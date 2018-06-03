Повышение вибраций сознания. Системное мироустройство. Вадим Герливанов. Выпуск 7
Что такое сознание, зачем оно человеку.
Автор-сказитель – Вадим Герливанов
Что такое сознание?
Чем занимается сознание? Каков принцип его работы?
Из чего складывается сознание? Что такое вибрации?
Каковы естественные процессы повышения вибраций сознания?
Для того, чтобы более подробно разобрать эти вопросы и была записана эта передача.
Надеемся, что применение информации изложенной в этой передаче на практике – поможет Людям более Осознанно и Ладно управлять своей Жизнью.
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com