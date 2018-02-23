Системное Мироустройство. Выпуск 1. Траектория Жизни

Автор-сказитель – Вадим Герливанов



Этим выпуском открывается цикл передач, где автор поведает нам о системности Мира, представляющего собой единый организм, который работает по своим правилам, фрагменты коих мы видим как закономерности.



В этой передаче будут рассмотрены такие, казалось бы, известные понятия как язык, слово, истина, но в ином, новом, изложении. Оказывается, что эти понятия несут в себе глубочайшие корни и значение. Автор поведает нам – что такое Траектория жизни, какие бывают её виды и назначение.



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Источник: www.youtube.com