Что такое счастье? Системное мироустройство. Вадим Герливанов
Быть счастливым всегда реально?
Автор-сказитель – Вадим Герливанов.
Что подразумевает под понятием “Счастья” обычный человек?
Почему Счастье кратковременно?
Возможно ли состояние “Счастья” поставить на “паузу” и быть счастливым вечно?
Каковы глубинные смыслы и алгоритмы создания Счастья?
Для того, чтобы более подробно разобрать эти вопросы и была записана передача «Что такое счастье? Как стать счастливым?»
Надеемся, что применение информации, изложенной в этой передаче, на практике поможет людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com