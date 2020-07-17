Новости Украины и Новороссии 17 июля 2020
- 11:09 Годовщина крушения «Боинга» MH17: Зеленский сделал заявление.
- 09:07 Донецк «заминировали»: противник проверяет готовность спецслужб? (ФОТО, ВИДЕО).
- 08:34 В Раде обвинили Зеленского в обмане и невыполнении обещаний.
- 08:33 «Украина одержима Россией», — российский сенатор о сути суверенитета «незалежной».
- 06:38 Зеленский про Шария и сотни тысяч наших сторонников.
- 00:30 Зеленский наградил орденом своего предшественника.
- Вчера 21:03 Зеленский мощно выдал в Раде.
Годовщина крушения «Боинга» MH17: Зеленский сделал заявление
Шесть лет назад в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines. Погибли 298 человек — все, находившиеся на борту.
С утра 17 июля пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила текст официального заявления украинского гаранта, который ожидаемо состоит из общих фраз и бессмысленных утверждений.
«Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек — все пассажиры и весь экипаж.
С начала расследования этой трагедии Украина показала себя надежным международным партнером, заинтересованным в правде.
Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание.
Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших».
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Донецк «заминировали»: противник проверяет готовность спецслужб? (ФОТО, ВИДЕО)
15 и 16 июля на линию «102» в ДНР поступило 6 сообщений о минировании различных зданий в Донецке и Макеевке.
Анонимы сообщали об угрозе взрыва в бизнес-центре Sky City, где расположено Министерство связи ДНР, здания филармонии. 9 июля «заминировали» торгово-развлекательный центр «Континент», где, кроме прочего, расположен крупный детский развлекательный центр.
Sky City
Торговый центр «Континент»
15 числа поступило сообщение о минировании бизнес-центра «Столичный», где расположены министерства иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, строительства и жилищного хозяйства ДНР, а также представительство Международного расчетного банка.
Офисный центр «Столичный»
Во всех этих случаях проводилась эвакуация, а полиция и экстренные службы проверяли здание на наличие взрывоопасных или подозрительных предметов.
Напомним, такая же волна «минирований» прокатилась в 2019 году по России, когда чуть ли не каждый день приходилось эвакуировать школы, крупные торгово-развлекательные центры. Тогда в деле нашли украинский след.
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В Раде обвинили Зеленского в обмане и невыполнении обещаний
Об этом говорится на сайте политсилы, передает RT.
Бойко отметил, что в связи с этим не вызывает удивления тот факт, что доверие людей к нынешней власти падает.
Ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.
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«Украина одержима Россией», — российский сенатор о сути суверенитета «незалежной»
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского пропагандиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением России Киев», отметив, что Украина без России существовать не может.
«Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези». Причина в том, что они без России жить не могут. Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у нее другого места в мире, как ОТНОСИТЕЛЬНО России.
Слишком мощная геополитическая данность нависает с севера.
Украина не нужна этой данности как часть своей территории — собственной достаточно. Соседняя Украина желательна для России как не враждебное, а лучше — близкое и дружественное государство.
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Но в целом, Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России.
С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России?
Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО? Что принесут в котомке великим магистрам западного альянса, если не горячую готовность конфликтовать с Россией? За счет чего будут утверждать свою виртуальную «суверенность» и «незалежность», от которой вмиг откажутся лишь за улыбку Трампа или Байдена, как не за счет России? Ибо о независимости от США или ЕС и речи нет — есть неудержимый порыв к полной от них зависимости.
Нет, никак Украине, созданной в своем нынешнем виде Россией, без России не обойтись. Именно Россия — и даже фантазии о ней и ее намерениях — придают смысл всему существованию нынешней Украины, ее политике и идеологии. Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости».
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Зеленский про Шария и сотни тысяч наших сторонников
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Зеленский наградил орденом своего предшественника
Президент Украины Владимир Зеленский наградил своего предшественника, бывшего главу государства Леонида Кравчука орденом князя Ярослава Мудрого І степени.
Кроме того, в указе президента № 277 от 16 июля награды предназначены целому ряду украинских политиков, имевших отношение к провозглашению Декларации о государственном суверенитете Украины.
Как отмечено в указе президента, награды вручаются «за значительный личный вклад в дело создания и построения независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность».
В частности, орденом Свободы награждены депутат І, II и IV созывов Верховной Рады Николай Поровский и Анатолий Матвиенко (второй — посмертно). Кроме того, орденом «За заслуги» I степени награжден Александр Барабаш, а орден «За заслуги» III степени достался Мирославу Мотюку, депутатам первого созыва парламента.
В свою очередь, Кравчук упрекнул народных депутатов Верховной Рады девятого созыва из-за их поведения и отсутствия политической культуры отношений.
Напомним, что именно в этот день, 16 июля, 30-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете. В ходе праздничных мероприятий по этому случаю украинский президент Зеленский выразил уверенность в том, что у Украины есть шанс вернуть все свои территории — но только в случае, если и политики, и все остальные граждане будут едиными.
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Зеленский мощно выдал в Раде
К оглавлению | Источник: www.youtube.com