Два часа продолжались в минувший вторник переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Встреча двух глав государств проходила по закрытому каналу видеосвязи, и точное содержание состоявшейся беседы, кроме ее участников, никому неизвестно. Журналистам показали только первые кадры общения, где Путин и Байден радушно поприветствовали друг друга и обменялись несколькими репликами. Далее встреча проходила в закрытом формате.

Общение двух президентов прошло на фоне резкого обострения противоречий. Запад голословно обвиняет Москву в том, что она будто бы планирует «вторжение» на Украину и грозит новыми, драконовскими, санкциями. В России все эти претензии и угрозы решительно отвергают.

О том, что Путин и Байден говорили на этот раз, можно судить пока лишь по комментариям официальных представителей двух стран, которые ограничились короткими коммюнике. В сообщении пресс-службы Белого дома по итогам встречи говорится, что во время переговоров Джо Байден призвал Владимира Путина к деэскалации вокруг Украины и возврату к дипломатии. Американский лидер озвучил коллеге обеспокоенность США и европейских союзников «наращиванием» российских сил у украинской границы. Как известно, на самом деле никакого «наращивания» нет, хотя Россия имеет полное право размещать свои войска на своей собственной территории по своему усмотрению.

«Президент Байден <…> дал понять, что США и союзники ответят решительными экономическими и иными мерами в случае военной эскалации», — заявили в его пресс-службе. Хозяин Белого дома также подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности украинского государства.

«Оба президента дали указания своим командам продолжать работу (по Украине. — Ред.), и США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами», — сказано в сообщении. Стороны также обсудили двусторонний диалог по стратегической стабильности и по кибербезопасности. Кроме того, были затронуты региональные темы, например, Иран.







Разговор носил деловой характер

В Кремле, в свою очередь, сообщили, что преобладающее место в разговоре Владимира Путина и Джо Байдена заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении минских договоренностей.



Кремль заявил, что на переговорах главы государств констатировали, что сотрудничество РФ и США по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии. Несмотря на это, разговор носил откровенный и деловой характер, считает российская сторона.



Российский президент «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж минских соглашений и договоренностей», отмечают в пресс-службе Кремля. Действия Киева в Донбассе Путин назвал провокационными.



«Джозеф Байден, со своей стороны, акцентировал якобы “угрожающий” характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки», — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.



В ответ Путин заявил, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России, поскольку именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории». Российский президент предложил юридически зафиксировать гарантии нерасширения НАТО на восток и неразмещения в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

О необходимости получения таких гарантий Путин несколько раз заявлял в преддверии нынешних переговоров. Так, 20 ноября во время форума «Россия зовет!» Путин заявил, что умозрительной «красной линией» для России по Украине является создание угроз для безопасности страны, исходящих «с этой территории», в том числе размещение там ударных вооружений.







Хотелось бы большего

Президенту России понравилось общаться с американским коллегой в онлайн-формате, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. «Этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился», — сказал он.

Песков добавил, что президенты договорились назначить своих представителей, которые обсудят вопросы стратегической безопасности в Европе. «Когда это будет точно, сказать пока не представляется возможным, но президенты имели в виду, что это должно состояться весьма и весьма оперативно», — заявил пресс-секретарь главы российского государства.

Впоследствии Путин и Байден планируют пообщаться еще раз, но Песков не уточнил, когда именно пройдут новые переговоры.

Общение президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена было конструктивным, однако с точки зрения результативности хотелось бы большего, подвел итог Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что пока не приходится говорить о потеплении отношений двух государств.

Понятно, что встреча лидеров двух могучих государств планеты вызвала живейший интерес во всем мире, где и в самом деле сейчас многие опасаются, что обострение противостояния может обернуться опасным конфликтом. Но поскольку переговоры проходили в закрытом формате, то многие, особенно активные западные комментаторы, пока гадают на «кофейной гуще». Однако большинство западных СМИ, хотя и повторяют избитые клише о «российской угрозе», тем не менее, признают, что состоявшая встреча свидетельствует об усилении влияния России в международных делах.







Путин усиливает свое влияние

«Видео-конференция лидеров не разрешила кризис вокруг украинских границ, и ни Кремль, ни Белый дом не объявили о существенном прогрессе», — считает газета «Нью-Йорк Таймс».«Предотвратят ли угрозы со стороны Байдена российское вторжение на Украину, остается неясным. Но Путин не выглядел склонным к примирению. В заявлении Кремля по итогам встречи отмечалось, что Путин обвинил в напряженности Запад, который, по его словам, наращивает военный потенциал внутри Украины и вокруг нее…», — отмечает газета, указывая при этом, что «не было заметно каких-либо признаков личной враждебности между Байденом и Путиным. — В коротком видеоролике начала встречи, распространенном российскими СМИ, лидеры обмениваются дружескими приветствиями, и американский президент, который гордится отношениями с зарубежными лидерами, улыбается, машет рукой российскому собеседнику и заявляет, что рад снова его видеть».

