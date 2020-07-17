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Новости Украины и Новороссии 17 июля 2020

12:12. 17 июля 2020 186 просмотров Нет комментариев Опубликовал:

Годовщина крушения «Боинга» MH17: Зеленский сделал заявление

Годовщина крушения «Боинга» MH17: Зеленский сделал заявление | Русская весна

Шесть лет назад в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines. Погибли 298 человек — все, находившиеся на борту.

С утра 17 июля пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила текст официального заявления украинского гаранта, который ожидаемо состоит из общих фраз и бессмысленных утверждений.

«Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек — все пассажиры и весь экипаж.

С начала расследования этой трагедии Украина показала себя надежным международным партнером, заинтересованным в правде.

Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание.

Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших».

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Донецк «заминировали»: противник проверяет готовность спецслужб? (ФОТО, ВИДЕО)

Донецк «заминировали»: противник проверяет готовность спецслужб? (ФОТО, ВИДЕО) | Русская весна

15 и 16 июля на линию «102» в ДНР поступило 6 сообщений о минировании различных зданий в Донецке и Макеевке.

Анонимы сообщали об угрозе взрыва в бизнес-центре Sky City, где расположено Министерство связи ДНР, здания филармонии. 9 июля «заминировали» торгово-развлекательный центр «Континент», где, кроме прочего, расположен крупный детский развлекательный центр.


Sky City


Торговый центр «Континент»

15 числа поступило сообщение о минировании бизнес-центра «Столичный», где расположены министерства иностранных дел, здравоохранения, экономического развития, строительства и жилищного хозяйства ДНР, а также представительство Международного расчетного банка.


Офисный центр «Столичный»

Во всех этих случаях проводилась эвакуация, а полиция и экстренные службы проверяли здание на наличие взрывоопасных или подозрительных предметов.

Напомним, такая же волна «минирований» прокатилась в 2019 году по России, когда чуть ли не каждый день приходилось эвакуировать школы, крупные торгово-развлекательные центры. Тогда в деле нашли украинский след.

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В Раде обвинили Зеленского в обмане и невыполнении обещаний

Фото: globallookpress.com
Сопредседатель украинской фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь», депутат Верховной рады Юрий Бойко заявил, что год работы новой власти на Украине — это год обмана избирателей.

Об этом говорится на сайте политсилы, передает RT.

«Это был год колоссального обмана людей. Ни президент Зеленский, ни монобольшинство не выполнили принципиальные обещания, которые давали людям. Мира нет, конфликт на востоке страны продолжается, а в результате их борьбы с бедностью люди стали ещё беднее», — подчеркнул он.

Бойко отметил, что в связи с этим не вызывает удивления тот факт, что доверие людей к нынешней власти падает.

«В условиях экономического кризиса парламент больше недели рассматривал вопрос легализации казино, который является абсолютно неуместным. Этому цинизму нужно положить конец, а эта бестолковая власть должна уйти в отставку», — заключил политик.

Ранее Верховная рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о легализации игорного бизнеса на Украине.

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«Украина одержима Россией», — российский сенатор о сути суверенитета «незалежной»

«Украина одержима Россией», — российский сенатор о сути суверенитета «незалежной» | Русская весна

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал слова украинского пропагандиста Дмитрия Гордона про «уязвимый перед вторжением России Киев», отметив, что Украина без России существовать не может.

«Любимая тема украинских политиков и идеологов — грядущее «вторжение России», которого не будет, но которое им столь необходимо, хотя бы в жанре «фэнтези». Причина в том, что они без России жить не могут. Без России теряется смысл существования Украины, ибо нет у нее другого места в мире, как ОТНОСИТЕЛЬНО России. 

Слишком мощная геополитическая данность нависает с севера. 

Украина не нужна этой данности как часть своей территории — собственной достаточно. Соседняя Украина желательна для России как не враждебное, а лучше — близкое и дружественное государство. 

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Но в целом, Россия может обойтись и без Украины. Она некритична для существования России.  

С Украиной же все наоборот: без России она пропадет. Чем будут торговать тщедушные киевские элиты на мировой арене, если не своей надуманной ролью «щита» Европы от России? 

Под что, под какое место в мире будут выпрашивать кредиты и транши МВФ, финансовую помощь от ЕС? Под каким предлогом будут проситься в НАТО? Что принесут в котомке великим магистрам западного альянса, если не горячую готовность конфликтовать с Россией? За счет чего будут утверждать свою виртуальную «суверенность» и «незалежность», от которой вмиг откажутся лишь за улыбку Трампа или Байдена, как не за счет России? Ибо о независимости от США или ЕС и речи нет — есть неудержимый порыв к полной от них зависимости. 

Нет, никак Украине, созданной в своем нынешнем виде Россией, без России не обойтись. Именно Россия — и даже фантазии о ней и ее намерениях — придают смысл всему существованию нынешней Украины, ее политике и идеологии. Украина одержима Россией и является заложницей своей одержимости».

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский про Шария и сотни тысяч наших сторонников


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Зеленский наградил орденом своего предшественника

Зеленский наградил орденом своего предшественника | Русская весна

Президент Украины Владимир Зеленский наградил своего предшественника, бывшего главу государства Леонида Кравчука орденом князя Ярослава Мудрого І степени.

Кроме того, в указе президента № 277 от 16 июля награды предназначены целому ряду украинских политиков, имевших отношение к провозглашению Декларации о государственном суверенитете Украины.

Как отмечено в указе президента, награды вручаются «за значительный личный вклад в дело создания и построения независимости Украинского государства, активную общественно-политическую деятельность».

В частности, орденом Свободы награждены депутат І, II и IV созывов Верховной Рады Николай Поровский и Анатолий Матвиенко (второй — посмертно). Кроме того, орденом «За заслуги» I степени награжден Александр Барабаш, а орден «За заслуги» III степени достался Мирославу Мотюку, депутатам первого созыва парламента. 

В свою очередь, Кравчук упрекнул народных депутатов Верховной Рады девятого созыва из-за их поведения и отсутствия политической культуры отношений.

Напомним, что именно в этот день, 16 июля, 30-я годовщина принятия Декларации о государственном суверенитете. В ходе праздничных мероприятий по этому случаю украинский президент Зеленский выразил уверенность в том, что у Украины есть шанс вернуть все свои территории — но только в случае, если и политики, и все остальные граждане будут едиными.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Зеленский мощно выдал в Раде


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Метки: важное, компиляция

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