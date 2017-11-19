Новости Славянского Мира. Выпуск 75

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В Москве открыта выставка «Знаки и символы на пути.

Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…



В Волгограде празднуют 75-летие начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Источник: https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D…



Продолжим артефактами земель славянских

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В Сибири палеонтологи нашли окаменелое яйцо динозавра, жившего более 66 миллионов лет назад.

Источник: https://www.ridus.ru/news/265298



В России и Крыму хотят создать подводные музеи и парки.

Источник: https://the-1.ru/news/culture/70415-n…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



В Казани проходит Фестиваль русской народной культуры -”Кузьминки”.

Источник: https://vk.com/event132490263?z=photo…



В Москве с 1 по 3 декабря состоится семинар-практикум – «ПУТЬ к СЕБЕ через постижение и взаимодействие с силами мира». Ведущий семинара – наставник по Казачьему Спасу -Сергей Дёмин.

Источник: https://vk.com/demin_put_k_sebe?w=wal…



В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 20 ноября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы “Ответы на вопросы». Выпуск 8.



Автор–сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



21 ноября, вторник

Мистерии Рода. (От мифосемантики до квантовой лингвистики)

Автор-сказитель – Григорий Решетников



22 ноября, среда

Русские ли хазары? Раскрытые тайны ДНК.

Автор-сказитель – Анатолий Клёсов



23 ноября, четверг

Ревнует, значит любит

Авторы-сказители – Валерий Синельников



24 ноября, пятница

В гостях у Славянского народного радио – Сергей Павлов, преподаватель Школы Буквицы.



В этот раз, 25 ноября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы Родной Поэзии (выпуск 3) Николай Алексеевич Заболоцкий» . Ведущий – Виктор Маслов



Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём «Славянском Мире». Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением.



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com