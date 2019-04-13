Реинкарнация, перевоплощение подтверждается!

В действительности, примеров, когда люди вдруг начинают говорить о себе как о совершенно другой личности, которая жила в другое время и в другом месте, немало.Так, мальчик Ракешем Варна 6-ти лет весенним утром 1997 года вдруг удивил своих родителей заявив, что он – не их сын, а является хозяином большого магазина на проспекте Неру в Дели. Сказанное мальчиком повергло родителей настоящий шок. Он же продолжил рассказывать дальше. С его слов выходило, что, кроме магазина, у него есть двухэтажный особняк, жена и трое детей, и еще поместье и автомобиль «крайслер» 1989 года выпуска.В начале сказанное ребенком родители восприняли за детские фантазии. Но маленький Варна продолжал настаивать на своем. Больше того, его убежденность в своей правоте была столь категорична, что отец с матерью в первое время начали опасаться за психическое здоровье своего ребенка. Но потому как родители знали о таком феномене, как реинкарнация, они, наконец, втроем сели в машину и поехали по указанному адресу.Можно лишь догадаться об удивлении родителей ребенка и незнакомой женщины, к которой он бросился со словами: «Гитадеви, любимая! Может, хотя бы ты узнаешь меня?» А позднее выяснили, что мальчик не только замечательно ориентируется в двухэтажном особняке и магазине, знает имена и дни рождения своих детей, но он также знал и о родинке, которая находилась у Гитадеви под мышкой…И такая история, хотя и произошла она относительно давно, тем не менее весьма любопытна и считается некоторыми исследователями как классическая реальная реинкарнация. Это случай с Шанти Деви.Родилась она в 1926 году в Дели. В возрасте 3-х лет девочка начала рассказывать истории о своей прежней жизни, в которой она была женой человека, которого звали Кендарнарс. Жила Деви в окрестностях города Маттра, у нее было двое детей и умерла во время родов в 1925 году. Шанти в своих рассказах перечисляла множество подробностей быта людей, о которых, казалось бы, не должна была иметь никакого представления. И конечно же, она назвала и имя женщины, с которой отождествляла себя, – Ладжи. Кончилось дело тем, что родственники Шанти написали Кендарнарсу письмо которое выслали по адресу, который указала девочка. Когда ошеломленный вдовец получил его, он не поверил в реинкарнацию своей супруги и попросил своего близкого родственника по имени Лала, живущего в Дели, посетить семью Деви.Дверь мистеру Лалу открыла Шанти. Увидав его, девочка бросилась с криком радости на шею ошеломленного мужчины. Растерявшейся матери, которая прибежала на крик дочери, она пояснила, что это двоюродный брат ее мужа. Он проживал неподалеку от Маттры, рассказала Шатра, а после переехал в Дели. Она очень рада видеть его, жаждет расспросить о муже и сыновьях. «Допрос с пристрастием» закончился в пользу Шанти. После такой встречи решили пригласить в Дели Кендарнарса с детьми.Когда гости приехали, Шанти расцеловала их и стала вести себя с Кендарнарсом так, как должна вести себя верная жена, а когда он прослезился от волнения и переполнивших его чувств, стала успокаивать вдовца интимными словами и фразами, которыми разговаривали между собой супруги. Кроме всего прочего, Шанти говаривала со своими родственниками не на делийском диалекте, а на диалекте района Маттры.Наиболее каверзный вопрос Кендарнарс оставил на конец. Он спросил Шанти, если она в действительности Ладжи, пусть расскажет, куда перед самой смертью спрятала несколько своих колец. Ребенок, не задумываясь, ответил, что они в горшке, который зарыт возле их старого дома. Горшок с кольцами был как раз в том самом месте, которое указала Шанти.