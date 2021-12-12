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1990. Питер Тернли в Москве

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01. Ресторан в гостинице «Интурист»


02. Артистка в гримерке перед выступлением в гостинице «Интурист»


03. Бездомный инвалид сидит на холодном тротуаре


04. Бездомная семья на Красной площади


05. Две женщины на рок-концерте в парке Горького


06. Парк Горького


07. Парк Горького


08. Нищий выпрашивает деньги на вокзале


09. Очередь








13. В парикмахерской


14. Женщины занимаются аэробикой


15. Советские евреи в синагоге


16. Группа молодыхевреев ест суп на обеде в московской синагоге


17. Палаточный городок у Красной площади






Источник: https://humus.livejournal.com/8144641.html
Метки: история, Москва, Россия, фото
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