Новости Украины и Новороссии 17 февраля 2018
- 13:16 Пустой зал Петра Алекceeвича.
- 12:45 «С пустыми руками не ездит: то с паспортами, то с куском автобуса», — Захарова о Порошенко с мятым флагом ЕС.
- 10:38 «Факиру фокус не удался», — Пушков о «бенефисе» Порошенко на Мюнхенской конференции.
- 10:35 Мюнхенские посиделки.
- 09:43 Новости сумасшедшего дома: Порошенко призвал запретить флаг России «во всем мире».
- 08:56 Порошенко униженно попросил Запад «держать двери в ЕС и НАТО открытыми».
- 03:00 Украинцев призывают выплатить государственные долги (ФОТО).
- 00:48 Лаврова развеселила идея Климкина участвовать в выборах в ДНР (ВИДЕО).
- Вчера 23:30 Киев разработал закон о дезинтеграции Донбасса, — Лавров (ВИДЕО).
- Вчера 23:26 Интepecный Порошенко и Мюнхен.
- Вчера 23:00 Верность традициям: Порошенко в Мюнхене показал помятый флаг ЕС «из Авдеевки» (+ВИДЕО, ФОТО).
Пустой зал Петра Алекceeвича
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«С пустыми руками не ездит: то с паспортами, то с куском автобуса», — Захарова о Порошенко с мятым флагом ЕС
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила эпичное выступление президента Украины с мятым флагом ЕС перед полупустым залом на Мюнхенской конференции.
Напомним, «Русская Весна» подробно освещала вчерашний «бенефис» Порошенко.
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«В Мюнхене Порошенко безлюдному залу показал флаг ЕС.
Он вообще никуда с пустыми руками не ездит. То с паспортами, то с куском автобуса — как коммивояжёр.
Мне это напомнило строчки из песни лотошницы из фильма „Гардемарины“:
С модным товаром брожу налегке,
Женское счастье — ты в модном лотке.
Ленты, иголки, булавки, тесьма,
Все, чтоб свести кавалера с ума.
Умным родиться — не хитрый секрет.
Мужеский ум — либо есть, либо нет», — написала Захарова на своей странице в соцсети.
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«Факиру фокус не удался», — Пушков о «бенефисе» Порошенко на Мюнхенской конференции
Член Совета Федерации РФ Алексей Пушков кратко и емко прокомментировал вчерашний «бенефис» украинского президента Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности.
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», за время недолгого выступления при полупустом зале Порошенко успел обвинить Россию в развязывании «глобальной гибридной войны», потребовать запрета флага РФ во всем мире, униженно попроситься в ЕС и НАТО и продемонстрировать собравшимся мятый флаг из Авдеевки.
«Порошенко дали 15 минут в Мюнхене под самый вечер. Выступление перед полупустым залом не вызвало интереса. Всем и так известно, что он скажет…
Прием Порошенко, который вдруг развернул в Мюнхене флаг ЕС, якобы простреленный в Донбассе, не произвел впечатления.
Факиру фокус не удался», — озвучил свои впечатления от выступления украинского президента Пушков.
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Мюнхенские посиделки
Коротко относительно Мюнхенской конференции по безопасности.
1. Спустя 11 лет после известной речи Путина в Мюнхене http://kremlin.ru/events/president/transcripts/24034, конференция проходит в условиях распада старой системы мироустройства, ослабления американской гегемонии, нового издания Холодной войны между США и РФ и целым ворохом локальных конфликтов по всему миру. Чем это закончится пока трудно предсказать, но уже вполне очевидно, что происходящие изменения положили конец глобалистскому проекту под эгидой США. Мир продолжает фрагментироваться, как вопреки линии США, так и в благодаря американским попыткам силой сохранить ускользающую гегемонию. Империалистическая конкуренция, усиление протекционизма, борьба за сферы влияния с участием региональных держав и блоков – все это свидетельства отката проекта объединения Земли под эгидой Вашингтона. Разумеется, американцы свое мировое лидерство просто так не отдадут, но сама борьба за гегемонию в нынешнем виде ведет к разрушению прежних основ мироустройства. Враги уходящего мироустройства уже обозначены – это Китай и Россия. Все это резюмировал председатель конференции, заявивший, что мир приблизился к угрозе межгосударственных войн, хотя де факто они уже давно идут, демонстрируя торжество методологии гибридных войн.
