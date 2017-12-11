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Новости Славянского Мира. Выпуск 78

18:39. 11 декабря 2017 Просмотров - 65 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.
Сегодня в новостях:

- Что было, что есть и что будет интересного.
- Находки и артефакты земель славянских.
- Праздники и славянские гулянья.

Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В Московском доме национальностей с 7, 8 декабря прошла Конференция «Сохранение и развитие народных промыслов и ремесел России: региональный аспект».
Источник: https://mdn.ru/report/konferentsiya-s…

В Санкт-Петербурге открыта постоянно действующая экспозиция – Коллекция Эрмитажа «Славяне и Русь в IX–XII веках».
Источник: https://kudago.com/spb/event/drevnyay…

Продолжим артефактами земель славянских

На территории Гороховца, в историческом центре города, в ходе проводившихся в нынешнем году археологических раскопок обнаружили грунтовый могильник.
Источник: http://novosti33.ru/2017/12/arheologi…

Под Костромой археологи нашли печать знаменитого князя Святослава.
Источник: https://kostroma.today/pod-kostromoj-…

В Москве приглашают всех научиться лепить уральские пельмени на ПЕЛЬМЕННУЮ ВЕЧЕРИНУ 13 декабря в 19:30 в клуб СЕЛЬСОВЕТ.
Источник: https://vk.com/pelmeschiki?w=wall-158…

Новости из мира узорного письма

Подробности читайте в социальной сети вконтакте и телеграмм: t.me/koloslov, https://vk.com/koloslov

В Москве с 1 по 3 декабря 2017 состоялся семинар-практикум «ПУТЬ к СЕБЕ через постижение и взаимодействие с силами мира» наставника Казачьего Спаса Сергея Викторовича Дёмина.

В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 11 декабря в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – «Как изменить жизнь к лучшему (без потрясений, революций и крови)»

Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

12 декабря, вторник

“Русская болезнь либерализма”
Автор-сказитель – Анатолий Клёсов

13 декабря, среда

“Как человека и любовь соединить вместе”
Автор-сказитель – Виктор Луговой

14 декабря, четверг

«Жрецы»
Автор-сказительница – Юрий Гомонов

Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру.
В этот раз, 16 декабря, вы услышите запись программы из цикла «Страницы родной поэзии» – Выпуск 6- Лермонтов Михаил Юрьевич. Ведущий – Виктор Маслов.

Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём «Славянском Мире». Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением.

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!
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Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.
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Источник: www.youtube.com

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