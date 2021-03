Реинкарнация как American dream

Занятный материал как мутный персонаж из Калмыкии претендут на роль "Далай-ламы" и встраивается в повестку Холодной войны между США и Китаем в связи с ситуацией в Тибете.Смена власти в США резко обострит конфликт вокруг Тибета: новый президент Джо Байден намерен встретиться с Далай-ламой, назначить координатора по Тибету и требовать доступа в регион своим дипломатам. Весьма символично, что перед его инаугурацией Конгресс США принял законопроект по Тибету. Проводниками нового тибетского курса Вашингтона станут лояльные США буддийские лидеры по всему миру, при этом на одну из первых ролей среди них выдвигается "русский американец" Эрдни Омбадыков.Признанный Далай-ламой последним перевоплощением средневекового буддийского святого Тэло Ринпоче, имеющий скандальную репутацию отпрыск калмыцких эмигрантов из Филадельфии сделал в буддийском мире головокружительную карьеру в стиле American dream. Вначале он открыл для себя Калмыкию на карте, а затем неожиданно для многих возглавил живущих в этой республике буддистов.В пылу американской предвыборной гонки противостояние США и Китая заиграло новыми неожиданными красками. К уже избитым вашингтонскими политиками вопросам двусторонней торговли с КНР и ситуации в Гонконге добавилась "проблема Тибета".Подтверждением этого стало установочное заявление по Тибету Джо Байдена, сделанное им еще в сентябре прошлого года, в разгар избирательной кампании в США. Джо Байден не скупился на обещания встретиться с Далай-ламой, анонсировал назначение специального координатора по делам Тибета и намеривался добиться от Китая доступа в этот регион американских граждан, в том числе дипломатов и журналистов. Все эти обещания обильно сдабривались тезисами о защите прав граждан и свободе слова, а также привычными для современной американской дипломатии угрозами введения санкций против китайских официальных лиц, "ответственных за нарушение прав человека в Тибете".Уже после президентских выборов 3 ноября, принесших победу Джо Байдену, в конце декабря прошлого года Конгресс США одобрил Законопроект о тибетской политике и поддержке 2020 года (The Tibetan Policy and Support Act of 2020), который в Вашингтоне назвали "историческим достижением" в борьбе за права народа Тибета. Как следует из законопроекта, официальная политика Соединенных Штатов по Тибету впредь будет исходить из того, что все решения относительно перерождения Далай-ламы должны будут находиться исключительно в компетенции нынешнего Далай-ламы, тибетских буддийских лидеров и тибетского народа.Очевидно, что попытки ужесточить американский контроль за подбором кадров в иерархии тибетского буддизма, учитывая преклонный возраст Далай-ламы, при президенте Байдене будут только усиливаться.Не будем забывать, что Далай-лама XIV, который в настоящее время живет в Индии, в Дхарамсале, достиг 85-летнего возраста. Согласно ламаистской вере, со смертью его существование не заканчивается. Он реинкарнируется в ребенка мужского пола, которого знатоки канона находят по ряду мистических признаков. Мистический ритуал поиска воплощения нового Далай-ламы соблюдался в течение многих столетий.Однако в Пекине считают Далай-ламу раскольником и сепаратистом и исходят из того, что в будущем "живые Будды" должны будут утверждаться китайским правительством, в то время как тибетское духовенство должно быть лишено права самому находить реинкарнации именитых лам, включая Далай-ламу.В условиях, когда буддийский мир стоит на пороге новой турбулентности в связи с усилением противостояния США и Китая по Тибету и нерешенным вопросом о том, кто станет будущим преемником Далай-ламы, среди буддийских лидеров обращает на себя особое внимание фигура 49-летнего верховного ламы Калмыкии Эрдни Омбадыкова.Американский калмык, с благословения Далай-ламы возглавивший буддистов Калмыкии, остается в буддийском мире то ли темной лошадкой, то ли серым кардиналом.Впрочем, не такая он уж и темная лошадка. Так, известно, что ниточка из столицы Калмыкии Элисты, где сегодня обосновался выдвиженец Далай-ламы, тянется через океан в Вашингтон. Так, мистер Омбадыков представляет интересы базирующейся в американской столице общественной организации "Кампания за Тибет" (International Campaign for Tibet, 1825 Jefferson Place NW, Washington, DC, USA, www.savetibet.org).