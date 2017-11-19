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Новости Славянского Мира. Выпуск 75

11:41. 19 ноября 2017 Просмотров - 128 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.

Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В Москве открыта выставка «Знаки и символы на пути.
Источник: https://kudago.com/msk/event/vyistavk…

В Волгограде празднуют 75-летие начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.
Источник: https://vk.com/search?c%5Bper_page%5D…

Продолжим артефактами земель славянских
.
В Сибири палеонтологи нашли окаменелое яйцо динозавра, жившего более 66 миллионов лет назад.
Источник: https://www.ridus.ru/news/265298

В России и Крыму хотят создать подводные музеи и парки.
Источник: https://the-1.ru/news/culture/70415-n…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

В Казани проходит Фестиваль русской народной культуры -”Кузьминки”.
Источник: https://vk.com/event132490263?z=photo…

В Москве с 1 по 3 декабря состоится семинар-практикум – «ПУТЬ к СЕБЕ через постижение и взаимодействие с силами мира». Ведущий семинара – наставник по Казачьему Спасу -Сергей Дёмин.
Источник: https://vk.com/demin_put_k_sebe?w=wal…

В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 20 ноября в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы “Ответы на вопросы». Выпуск 8.

Автор–сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

21 ноября, вторник
Мистерии Рода. (От мифосемантики до квантовой лингвистики)
Автор-сказитель – Григорий Решетников

22 ноября, среда
Русские ли хазары? Раскрытые тайны ДНК.
Автор-сказитель – Анатолий Клёсов

23 ноября, четверг
Ревнует, значит любит
Авторы-сказители – Валерий Синельников

24 ноября, пятница
В гостях у Славянского народного радио – Сергей Павлов, преподаватель Школы Буквицы.

В этот раз, 25 ноября, вы услышите запись передачи из цикла «Страницы Родной Поэзии (выпуск 3) Николай Алексеевич Заболоцкий» . Ведущий – Виктор Маслов

Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём «Славянском Мире». Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением.

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com

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