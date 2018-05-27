Новости Славянского Мира. Выпуск 99
Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
Начнём с того, что можно посмотреть да изведать
В мае 2018 г. исполнилось 170 лет одному из самых известных русских художников Виктору Михайловичу Васнецову.
Подробности читайте в социальной сети вконтакте. https://vk.com/nbmariel?w=wall-133336…
В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открыта выставка «Славяне и Русь в IX–XII веках» Коллекция предметов, характеризующих быт жителей Ладоги VIII–X веков.
Источник: https://kudago.com/spb/event/drevnyay…
Продолжим артефактами земель славянских
В Старочеркасском музее-заповеднике появится экспозиция «Даниловский бастион». Крепостную стену будут отстраивать заново.
Источник: http://mediaspress.ru/novosti/vossozd…
В Азове археологи нашли уникальный средневековый резной наконечник посоха.
Источник: http://donday.ru/v-azove-arheologi-na…
9-10 июня состоится семинар по бойцовому Спасу «Схватка- как постижение образа Мира и способ выживания». Наставник – Дёмин Сергей Викторович.
Подробности читайте в социальной сети вконтакте https://vk.com/club166110918?w=wall-1…
В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю
В понедельник, 28 мая, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – ” Сила есть! Ума не надо?
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять
29 мая, вторник
Смирение и изменение мира. Что выбрать?
Автор-сказитель – Сергей Дёмин
30 мая, среда
Уроки Мудрости Урок № 11 Для чего появился этот мир?(КОН, Изкон, Покон, Закон.)
Автор-сказитель – Марина Макарова
31 мая, четверг
Сравнение древних народов по ДНК
Автор-сказитель – Анатолий Клёсов
01 июня, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла Системное мироустройство – Повышение вибраций сознания Автор-сказитель – Вадим Герливанов
Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 26 мая, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Сергей Митрофанович Городецкий. Ведущий – Виктор Маслов.
Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.
Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
Быть ДОБРУ!
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Источник: www.youtube.com