Новости Славянского Мира. Выпуск 99

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.



Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В мае 2018 г. исполнилось 170 лет одному из самых известных русских художников Виктору Михайловичу Васнецову.

Подробности читайте в социальной сети вконтакте. https://vk.com/nbmariel?w=wall-133336…



В Санкт-Петербурге в Эрмитаже открыта выставка «Славяне и Русь в IX–XII веках» Коллекция предметов, характеризующих быт жителей Ладоги VIII–X веков.

Источник: https://kudago.com/spb/event/drevnyay…



Продолжим артефактами земель славянских



В Старочеркасском музее-заповеднике появится экспозиция «Даниловский бастион». Крепостную стену будут отстраивать заново.

Источник: http://mediaspress.ru/novosti/vossozd…



В Азове археологи нашли уникальный средневековый резной наконечник посоха.

Источник: http://donday.ru/v-azove-arheologi-na…



9-10 июня состоится семинар по бойцовому Спасу «Схватка- как постижение образа Мира и способ выживания». Наставник – Дёмин Сергей Викторович.

Подробности читайте в социальной сети вконтакте https://vk.com/club166110918?w=wall-1…



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 28 мая, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – ” Сила есть! Ума не надо?

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



29 мая, вторник

Смирение и изменение мира. Что выбрать?

Автор-сказитель – Сергей Дёмин



30 мая, среда

Уроки Мудрости Урок № 11 Для чего появился этот мир?(КОН, Изкон, Покон, Закон.)

Автор-сказитель – Марина Макарова



31 мая, четверг

Сравнение древних народов по ДНК

Автор-сказитель – Анатолий Клёсов



01 июня, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла Системное мироустройство – Повышение вибраций сознания Автор-сказитель – Вадим Герливанов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 26 мая, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Сергей Митрофанович Городецкий. Ведущий – Виктор Маслов.

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.



Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!



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Источник: www.youtube.com