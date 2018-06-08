Что такое счастье? Системное мироустройство. Вадим Герливанов

Быть счастливым всегда реально?



Автор-сказитель – Вадим Герливанов.



Что подразумевает под понятием “Счастья” обычный человек?

Почему Счастье кратковременно?

Возможно ли состояние “Счастья” поставить на “паузу” и быть счастливым вечно?

Каковы глубинные смыслы и алгоритмы создания Счастья?



Для того, чтобы более подробно разобрать эти вопросы и была записана передача «Что такое счастье? Как стать счастливым?»



Надеемся, что применение информации, изложенной в этой передаче, на практике поможет людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.



Быть ДОБРУ!

—————————————-

Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com