2. Относительно плана по вводу миротворцев на Донбасс http://podrobnosti.ua/2226730-mirotvortsy-na-donbasse-klimkin-ozvuchil-vozmozhnyj-plan-missii.html, то в своем содержании он предлагает очередную вариацию капитуляции России на Донбассе, поэтому в текущем виде он не реалистичен. Что и было озвучено российскими дипломатами в Мюнхене. Несколько ранее, разведка США уже указывала https://colonelcassad.livejournal.com/3993221.html, что существенных изменений в конфигурации конфликта на Украине не ожидается. Истерика Порошенко перед скучающим залом выглядела удручающе уныло, так как ни на что она уже не влияет – писк Порошенко имеет исчезающе малое значение на фоне углубляющихся американо-российских противоречий, которые давно уже выплеснулись за пределы Украины, являющейся лишь одним из многочисленных горячих и холодных фронтов. Разрастание конфликта нивелирует смысл существенных уступок на одном из ТВД, без финализации конфликта. А если конфликт нельзя завершить в рамках большого пакетного соглашения или компромисса по ключевым вопросам (не только по Украине, но и по Сирии, Афганистану, Восточной Европе, ядерному паритету), то нет разумных причин для односторонних уступок, которые ничего не дают, но ухудшают общую стратегическую ситуацию. Поэтому никаких существенных подвижек в позиции РФ, как и в позиции США, нет. Поэтому конфликт будет продолжаться, а отношения США и РФ будут пробивать новые уровни дна.
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Новости сумасшедшего дома: Порошенко призвал запретить флаг России «во всем мире»
Президент Украины Петро Порошенко в ходе своей недолгой речи на Мюнхенской конференции по безопасности успел выдать целый набор перлов.
Помимо традиционных обвинений России в «агрессии» и «гибридной войне против Украины» президент «незалежной» договорился до того, что предложил запретить флаг России «во всем мире».
«Ни политика, ни бизнес не могут существовать отдельно от ценностей. В сегодняшней политике Москвы нет места честной игре. Вот почему российский флаг не развевается на зимних Олимпийских Играх 2018 года.
Российский флаг не должен развеваться где-либо, пока Россия продолжает подстрекать всемирную гибридную войну, а российские пули нацелены на наши символы», — озвучил свое уникальное дипломатическое предложение президент Украины.
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Порошенко униженно попросил Запад «держать двери в ЕС и НАТО открытыми»
Президент Украины Петро Порошенко во время своей вчерашней речи на Мюнхенской конференции обратился к Евросоюзу и НАТО с униженной просьбой «держать двери открытыми» для Украины.
«И последнее по списку, но не по значению: держите двери открытыми для Украины — будь то ЕС или НАТО», — заявил Порошенко.
Напомним, как ранее сообщала «Русская Весна», Порошенко выступал при полупустом зале, поэтому его отчаянный призыв услышали немногие.
«Помните, что самые большие достижения в сфере безопасности идут от расширения и трансформации, а не от уступок обратно и сохранения статус-кво.
Это даст шанс остановить продвижение альтернативной повестки дня Кремля, которая основывается на лжи, насилии, неуважении к правам человека. Это даст шанс остановить мировую гибридную войну и лишить Россию инструментов, которые она использует для дестабилизации наших стран», — взывал президент «незалежной».
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Украинцев призывают выплатить государственные долги (ФОТО)
Выступление премьер-министра Украины Владимира Гройсмана на заседании правительства не было полностью выложено на правительственном сайте.
В частности, в расшифровку не попал следующий пассаж: «В период с 2007 по 2013 год Украина нарастила долг с 14 миллиардов долларов до 60 миллиардов, тогда как в тяжелые времена — в период с 2014 по 2017 год — долг вырос только на пять миллиардов.
