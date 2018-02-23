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Системное Мироустройство. Выпуск 1. Траектория Жизни

14:25. 23 февраля 2018 Просмотров - 132 Нет комментариев Опубликовал:

Автор-сказитель – Вадим Герливанов

Этим выпуском открывается цикл передач, где автор поведает нам о системности Мира, представляющего собой единый организм, который работает по своим правилам, фрагменты коих мы видим как закономерности.

В этой передаче будут рассмотрены такие, казалось бы, известные понятия как язык, слово, истина, но в ином, новом, изложении. Оказывается, что эти понятия несут в себе глубочайшие корни и значение. Автор поведает нам – что такое Траектория жизни, какие бывают её виды и назначение.

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Источник: www.youtube.com

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