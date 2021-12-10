Как взрывали Чернобыль и Фукусиму. Игорь Острецов
Игорь Николаевич Острецов выступает с сенсационным анализом основных ядерных катастроф 20 и 21 века и проводит оригинальную линию до интересантов этих событий.
04:12 26 декабря 2004 года случилось одно из самых смертоносных землетрясений и последующих из-за него цунами. Магнитуда землетрясения составила, по разным оценкам, от 9,1 до 9,3. Это землетрясение входит в тройку самых сильных землетрясений за всю историю наблюдения.Эпицентр находился в Индийском океане, к северу от острова Симёлуэ, расположенного возле северо-западного берега острова Суматры (Индонезия). Цунами достигло берегов Индонезии, Шри-Ланки, юга Индии, Таиланда и других стран. Высота волн превышала 15 метров. Погибло, по разным оценкам, от 225 тысяч до 300 тысяч человек. Я знаю, что у вас есть точка зрения, что это был не природный, а техногенный катаклизм, или даже испытания принципиально нового оружия.
08:40 В Таиланде находятся 4 военные американские базы, получается что этими испытаниями США поставили под удар собственные войска?
11:55 По каким еще косвенным признакам можно понять, что это был именно взрыв, а не цунами?
13:28 Вы слышали о новейшем оружии "Посейдон" которые по словам военных уже стоит на вооружении нашей армии, есть ли что-то общее между этими таинственными испытаниями и "Посейдоном"?
14:35 Катастрофа на АЭС Фукусима в 2011 году тоже может являться диверсией, вызванной искусственным ядерным взрывом, устроенным США с целью остановки японских АЭС и последующего изъятия урана, в котором нуждаются американские АЭС?
19:53 В своё время, вы трудились на ЧАЭС. Авария 1986 года тоже могла быть умышленно устроена в интересах США?
26:37 Почему не смотря на санкции против нашей страны, агрессивную анти-русскую политику Россия по сей день поставляет в Америку уран?
В каком объёме Россия поставляет уран в США?
29:36 Купленные чиновники и олигархи стремится установить в России колониальный режим, им отчасти противостоит "Национальная элита", которая тоже преследует свои цели, но не желает пускать в Россию Запад.
31:38 Вопрос от читателя: Максим Коба спрашивает, что делать простому человеку когда отключат свет и газ?