Это огромная цифра, которая станет грузом для бюджета каждой украинской семьи. Наша задача сегодня — больше зарабатывать денег в бюджет, мы должны вернуть эти долги, чтобы Украина была свободна».
В этом фрагменте, во-первых, немного «не бьются цифры». Ибо если сложить обозначенные премьером шестьдесят и пять миллиардов долларов США, то получается 65 миллиардов.
Эта сумма будет немного отличаться от реальных долговых обязательств. И не только на те три миллиарда, которые Украине вот-вот присовокупит апелляционная инстанция Высокого суда Лондона по «русским евробондам». А примерно на пару десятков.
Во-вторых, сумма в 80 миллиардов долларов была бы далеко не запредельна даже и для такой территории, как современная Украина. Напомним, что даже несмотря на рекордное «постмайданное» падение, еще в 2016 году номинальный ВВП Украины составлял почти 93,3 миллиарда долларов (ВВП по паритету покупательной способности, на который любят ссылаться некоторые коллеги, мы в данном случае опускаем — для кредитных обязательств он не принципиален).
Вопрос тут не в общей сумме долга, а в другом — за те же «постмайданные» годы Украина последовательно ликвидировала все возможные «точки роста» и «центры прибыли» своей собственной экономики.
Кстати, в значительной степени следуя все тем же «рекомендациям экспертов МВФ», которые сейчас разводят руками и стараются денег не давать. Однако во многом и по собственной инициативе.
Весной 2014 года правительство Украины приняло решение прекратить военно-техническое сотрудничество с Россией. Президент Петр Порошенко в том же году перевел это прекращение сотрудничества в статус официльного запрета.
При этом Украина не поставляла в Российскую Федерацию готовую продукцию. Но она предоставляла России важные и уникальные (ВПК же!) комплектующие.
То есть такие, которые кроме России никому на мировых рынках просто не были нужны. Таким образом, заместить «выпадающие» российские рынки стало просто нечем: классический, в общем-то, «самострел».
Не так давно в СМИ прошла информация о консервации производства на последнем значимом для Украины автомобильном заводе ЗАЗ: предприятие с проектной мощностью в 150 тысяч машин в год за прошлый, 2017 год произвело всего 1674 автомобиля.
И было законсервировано в 2018-м «в связи с отсутствием заказов».
Собственно говоря, это означает смерть украинского автомобилестроения как отрасли, что и было официально подтверждено пресс-службой «УкрАвто».
Причина проста: сразу же после «майданной революции» правительство Украины приняло решение о «революционном» снижении пошлин на импорт автомашин иностранного производства.
Иностранные производители поаплодировали. Украинские — тихо и закономерно скончались.
Изменился и профиль экономики. По состоянию еще на начало 2006 года Украина относилась к категории стран с развитым промышленным потенциалом, ее промышленность насчитывала около трехсот отраслей.
Ведущими были черная металлургия и машиностроение. Так вот: черная металлургия сейчас крепко падает, конечно (вспомним «блокаду Донбасса» и ее последствия), но дышит.
А вот с машиностроением в «республике победившей европейской демократии» ситуация совсем никуда. Нет, что-то где-то еще по инерции шевелится, но как-то совсем вяло.
Достаточно сказать, что порядка двадцати процентов экспорта продукции машиностроения Украины сейчас составляют провода для свечей зажигания. На сумму где-то порядка 0,8 миллиарда долларов в год.
Про транспортную составляющую мы уже неоднократно писали.
Из «моста между востоком и западом» в смысле транспортной логистики Украина просто превратилась во всеевропейский тупик. Ибо на востоке от Украины для Киева никаких других территорий кроме России географией не предусмотрено.
Таким образом, пан Гройсман, когда говорил об украинском государственном долге, был и прав и не прав одновременно. Проблема тут не столько в том, что Украина набрала такое количество долгов: это неприятно, но в общем ряду не смертельно.
Проблема тут в том, что стараниями «постмайданных» киевских властей, включая, кстати, и правительство самого Гройсмана, экономика Украины системно приведена в такое состояние, что эти долги банально не с чего отдавать.