«Опасное противостояние вокруг Украины, как представляется, сохраняется после состоявшегося во вторник виртуального саммита между президентом Путиным и президентом Байденом, — считает газета «Вашингтон Пост». — Первоначальный отчет Белого дома по итогам беседы был немногословным и туманным. Как указывалось, Байден выразил “глубокую обеспокоенность” по поводу действий России, а также предупредил, что США и их союзники “ответили бы решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации”. Кроме того, Байден “призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии”. По словам должностных лиц США, это означает, что будет предпринята новая попытка добиться выполнения минских договоренностей 2014–2015 годов, достигнутых после того, как Россия присоединила Крым», — отметила газета.

«В краткосрочной перспективе состоявшийся во вторник разговор, кажется, — признает агентство «Блумберг», — стал еще одной победой российского лидера, у которого вошло в привычку заставлять американцев гадать о своих намерениях».

«После встречи лицом к лицу в июне и трех телефонных звонков, считая с января, Путин зацементировал свой статус в качестве силы, чьи желания должны приниматься в расчет в условиях, когда администрация Байдена приводит в порядок свои союзы с европейскими странами и Украиной… Путин, похоже, усиливает свое влияние каждый раз, когда его действия вызывают новую волну тревоги в Белом доме»,— замечает агенство.

Национальный комитет Республиканской партии США раскритиковал внешнеполитическую повестку дня Джо Байдена после виртуального саммита американского президента с Владимиром Путиным во вторник утром, пишет английская газета «Гардиан». «Слабое руководство Байдена на международной арене придало смелости нашим противникам и пошатнуло доверие наших союзников», — заявила председатель комитета Ронна МакДэниел. —Сегодняшняя встреча подчеркивает, что слабое мировое лидерство Байдена, бедствие в Афганистане и провал на нашей границе (с Мексикой) являются символами его устаревшей повестки дня в Америке».







Очевидный успех президента России

«В конце концов, — пишет крупнейшая итальянская газета «Джорнале», — Путин уже победил, когда Джо Байден и его сотрудники, обеспокоенные предполагаемой угрозой вторжения России в Украину, решили провести двусторонний саммит с помощью видеоконференции… Многие другие факторы способствовали ослаблению позиций Байдена. Конечно, решение поставить Китай на первое место в рейтинге стратегических противников ему не помогло. Этот выбор обусловливает всю его внешнюю политику и не дает ему, в данном случае, выдвигать гипотезу о вооруженной конфронтации с Россией. Для этого он должен пересмотреть стратегический план, ориентированный с первых дней его полномочий на Индо-Тихоокеанский регион», — отмечает газета, указывая, что «в Индии, где Путин находился с официальным визитом, он заключил договор с премьер-министром Нарендрой Моди на поставку зенитно-ракетного комплекса С400».

По мнению издания, это свидетельствует о том, что даже такой союзник, как Нью-Дели, который имеет решающее значение для стратегического противостояния Пекину, «предпочитает ослабить отношения с Вашингтоном и укрепить отношения с Москвой».

Это плохой сигнал, последовавший за разгромом в Афганистане, который усиливает растущее недоверия к американской мощи. «Фактически, в случае вторжения на Украину, как хорошо известно Байдену и его сотрудникам, ни один из европейских союзников не будет участвовать в военном ответе под руководством США. Именно по этой причине президент США не мог не положить на стол угрозу разрушительных санкций, способных отрезать Москву от всех банковских каналов и обречь ее на экономическую, финансовую и коммерческую изоляцию. Но угроза, какой бы серьезной она ни была, в конечном итоге оказалась бесполезной», — отмечает «Джорнале», указывая, что Путин «не собирался перебрасывать танки к Киеву. «Ему было достаточно начать переговоры по Украине и превратить их в двусторонние отношения между Кремлем и Белым домом. Роль, которая позволяет ему вести дела с Соединенными Штатами на равных и заставляет Байдена не только прислушиваться к его просьбам, но, по крайней мере, частично, разделять и принимать их».







Выводы делать рано

Уныние царит после переговоров Байдена с Путиным на Украине. В своих комментариях в сети украинские читатели выражают сожаление, что президент Владимир Зеленский не участвует в обсуждении судьбы своей страны, а Байден даже не удосужился ему позвонить после разговора с Путиным, несмотря на данное обещание.

«Вообще-то, приличия ради, наши американские союзники могли бы убрать из оборонного бюджета санкции против “Северного потока-2″ на следующий день, а не через полчаса после беседы Байдена и Путина. Никакого такта», – с разочарованием констатирует депутат украинской Рады от пропрезидентской партии «Слуга народа» Максим Бужанский.

Однако делать окончательные выводы о результатах состоявшихся между Путином и Байденом переговоров еще рано.О том, к чему они привели, будет ясно, если США изменят свою враждебную риторику, согласятся соблюдать обозначенные Москвой «красные линии», а НАТО прекратит наращивать свои силы на Украине, накачивать ее оружием, и подстрекать Киев к агрессии.

России нужны не улыбки Байдена и его приветливое помахивание рукой Путину во время видеоконференции, а конкретные шаги по снижению напряженности. Хотя, конечно, диалог необходим.