Формально подконтрольные ему структуры в России занимаются популяризацией тибетской культуры и тибетского направления буддизма, а фактически – продвижением политических интересов Центральной тибетской администрации в изгнании и Офиса Далай-ламы, признанных Китаем сепаратистскими организациями.Сегодня, когда вопрос о том, кто явится преемником Далай-ламы возникает с новой остротой и становится яблоком раздора между мировыми державами, Эрдни Омбадыков уже попытался, и весьма небезуспешно, заработать на их противоречиях.В то время как китайские власти считают, что вопрос о реинкарнации должен решаться в Пекине, индийская сторона пытается продавить альтернативное решение – о его реинкарнации в Индии. И здесь тут как тут оказывается Эрни Омбадыков – человек, вхожий в окружение Далай-ламы. Понимая, что знак о месте происхождения своего будущего преемника должен дать сам Далай-лама, Омбадыков согласился помочь индийцам решить вопрос в их пользу. Разумеется, за щедрое вознаграждение.Напрасно большинство буддистов считает, что Далай-лама оставил знаки о своем "возвращении" в Монголии. Все еще можно попытаться переиграть или сделать вид, что это возможно. Об этом рассказал в своем блоге и выложил в сеть фото один из верующих, ставший невольным свидетелем того, как некий индийский представитель передает Омбадыкову крупную сумму денег за протекцию интересов его страны.Пристальное изучение этого, и многих других малоизвестных фактов его биографии, скрытых от широкой публики, доказывает: буддийские одежды, мантры, сложные духовные упражнения, призванные достичь полного пробуждения, развить в себе "сострадание, бодхичитту", общение с Далай-ламой, и наконец, история про реинкарнацию – это лишь замысловатые декорации некоего спектакля. И Эрдни Омбадыков, глядящий на нас с фотографий с блуждающей улыбкой на лице – актер, играющий в этом спектакле свою роль. Человек, живущий несколькими земными жизнями, весьма далекими от религии, веры и любой метафизики.Его приход в мир буддизма выглядит просто невероятным, учитывая, что семейство Обмадыковых, в свое время бежавших из СССР и отрицательно относившихся к российским властям, не имело никакого отношения к религии, зато стало настоящей кузницей кадров для силовых структур и спецслужб США.Его родственники сумели не только попасть на службу, но и стать высокопоставленными сотрудниками ЦРУ, Госдепа и Министерства обороны США. Назовем лишь несколько имен. Двоюродная сестра Эрдни Омбадыкова – Лидия Мошкина в свое время дослужилась до должности главы Управления статистики министра обороны США Роберта Гейтса, а затем получила должность главного финансового директора Управления торгового флота США. Один его дядя Наран Иванчуков – бывший кадровый сотрудник ЦРУ, другой, Алексей Иванчуков – бывший сотрудник Госдепа США.И вот в такой семье и вырос человек, которого Далай-лама признал последним перевоплощением средневекового буддийского святого. Согласно популярной версии, в своем раннем американском детстве Эрдни Омбадыков встретился с находившимся с визитом в США осенью 1979 года Далай-ламой, что и предопределило его дальнейший путь в мир буддизма.Журнал Timе описывает произошедшую с Эрдни Омбадыковым в детстве метаморфозу, предопределившую его судьбу, так: "В 1979 году, когда Эрдни было 7 лет, в храме, который он посещал, побывал Далай-лама. Мальчик залез к нему на колени. Так началась странная одиссея уроженца Филадельфии, которого признали перерождением индийского мистика XI века – человека, которого тибетцы называют Тэло Ринпоче".Согласно его биографам, после встречи с Его Святейшеством Далай-ламой Эрдни Омбадыков, он же Тэло Ринпоче, провел целых 13 лет в Индии, в тибетском монастыре Дрепунг Гоман, изучая буддийскую философию. В конце 80-х, в годы своего обучения в монастыре, он был признан перевоплощением скончавшегося в 1965 году в эмиграции в США монгольского ламы Дилова-хутухты XI Жамсранжава, который был предыдущей реинкарнацией Тэло Ринпоче, и вот уж мистическое совпадение – умер в Филадельфии, где родился Эрдни Омбадыков.Позже, отправляя своего 19-летнего протеже возглавить буддийское возрождение Калмыкии, Далай-лама явно не предполагал, что миссия Эрдни Обмадыкова обернется скандалом: новоиспеченный духовный лидер, промучившись в непонятной и бесконечно чужой для него Калмыкии, через каких-то полтора года сбежит в родную Америку.Сам Эрдни Омбадыков тогда признался, что вообще ничего не знал об истории и культуре Калмыкии. "Я даже не представлял, где, черт возьми, находится Калмыкия. В Америке мы всегда считали себя монголами. Люди спрашивали меня: "Вы из Монголии или из Внешней Монголии?" Я понятия не имел", – заявил он в одном из интервью.