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Новости Славянского Мира. Выпуск 98

12:13. 22 мая 2018 Просмотров - 24 Нет комментариев Опубликовал:

Всем здравия!
В эфире новости Славянского Мира.
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Начнём с того, что можно посмотреть да изведать

В Российском Этнографическом музее Санкт-Петербурга открылась выставка “Древо жизни. Духовные обычаи народов Восточной Европы”.
Подробности читайте в социальной сети вконтакте. https://vk.com/wall-25134275_7451

C 28 мая по 02 июня 2018 года Российский этнографический музей проводит курсы повышения квалификации/стажировку по теме «Традиционный русский костюм».
Источник: https://vk.com/russkaya_vyshivka?w=wa…

В культурном календаре Омска почти каждую неделю можно найти многочисленные выставки, посвященные теме живописи, археологии, тем или иным историческим событиям.
Подробности читайте на сайте мероприятия http://omskgazzeta.ru/kultura/sputnik…

Продолжим артефактами земель славянских

Сенсационное открытие сделали иркутские ученые, обнаружив в Тункинской долине в Бурятии кости древнего человека.
Источник: https://www.kp.ru/daily/26828/3868959…

Тайны Золотой Орды: в Ростовской области археологи обнаружили под землей город, построенный 700 лет назад.
https://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mi…

Не забудем о праздниках, вечорках и других полезных мероприятиях

21 июня в Новосибирске на берегу Обского моря состоится семинар Алексея Орлова.
Записаться на семинар здесь: https://vk.com/event163434780

В Благовещенске приглашают в Летний конноспортивный лагерь «АЛЛЮР».
Подробности смотрите в социальной сети вконтакте
https://vk.com/allur_blaga

В заключении поведаем о запланированных эфирах на следующую неделю

В понедельник, 21 мая, в сетке вещания «Народного Славянского радио» в 2, 8, 14 и 20 часов по Москве будет транслироваться запись программы – “Каких женщин носят на руках??”
Автор-сказитель – Алексей Орлов
Соавтор – Михаил Ять

22 мая, вторник
Откуда произошли славяне и русские?
Автор-сказитель – Анатолий Клёсов

23 мая, среда
Живая Земля. Дочь Галактики и Мать Человека
Автор-сказитель – Андрей Новиков

24 мая, четверг
Разговор с самим собой. Кто на том конце провода?
Автор-сказитель – Артём Ива

25 мая, в пятницу, вы услышите запись передачи из цикла Системное мироустройство – Что такое дух? Его отображение в жизни Автор-сказитель – Вадим Герливанов

Каждую субботу в 2, 8, 14 и 20 часов в сетке вещания «Народного Славянского радио» транслируются интересные передачи и ранее записанные программы на разные темы полезные Всему Славянскому миру. В этот раз, 26 мая, вы услышите запись передачи из цикла Страницы Родной Поэзии – Сборник стихов современных поэтов. Ведущий – Виктор Маслов.

Аналитическая передача ВасилъВасилича «Давайте поговорим» выходит по воскресеньям в 2, 8, 14 и 20 часов по московскому времени.

Объявление для тех, кто хочет поделиться своей новостью: если Вы считаете, что в вашем регионе произошло, происходит или будет происходить что-то важное для Славянского мира, присылайте свои сообщения в редакцию радио.
Вместе сделаем мир лучше!
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