Не менее убедительными доказательствами являются примеры, которые взяты из трехтомного труда Яна Стивенсона «Реинкарнация», в котором приведено описание 1300 случаев переселение душ.Вот лишь один пример из этой работы:«Родилась Сварнлата 2 марта 1948 года в семье инспектора индийской районной школы в Чхатарпуре, штат Мадхья-Прадеш. Как-то в возрасте 3,5 лет она проезжала с отцом город Катни и сделала при этом ряд странных замечаний о доме, в котором она якобы проживала. На самом деле семья Мишер никогда не жила ближе чем в 100 милях от этого места. Позднее Сварнлата рассказывала друзьям и родственникам в деталях свою предыдущую жизнь; она уверяла, что фамилия ее была Патхак. Кроме того, ее танцы и песни были нехарактерны для данного района, а сама она научиться им не могла.В десятилетнем возрасте Сварнлата утверждала, что новая знакомая их семьи, жена профессора колледжа, была в прошлой жизни ее подружкой. Спустя несколько месяцев об этой истории узнал Шри X.Н. Баккерджи с кафедры парапсихологии университета в Джайпуре. Он встретился с семьей Мишер, а после, руководствуясь указаниями Сварнлаты, разыскал дом Патхаков. Он обнаружил, что рассказы Сварнлаты весьма напоминают историю жизни Бии, которая была дочерью Патхаков и женой Шри Чинта-мини Пандая. Бия умерла в 1939 году.В 1959 году летом семья Патхак и родственники Бии по мужу посетили семью Мишер в Чхатарпуре. Сварнлата не только узнала их, но и указала, кто есть кто. Она отказалась признать двух посторонних людей, которых в экспериментальных целях хотели выдать за ее родственников. Позже Сварнлату привезли в Катни. Там она узнала многих людей и места, отметив перемены, которые произошли со времени смерти Бии».Летом в 1961 году Стивенсон самолично посетил обе семьи, дабы удостовериться в правдивости этого случая. В результате проведенного опроса ученым было установлено, что из 49 сообщений девочка ошиблась только в двух случаях. Она в подробностях описала не только дом Бии, но и располагавшиеся рядом с ним строения, причем в том виде, в каком они находились до ее рождения в 1948 году. Кроме всего, она не только дала практически полную внешнюю характеристику доктору, который лечил Бию, но и рассказала детали о ее болезни и смерти. Также она вспомнила ряд эпизодов из жизни Бии, о которых знали даже не все ее родственники.Девочка рассказала Стивенсону еще об одном своем перевоплощение – ребенке по имени Камлем, жившем в Калькутте и умершем в возрасте девяти лет. И как доказательство она довольно точно описала географические особенности местности, в которой жила.Но эти и другие факты – это, так сказать, эпизодическая, спонтанная реинкарнация. Еще в 1895 году французский врач А. де Роша, проведя серию гипнотических сеансов, выяснил, что если человек находится в глубоком гипнозе, то он способен «вспомнить» не одно свое перевоплощение.К примеру, он способен неожиданно заговорить чужим голосом от имени незнакомого человека, поведав об одной из своих прошлых жизней. При этом так подробно и ярко, будто он в данный момент находится в ней.Реинкарнация как феномен после этих опытов обратила на себя внимание уже многих ученых. Соответственно, были опубликованы и новые, добытые уже под гипнозом факты, доказывающие перевоплощение.Так, в 1955 году некий врач-гипнотизер проводил несколько сеансов гипноза со своей женой. Когда в процессе эксперимента выяснил, что женщина весьма легко впадает в транс, он решил попытаться вернуть ее в прошлую жизнь.Дабы эксперимент не отразился на здоровье жены, делал он это осторожно и постепенно, в общем то, особенно не надеясь на успех. И вдруг, к удивлению врача, на одном из сеансов женщина грубым мужским голосом произнесла несколько фраз на непонятном языке. Из всего набора слов муж смог понять, что жена назвалась Йенсеном Якоби. Позднее выяснили, что отвечала она на старом шведском языке, хотя довольно хорошо понимала, когда с ней разговаривали и на современном шведском.