Когда он узнал, что ему предстоит ехать в Калмыкию, он даже подал заявление на получение монгольской визы! Когда же консульские работники пояснили ему, что Калмыкия находится не в Монголии, а в России, он был немало удивлен.Его первый приезд в Калмыкию оказался крайне неудачным: окружавшие его люди были совсем не похожи на привычных ему американцев и по своему менталитету, обычаям и традициям были словно с другой планеты."Калмыки держались боязливо. Омбадыкову казалось, что старые аппаратчики считают его наивной пешкой и пытаются им манипулировать. Он также засомневался в себе. Он уныло сидел в своем убогом гостиничном номере, обставленном в советском стиле, и слушал Smashing Pumpkins", – пишет Time."Мне не с кем было поговорить. У нас не было ничего общего", — жаловался в порыве откровения Эрдни Обмадыков. – "Я сказал – я ухожу отсюда, забудем о том, зачем я сюда ехал".Не известив Далай-ламу, он спешно покинул Калмыкию, улетев в Америку, где с радостью снял буддийскую робу и обосновался в Колорадо: работал строителем, таможенным инспектором, занимался телемаркетингом и многим другим. "Если бы я записал все, чем занимался, в своем резюме, люди, вероятно, не взяли бы меня на работу", – позднее признавался он.Впрочем, при этом он все же полностью не порывал с миром буддизма и однажды приехал в Индию, в Дхармасалу, где он был вынужден провести непростой разговор с Далай-ламой, объяснив ему, почему он не оправдал его доверия в Калмыкии."Ах, вот во что ты превратился!", – испепелил его взглядом Далай-лама. "Я все это сделал по глупости! Я запутался!", – оправдывался Тэло Ринпоче.В итоге Далай-лама его простил и дал ему вторую попытку. Так Тэло Ринпоче вновь приехал в Калмыкию.С 2005 года резиденция Тэло Ринпоче расположена в главном храме Калмыкии – "Золотая обитель Будды Шакьямуни", который признан крупнейшим буддийским храмом в России и Европе. Он управляет 27 храмами и молитвенными домами в Калмыкии и следит за работой 7 тибетских лам.Казалось бы, пусть и методом проб и ошибок, но в итоге Эрдни Обмадыков, он же – перерождение индийского мистика XI века, которого тибетцы называют Тэло Ринпоче, наконец-то нашел себя, обрел в Калмыкии подлинное призвание.Написанные о нем и о его "вкладе в возрождение буддизма в Калмыкии" официальные пресс-релизы и буклеты призваны создать почти идиллическую картину духовного развития жителей этой российской республики на северо-западном побережье Каспийского моря – единственного преимущественно буддийского региона в Европе.Но все не так просто. Вопрос: "Кто вы, мистер Омбадыков?" всплывает снова и снова.Вот не замеченные широкой публикой, обезоруживающие своей откровенностью признания самого Эрдни Обмадыкова, свидетельствующие о том, что он по-прежнему воспринимает происходящее с ним как некий спектакль, в котором ему суждено играть определенную роль. В то время как незримый режиссер остается где-то за сценой, и этим режиссером может быть даже не Далай-лама. "Я не придаю этому большого значения. Я не говорю: "Я самый большой святой, которого признал Далай-Лама, ла-ла-ла, ла-ла-ла", – весело признается Тэло Ринпоче, в общем-то, и не скрывая, что буддизм для него – увлекательная игра, при этом, добавим, служащая лестницей или трамплином в мир религии и политики."Насколько я понимаю, каждый человек и каждое животное — это реинкарнация. Если Джордж Буш умрет, сделав столько хороших вещей в этой жизни, то когда он умрет, вы захотите вернуть его, чтобы он мог установить мир во всем мире", – шутит он и затем, как бы спохватившись, что это откровенно черный юмор и вспомнив про войну в Ираке, уточняет: "Конечно, этого не случится".При всем при этом Эрдни Омбадыков не забывает и об обязательных атрибутах имиджа "успешного западного человека": летает исключительно бизнес-классом, живет в квартирах, купленных на пожертвования верующих в его фонды, содержит в Америке любовницу (которая, кстати, является бывшей женой одного из его ближайших сподвижников).Одним из элементов, подтверждающих то, что за время пребывания в Калмыкии Тэло Ринпоче взял на себя роль самопровозглашенного "духовного эмиссара" Далай-ламы, стала знаковая история с визитом Далай-ламы в Россию, состоявшимся в ноябре 2004 года.В то время как российская сторона тщательно взвешивала все возможные последствия такого визита, учитывая непростой внешнеполитический фон, а также то обстоятельство, что посещение России этим религиозным деятелем было бы болезненно воспринято Пекином, Тэло Ринпоче настойчивее других буддийских лидеров России убеждал российские власти в необходимости скорейшего визита в страну Далай-ламы.