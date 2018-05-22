Новости Славянского Мира. Выпуск 98

Всем здравия!

В эфире новости Славянского Мира.

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Начнём с того, что можно посмотреть да изведать



В Российском Этнографическом музее Санкт-Петербурга открылась выставка “Древо жизни. Духовные обычаи народов Восточной Европы”.

Подробности читайте в социальной сети вконтакте. https://vk.com/wall-25134275_7451



C 28 мая по 02 июня 2018 года Российский этнографический музей проводит курсы повышения квалификации/стажировку по теме «Традиционный русский костюм».

Источник: https://vk.com/russkaya_vyshivka?w=wa…



В культурном календаре Омска почти каждую неделю можно найти многочисленные выставки, посвященные теме живописи, археологии, тем или иным историческим событиям.

Подробности читайте на сайте мероприятия http://omskgazzeta.ru/kultura/sputnik…



Продолжим артефактами земель славянских



Сенсационное открытие сделали иркутские ученые, обнаружив в Тункинской долине в Бурятии кости древнего человека.

Источник: https://www.kp.ru/daily/26828/3868959…



Тайны Золотой Орды: в Ростовской области археологи обнаружили под землей город, построенный 700 лет назад.

https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…



Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях



21 июня в Новосибирске на берегу Обского моря состоится семинар Алексея Орлова.

Записаться на семинар здесь: https://vk.com/event163434780



В Благовещенске приглашают в Летний конноспортивный лагерь «АЛЛЮР».

Подробности смотрите в социальной сети вконтакте

https://vk.com/allur_blaga



В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю



В понедельник, 21 мая, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Каких женщин носят на руках??”

Автор-сказитель – Алексей Орлов

Соавтор – Михаил Ять



22 мая, вторник

Откуда произошли славяне и русские?

Автор-сказитель – Анатолий Клёсов



23 мая, среда

Живая Земля. Дочь Галактики и Мать Человека

Автор-сказитель – Андрей Новиков



24 мая, четверг

Разговор с самим собой. Кто на том конце провода?

Автор-сказитель – Артём Ива



25 мая, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла Системное мироустройство – Что такое дух? Его отображение в жизни Автор-сказитель – Вадим Герливанов



Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 26 мая, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Сборник стихов современных поэтов. Ведущий – Виктор Маслов.



Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.



Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.

Вместе сделаем мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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