Еще дальше в своих экспериментах пошел психоаналитик Станислав Гроф из Америки. Чтобы «отправить» пациентов в их прошлую жизнь, он наряду с чисто гипнотическими методами применил сильный наркотик ЛСД. Находясь в ЛСД-трансе, пациенты «возвращались» в свою прошлую жизнь, в мельчайших деталях описывая особенности тех времен, в которых они жили, а также рассказывали весьма подробно о тех селах или городах, где им доводилось бывать. При этом соответствие рассказов пациентов реалиям тех исторических эпох, в которых они ранее жили, подтвердили ученые-историки…Как известно, если в Тибете умер настоятель монастыря, или лама, то начинают поиски его нового воплощения. В этих поисках принимают участие не один, не два человека, а почти все монахи, прибывающие в это время в монастырских стенах.Поиск нового ламы иной раз затягивается на долгие годы. И бывает они продолжаются и 10, и 20, и даже 30 лет. Когда же, в конце концов, монахи такого мальчика нашли, они, дабы избежать возможной ошибки, устраивают для него специальный экзамен: мальчика приводят в пустую комнату и ставят перед ним мешок с предметами, из которых пятая часть принадлежала умершему настоятелю. И претендент на пост ламы должен не только эти предметы узнать, но и что-нибудь о них рассказать.Интересный случай из такой серии, свидетельницей которого она стала сама, в своей книге «Мистики и маги Тибета» описала известная исследовательница А. Давид-Неэль из Франции.Вот краткое содержание этого случая, взятого из книги А.В. Мартынова «Философия жизни», которая была издана в 2004 году в Санкт-Петербурге: «Как то небольшой караван, в составе которого она путешествовала по Внутренней Монголии, остановился на ночлег в стойбище одного кочевника. При караване находился управляющий монастыря, который уже больше двадцати лет был без ламы. Когда все вошли в хижину к кочевнику, управляющий, сев на полу, достал дорогую табакерку и начал запихивать в нос нюхательный табак. В это время к нему подошел десятилетний сын кочевника и строго спросил: “Откуда у тебя моя табакерка?” Управляющий, моментально вскочив на ноги, рухнул перед ним на колени… Это было безоговорочное признание мальчика воплощением старого ламы.Позднее, когда караван с мальчиком торжественно въезжал в монастырь, ребенок вдруг заявил, что им следует ехать направо. Как оказывается, раньше там действительно был проезд, но лет 15 назад он был заложен. И наконец, когда мальчик уже сидел на троне ламы и ему подали ритуальное питье, он отказался взять чашу, заявив, что она ему не принадлежит, и указал, где должна находиться его чаша и как она выглядит»…ГлавнаяКатегорииЛуна в знаках ЗодиакаОНЛАЙН ГАДАНИЕО САЙТЕКонтактыYou are here :Home »Переселение душ »Реинкарнация, перевоплощение подтверждается!НепознанноеРеинкарнация, перевоплощение подтверждается!Luna7 29 августа 2014 Переселение душ Tags: РеинкарнацияРеинкарнация, Переселение душЭти удивительные случаи – одни из многих сотен и тысяч, которые хорошо известны жителям Индии и Юго-Восточной Азии. Все они и относятся к категории переселение душ, или иначе — реинкарнация.В действительности, примеров, когда люди вдруг начинают говорить о себе как о совершенно другой личности, которая жила в другое время и в другом месте, немало.Так, мальчик Ракешем Варна 6-ти лет весенним утром 1997 года вдруг удивил своих родителей заявив, что он – не их сын, а является хозяином большого магазина на проспекте Неру в Дели. Сказанное мальчиком повергло родителей настоящий шок. Он же продолжил рассказывать дальше. С его слов выходило, что, кроме магазина, у него есть двухэтажный особняк, жена и трое детей, и еще поместье и автомобиль «крайслер» 1989 года выпуска.