радио – Сергей Павлов, преподаватель Школы Буквицы.
В этот раз, 25 ноября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы Родной Поэзии (выпуск 3) Николай Алексеевич Заболоцкий» . Ведущий – Виктор Маслов
Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём «Славянском Мире». Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com