А вот в чем пан Гройсман прав, так это в том, что эти долги ложатся на плечи каждого украинца.
Просто потому, что если власти долгов не платят, то это вовсе не означает, что по ним не придется расплачиваться народу, который отчего-то до сих пор думает, что он тут «ни при чем».
Да он, народ, в общем-то, уже и сейчас по этим долгам платит.
Потому что, когда МВФ требует повысить платежи за газ для населения, он это делает вовсе не оттого, что в фонде сидят какие-то ненавидящие украинцев злыдни.
Просто, когда власть не в состоянии платить по счетам, то их все равно кто-то должен оплачивать.
Дмитрий Лекух
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Лаврова развеселила идея Климкина участвовать в выборах в ДНР (ВИДЕО)
Глава МИД России Сергей Лавров улыбнулся, услышав от министра иностранных дел Украины Павла Климкина требование обеспечить участие украинских политиков в избирательной кампании на территории ДНР.
Об этом рассказал сам Климкин после переговоров с главой российского внешнеполитического ведомства.
«Когда мы говорили про то, когда начнутся выборы (в Донбассе — ред.), и какая будет кампания, я предположил, что вот если бы я лично хотел принять участие в выборах на оккупированных территориях. Могу ли я со своими политическими друзьями сейчас поехать и провести кампанию, например, в Донецке? Лавров улыбнулся, понимая, что это по определению невозможно», — пожаловался Климкин журналистам.
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На видео с 2.15
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Киев разработал закон о дезинтеграции Донбасса, — Лавров (ВИДЕО)
Так называемый закон о реинтеграции Донбасса на самом деле является законом о дезинтеграции, поскольку направлен против логики минских соглашений, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«Закон еще окончательно не опубликован в финальной версии, но если читать его в тех вариантах, которые просачивались в публичное пространство, то там силовики получают право арестовывать людей без суда и следствия, проводить силовые мероприятия, подавлять беспорядки, инакомыслие. По сути дела, это закон, я бы сказал, о дезинтеграции, потому что он направлен против логики минских соглашений, которые требуют восстановления единого общественного, политического, государственного пространства через диалог между киевскими властями и этой частью украинского государства», — сказал Лавров в интервью телеканалу «Евроньюс».
Министр обратил внимание на то, что так называемый закон о реинтеграции на самом деле никоим образом не упоминает минские соглашения, наделяет вооруженные силы Украины и какой-то создаваемый объединенный оперативный штаб полномочиями военного времени.
Лавров подчеркнул, что минские соглашения остаются в силе с точки зрения международного права.
«Они были единогласно одобрены резолюцией СБ ООН, которая обязательна к исполнению. Никакие украинские законы не могут быть выше решения СБ ООН. Все наши собеседники из западной и восточной Европы, из США подтверждают необходимость выполнения минских договорённостей», — отметил он.
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Интepecный Порошенко и Мюнхен
Порошенко ожидаемо порвал зал
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Верность традициям: Порошенко в Мюнхене показал помятый флаг ЕС «из Авдеевки» (+ВИДЕО, ФОТО)
Донбасс является форпостом Европы, и это символизирует флаг Евросоюза, привезенный украинскими военными из Авдеевки.
Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко, выступая на Мюнхенской конференции.
Вначале он, говоря об Олимпиаде, на которой россиянам запретили носить национальную символику, сказал, что «российский флаг не должен реять нигде».
Затем, в присущей ему манере уличного торговца, Порошенко показал помятый флаг Евросоюза якобы из Авдеевки, заявив, что «мои солдаты вывесили его, как символ того, что граница Европы проходит на востоке моей страны».
Напомним, что украинский президент уже не в первый раз демонстрирует на серьезных международных мероприятиях разного рода «артефакты», пытаясь таким образом придать убедительности своим фантастическим рассказам. Вначале на форуме в Давосе он показал кусок обстрелянного автобуса из-под Волновахи, а после этого в Совбезе ООН Порошенко размахивал паспортами якобы российских военных, убитых и взятых в плен ВСУ в Донбассе.
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На видео с 8.45
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