В начале сказанное ребенком родители восприняли за детские фантазии. Но маленький Варна продолжал настаивать на своем. Больше того, его убежденность в своей правоте была столь категорична, что отец с матерью в первое время начали опасаться за психическое здоровье своего ребенка. Но потому как родители знали о таком феномене, как реинкарнация, они, наконец, втроем сели в машину и поехали по указанному адресу.Можно лишь догадаться об удивлении родителей ребенка и незнакомой женщины, к которой он бросился со словами: «Гитадеви, любимая! Может, хотя бы ты узнаешь меня?» А позднее выяснили, что мальчик не только замечательно ориентируется в двухэтажном особняке и магазине, знает имена и дни рождения своих детей, но он также знал и о родинке, которая находилась у Гитадеви под мышкой…И такая история, хотя и произошла она относительно давно, тем не менее весьма любопытна и считается некоторыми исследователями как классическая реальная реинкарнация. Это случай с Шанти Деви.Родилась она в 1926 году в Дели. В возрасте 3-х лет девочка начала рассказывать истории о своей прежней жизни, в которой она была женой человека, которого звали Кендарнарс. Жила Деви в окрестностях города Маттра, у нее было двое детей и умерла во время родов в 1925 году. Шанти в своих рассказах перечисляла множество подробностей быта людей, о которых, казалось бы, не должна была иметь никакого представления. И конечно же, она назвала и имя женщины, с которой отождествляла себя, – Ладжи. Кончилось дело тем, что родственники Шанти написали Кендарнарсу письмо которое выслали по адресу, который указала девочка. Когда ошеломленный вдовец получил его, он не поверил в реинкарнацию своей супруги и попросил своего близкого родственника по имени Лала, живущего в Дели, посетить семью Деви.Дверь мистеру Лалу открыла Шанти. Увидав его, девочка бросилась с криком радости на шею ошеломленного мужчины. Растерявшейся матери, которая прибежала на крик дочери, она пояснила, что это двоюродный брат ее мужа. Он проживал неподалеку от Маттры, рассказала Шатра, а после переехал в Дели. Она очень рада видеть его, жаждет расспросить о муже и сыновьях. «Допрос с пристрастием» закончился в пользу Шанти. После такой встречи решили пригласить в Дели Кендарнарса с детьми.Когда гости приехали, Шанти расцеловала их и стала вести себя с Кендарнарсом так, как должна вести себя верная жена, а когда он прослезился от волнения и переполнивших его чувств, стала успокаивать вдовца интимными словами и фразами, которыми разговаривали между собой супруги. Кроме всего прочего, Шанти говаривала со своими родственниками не на делийском диалекте, а на диалекте района Маттры.Наиболее каверзный вопрос Кендарнарс оставил на конец. Он спросил Шанти, если она в действительности Ладжи, пусть расскажет, куда перед самой смертью спрятала несколько своих колец. Ребенок, не задумываясь, ответил, что они в горшке, который зарыт возле их старого дома. Горшок с кольцами был как раз в том самом месте, которое указала Шанти.Не менее убедительными доказательствами являются примеры, которые взяты из трехтомного труда Яна Стивенсона «Реинкарнация», в котором приведено описание 1300 случаев переселение душ.Вот лишь один пример из этой работы:«Родилась Сварнлата 2 марта 1948 года в семье инспектора индийской районной школы в Чхатарпуре, штат Мадхья-Прадеш. Как-то в возрасте 3,5 лет она проезжала с отцом город Катни и сделала при этом ряд странных замечаний о доме, в котором она якобы проживала. На самом деле семья Мишер никогда не жила ближе чем в 100 милях от этого места. Позднее Сварнлата рассказывала друзьям и родственникам в деталях свою предыдущую жизнь; она уверяла, что фамилия ее была Патхак. Кроме того, ее танцы и песни были нехарактерны для данного района, а сама она научиться им не могла.В десятилетнем возрасте Сварнлата утверждала, что новая знакомая их семьи, жена профессора колледжа, была в прошлой жизни ее подружкой. Спустя несколько месяцев об этой истории узнал Шри X.