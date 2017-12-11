Новости Славянского Мира. Выпуск 78

Всем здравия!



В эфире новости Славянского Мира.

Сегодня в новостях:



- Что было, что есть и что будет интересного.

- Находки и артефакты земель славянских.

- Праздники и славянские гулянья.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Московском доме национальностей с 7, 8 декабря прошла Конференция «Сохранение и развитие народных промыслов и ремесел России: региональный аспект».

Источник: https://mdn.ru/report/konferentsiya-s…



В Санкт-Петербурге открыта постоянно действующая экспозиция – Коллекция Эрмитажа «Славяне и Русь в IX–XII веках».

Источник: https://kudago.com/spb/event/drevnyay…



Продолжим артефактами земель славянских



На территории Гороховца, в историческом центре города, в ходе проводившихся в нынешнем году археологических раскопок обнаружили грунтовый могильник.

Источник: http://novosti33.ru/2017/12/arheologi…



Под Костромой археологи нашли печать знаменитого князя Святослава.

Источник: https://kostroma.today/pod-kostromoj-…



В Москве приглашают всех научиться лепить уральские пельмени на ПЕЛЬМЕННУЮ ВЕЧЕРИНУ 13 декабря в 19:30 в клуб СЕЛЬСОВЕТ.

Источник: https://vk.com/pelmeschiki?w=wall-158…



Новости из мира узорного письма



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В Москве с 1 по 3 декабря 2017 состоялся семинар-практикум «ПУТЬ к СЕБЕ через постижение и взаимодействие с силами мира» наставника Казачьего Спаса Сергея Викторовича Дёмина.



В заключение поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 11 декабря в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 3, 12 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – «Как изменить жизнь к лучшему (без потрясений, революций и крови)»



Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



12 декабря, вторник



“Русская болезнь либерализма”

Автор-сказитель – Анатолий Клёсов



13 декабря, среда



“Как человека и любовь соединить вместе”

Автор-сказитель – Виктор Луговой



14 декабря, четверг



«Жрецы»

Автор-сказительница – Юрий Гомонов



Каждую субботу в 3, 12 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру.

В этот раз, 16 декабря, вы услышите запись программы из цикла «Страницы родной поэзии» – Выпуск 6- Лермонтов Михаил Юрьевич. Ведущий – Виктор Маслов.



Программа «Стол музыкальных находок» выходит каждую пятницу в 3, 12 и 20 часов по московскому времени, чтобы нас могли услышать во всём «Славянском Мире». Присылайте свои пожелания и добрые поздравления, делитесь радостью и хорошим настроением.



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 3, 12 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!



Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com