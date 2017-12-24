Новости Славянского Мира. Выпуск 80
21:29. 24 декабря 2017 Просмотров - 118 Один комментарий Опубликовал: brahman
Новости Славянского Мира.
Выпуск 80 от 24-12-2017.
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Источник: www.youtube.com
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“` З Д Р А В С Т В У Й Т Е! “`
…ЧТО-то…КАКОЕ-то…НЕ-совсем–То…в оформлении:
1.Кукушка – на-фоне СНЕЖНОЙ картины…!
2.На фото Карачун С…копьём(а в тексте – с…СЕРПОМ).
3.И,что самое НЕ уютное…НЕ тот голос,что озвучивает…
[в ЭТОМ голосе - ТАКОЕ Впечатление - НЕТ Чувств,а...]
` ` ` ` ` ` ` `
Не все те Великие Достижения,которые НЫНЕ “облачают”
в…Славянские – способствуют Возрождению Славянства…
Иное Великое,закончившееся в плачевной реалии,лишь
ПОДЧЁРКИВАЕТ,что среда обитания Великого – Славянская,
крайне ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО(наплевательски) относилась к
тому Великому – которое ПОЯВЛЯЛОСЬ среди Славян,ства…
>[НЕ чтить Своё - Великое,и оДНОвремённо - ЧУЖОМУ(чужИМ)
поКЛОНяться...горазды в...Славянском мире...но НЕ
хотят,НЕ любят...Славяне в "ЭТОМ" признаваться...а ведь
ИМЕННО "ЭТИМ" - Славянский Мир и ПРОДОЛЖАЕТ - Иезуитски
Успешно и УМЕЛО...по СЕЙ День РАЗРУШАТЬСЯ и...поРАБощаться!]
>Но “особое” Славянское “Я” – НЕ хочет с этим соглашаться…
` ` ` ` `
>>>СВОЁ,Славянское Духовное(НАШЕ!)- МНОГО–СОТ лет РАЗРУШАЕТСЯ!
А вот поРАБощающее ЧУЖОЕ(чужИХ…)- “тенью” КРЕСТА прикрытое -
Ментальный “ОПИУМ”…усиленно НАВЯЗЫВАЕТСЯ(“оКОРМляется”)!
*Более того – ЧУЖОЕ – УЖЕ “духовными-скрепами” называется…
*Славянство ЧУЖ`ИМИ…поРАБощается – подЧИНяется…
[в ВСЁ ПОТОМУ,что НЕ Славянской Властью -страна управляет,ся!]
` ` ` ` `
МОЖНО(есть что…)и больше сказать,но…достаточно и Этого,
которое ОБЯЗАТЕЛЬНО начнут – упрекать и “верещать”…
заНИКованная – “патриотическая-рать”…
- – - – -
Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! — Благодарю.
= = = = =
С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 24-12-17.
P.S. И…”кощунственные” фразы:
—-> Крестом(или ЛЮБЫМ иным религиозным СИМВОЛОМ)
,,окормлённые,,- УЖЕ,благодаря эТОМУ -
в ФОРМАЛЬНЫХ РАБОВ – из-за ЭТОГО – ПРЕВРАЩЁННЫЕ!!!
* Носящие РЕЛИГИОЗНЫЙ “хомут” – УЖЕ – в РАБстве “живут”!
[особенно Славян - ВСЕМ "ЭТИМ"...поРАБощают!!!]