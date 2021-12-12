1990. Питер Тернли в Москве
01. Ресторан в гостинице «Интурист»
02. Артистка в гримерке перед выступлением в гостинице «Интурист»
03. Бездомный инвалид сидит на холодном тротуаре
04. Бездомная семья на Красной площади
05. Две женщины на рок-концерте в парке Горького
06. Парк Горького
07. Парк Горького
08. Нищий выпрашивает деньги на вокзале
09. Очередь
13. В парикмахерской
14. Женщины занимаются аэробикой
15. Советские евреи в синагоге
16. Группа молодыхевреев ест суп на обеде в московской синагоге
17. Палаточный городок у Красной площади