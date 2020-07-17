Шесть лет назад в небе над Донбассом был сбит пассажирский Boeing 777 компании Malaysia Airlines. Погибли 298 человек — все, находившиеся на борту.

С утра 17 июля пресс-служба президента Украины Владимира Зеленского распространила текст официального заявления украинского гаранта, который ожидаемо состоит из общих фраз и бессмысленных утверждений.

«Шесть лет назад произошла страшная катастрофа пассажирского самолета Boeing 777 компании Malaysia Airlines рейса MH17, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур. Погибло 298 человек — все пассажиры и весь экипаж.

С начала расследования этой трагедии Украина показала себя надежным международным партнером, заинтересованным в правде.

Уголовный процесс против возможных виновников преступления начался в Нидерландах 9 марта этого года. Этот суд обещает стать одним из крупнейших в мировой практике за последние десятилетия, ведь, кроме всего прочего, к нему приковано значительное международное внимание.

Ничто не вернет потерянных жизней и не утолит горя родных и близких, чьи родители, дети, друзья погибли в катастрофе. Но справедливость должна восторжествовать. Во имя мира и памяти всех погибших».

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