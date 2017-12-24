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Новости Славянского Мира. Выпуск 80

21:29. 24 декабря 2017 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал:

Новости Славянского Мира.
Выпуск 80 от 24-12-2017.
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Источник: www.youtube.com

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Один комментарий»

  • 352 254
    Valeriy Bondarik 24 декабря 2017 в 23:43 Ссылка Пометить
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    “` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`

    …ЧТО-то…КАКОЕ-то…НЕ-совсем–То…в оформлении:

    1.Кукушка – на-фоне СНЕЖНОЙ картины…!

    2.На фото Карачун С…копьём(а в тексте – с…СЕРПОМ).

    3.И,что самое НЕ уютное…НЕ тот голос,что озвучивает…
    [в ЭТОМ голосе - ТАКОЕ Впечатление - НЕТ Чувств,а...]
    ` ` ` ` ` ` ` `
    Не все те Великие Достижения,которые НЫНЕ “облачают”
    в…Славянские – способствуют Возрождению Славянства…
    Иное Великое,закончившееся в плачевной реалии,лишь
    ПОДЧЁРКИВАЕТ,что среда обитания Великого – Славянская,
    крайне ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО(наплевательски) относилась к
    тому Великому – которое ПОЯВЛЯЛОСЬ среди Славян,ства…
    >[НЕ чтить Своё - Великое,и оДНОвремённо - ЧУЖОМУ(чужИМ)
    поКЛОНяться...горазды в...Славянском мире...но НЕ
    хотят,НЕ любят...Славяне в "ЭТОМ" признаваться...а ведь
    ИМЕННО "ЭТИМ" - Славянский Мир и ПРОДОЛЖАЕТ - Иезуитски
    Успешно и УМЕЛО...по СЕЙ День РАЗРУШАТЬСЯ и...поРАБощаться!]
    >Но “особое” Славянское “Я” – НЕ хочет с этим соглашаться…
    ` ` ` ` `
    >>>СВОЁ,Славянское Духовное(НАШЕ!)- МНОГО–СОТ лет РАЗРУШАЕТСЯ!
    А вот поРАБощающее ЧУЖОЕ(чужИХ…)- “тенью” КРЕСТА прикрытое -
    Ментальный “ОПИУМ”…усиленно НАВЯЗЫВАЕТСЯ(“оКОРМляется”)!
    *Более того – ЧУЖОЕ – УЖЕ “духовными-скрепами” называется…
    *Славянство ЧУЖ`ИМИ…поРАБощается – подЧИНяется…
    [в ВСЁ ПОТОМУ,что НЕ Славянской Властью -страна управляет,ся!]
    ` ` ` ` `
    МОЖНО(есть что…)и больше сказать,но…достаточно и Этого,
    которое ОБЯЗАТЕЛЬНО начнут – упрекать и “верещать”…
    заНИКованная – “патриотическая-рать”…
    - – - – -
    Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
    * Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! — Благодарю.
    = = = = =
    С уважением – Валерий Бондарик.
    Эдмонтон. Канада. 24-12-17.

    P.S. И…”кощунственные” фразы:
    —-> Крестом(или ЛЮБЫМ иным религиозным СИМВОЛОМ)
    ,,окормлённые,,- УЖЕ,благодаря эТОМУ -
    в ФОРМАЛЬНЫХ РАБОВ – из-за ЭТОГО – ПРЕВРАЩЁННЫЕ!!!
    * Носящие РЕЛИГИОЗНЫЙ “хомут” – УЖЕ – в РАБстве “живут”!
    [особенно Славян - ВСЕМ "ЭТИМ"...поРАБощают!!!]

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