Объектом его критики в 2004 году стал и лично глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я был полон надежд, когда министром иностранных дел России был назначен Сергей Лавров, дипломат с большой буквы, представлявший Российскую Федерацию в ООН. Я был уверен, что он найдет дипломатическое решение, приемлемое для обеих сторон: и граждан России буддийского вероисповедания, и деловых партнеров из Китайской народной республики. Но теперь, читая стенограммы его заявлений, я начинаю думать, что ошибался", – не скрывал своего разочарования Эрдни Обмадыков, выражая недовольство "очередной задержкой" с выдачей российской визы Далай-ламе.Новый демарш он устроил уже спустя всего два года, когда в 2006 году в Москве проводился Международный религиозный саммит, и в списке приглашенных не оказалось Далай-ламы. Возложив вину за его отсутствие на одного из организаторов, Митрополита Кирилла, Эрдни Обмадыков от участия в саммите демонстративно отказался.Весьма натянутыми, если не сказать конфликтными, оказались и его отношения с лидерами буддистов Бурятии и Тувы.Одним из раздражителей стал все тот же вопрос о визитах Далай-ламы в Россию и ситуации вокруг Тибета.В интервью SaveTibet.ru Эрдни Обмадыков не скрывал своего раздражения недостаточным, по его мнению, рвением лидера буддистов Бурятии Хамбо-ламы Дамбы Аюшеева в деле организации визита Далай-ламы в Россию. Отношения между двумя лидерами обострились еще больше после того, как их интересы столкнулись в другом буддийском регионе России – Туве. При этом ряд калмыцких лам неоднократно обвиняли Тэло Ринпоче в игнорировании лам калмыцкого происхождения и создании условий для засилья в Калмыкии тибетцев.В ответ Эрдни Омбадыков пускает в ход все средства, чтобы заткнуть рот несогласным. Он не останавливается ни перед чем, вплоть до угрозы физической расправы. При этом угрозами дело не ограничивалось: Омбадыков снискал себе недобрую славу, превратив тихую буддийскую общину Калмыкии в подобие тоталитарной секты, где любое инакомыслие жестоко карается.Не секрет, что он нередко применяет физическое воздействие к священнослужителям из калмыков, не выполняющим его требований и указаний. Одним из резонансных случаев стал его конфликт с настоятелем "Алдр Диилврин Сюме" – "Буддийского Храма Великой Победы" (местная религиозная организация Октябрьского района Республики Калмыкия) Манжиковым. Во время инцидента Омбадыков в присутствии верующих несколько раз ударил Манжикова.Угрозам физического насилия со стороны сторонников Омбадыкова подверглись и иные лидеры калмыцких буддистов, выражавшие несогласие с "назначением" американца на позицию буддистского духовного лидера в России.По мнению одного из российских теологов, деятельность Тэло Ринпоче представляет собой "отказ лидера калмыцких буддистов возрождать свою религию в российском региональном формате и фарватере, ранее проложенном бурятскими традиционалистами".Впрочем, самой скандальной стала деятельность Эрдни Омбадыкова по торговле "входными билетами" на личную аудиенцию российских буддистов с Далай-ламой.Позиционируя себя вхожим в окружение Далай-ламы, он собирает крупные суммы денег с желающих пообщаться с духовным лидером буддистов, среди которых оказались видные российские политические и общественные деятели.Сегодня это ни что иное, как "торговля воздухом", учитывая, что никаких ключей к заветной двери в Дхармасале, ведущей в покои его святейшества Далай-ламы у него давно нет. В свое время он был пойман за руку окружением Далай-ламы за предпринимательские инициативы и был отстранен от организации подобных визитов.Все эти малоизвестные широкой публике факты дают основания сделать неожиданный вывод: деятельность Эрдни Обмадыкована на посту верховного ламы Калмыкии, по сути, раскалывает буддийский мир России изнутри.Раскачивание буддийского мира России, как и решимость защищать Тибет, тибетцев и буддийские религиозные ценности от Китая – разве это не подарок Вашингтону, словно много лет ждавший своего часа и поспевший к вступлению в должность президента США Джо Байдена.Чем это не проявление "американской мечты" под видом реинкарнации, блестяще реализованной в судьбе Тэло Ринпоче – ловкого международного проходимца, умеющего жить несколькими жизнями, тонко чувствовать политическую конъюнктуру, с раннего детства оказываться в нужном месте и в нужное время и благодаря этому сегодня восседать в главном храме Калмыкии – "Золотая обитель Будды Шакьямуни". http://perevodika.ru/articles/1210946.html – цинк