Н. Баккерджи с кафедры парапсихологии университета в Джайпуре. Он встретился с семьей Мишер, а после, руководствуясь указаниями Сварнлаты, разыскал дом Патхаков. Он обнаружил, что рассказы Сварнлаты весьма напоминают историю жизни Бии, которая была дочерью Патхаков и женой Шри Чинта-мини Пандая. Бия умерла в 1939 году.В 1959 году летом семья Патхак и родственники Бии по мужу посетили семью Мишер в Чхатарпуре. Сварнлата не только узнала их, но и указала, кто есть кто. Она отказалась признать двух посторонних людей, которых в экспериментальных целях хотели выдать за ее родственников. Позже Сварнлату привезли в Катни. Там она узнала многих людей и места, отметив перемены, которые произошли со времени смерти Бии».Летом в 1961 году Стивенсон самолично посетил обе семьи, дабы удостовериться в правдивости этого случая. В результате проведенного опроса ученым было установлено, что из 49 сообщений девочка ошиблась только в двух случаях. Она в подробностях описала не только дом Бии, но и располагавшиеся рядом с ним строения, причем в том виде, в каком они находились до ее рождения в 1948 году. Кроме всего, она не только дала практически полную внешнюю характеристику доктору, который лечил Бию, но и рассказала детали о ее болезни и смерти. Также она вспомнила ряд эпизодов из жизни Бии, о которых знали даже не все ее родственники.Исхудавшая на 36кг пермячка поразила: “1 чашку и все. Живот ушел за 5 дней, бокаИсхудавшая Степаненко: 1 чашку на ночь и все. Живот ушел за 3 дня бока за неделюЕе убил рак: горе Марии Куликовой осознать невозможноБеда пришла в дом Валерии – певица льет слезы по дочкеДевочка рассказала Стивенсону еще об одном своем перевоплощение – ребенке по имени Камлем, жившем в Калькутте и умершем в возрасте девяти лет. И как доказательство она довольно точно описала географические особенности местности, в которой жила.Но эти и другие факты – это, так сказать, эпизодическая, спонтанная реинкарнация. Еще в 1895 году французский врач А. де Роша, проведя серию гипнотических сеансов, выяснил, что если человек находится в глубоком гипнозе, то он способен «вспомнить» не одно свое перевоплощение.К примеру, он способен неожиданно заговорить чужим голосом от имени незнакомого человека, поведав об одной из своих прошлых жизней. При этом так подробно и ярко, будто он в данный момент находится в ней.Реинкарнация как феномен после этих опытов обратила на себя внимание уже многих ученых. Соответственно, были опубликованы и новые, добытые уже под гипнозом факты, доказывающие перевоплощение.Так, в 1955 году некий врач-гипнотизер проводил несколько сеансов гипноза со своей женой. Когда в процессе эксперимента выяснил, что женщина весьма легко впадает в транс, он решил попытаться вернуть ее в прошлую жизнь.Дабы эксперимент не отразился на здоровье жены, делал он это осторожно и постепенно, в общем то, особенно не надеясь на успех. И вдруг, к удивлению врача, на одном из сеансов женщина грубым мужским голосом произнесла несколько фраз на непонятном языке. Из всего набора слов муж смог понять, что жена назвалась Йенсеном Якоби. Позднее выяснили, что отвечала она на старом шведском языке, хотя довольно хорошо понимала, когда с ней разговаривали и на современном шведском.Еще дальше в своих экспериментах пошел психоаналитик Станислав Гроф из Америки. Чтобы «отправить» пациентов в их прошлую жизнь, он наряду с чисто гипнотическими методами применил сильный наркотик ЛСД. Находясь в ЛСД-трансе, пациенты «возвращались» в свою прошлую жизнь, в мельчайших деталях описывая особенности тех времен, в которых они жили, а также рассказывали весьма подробно о тех селах или городах, где им доводилось бывать. При этом соответствие рассказов пациентов реалиям тех исторических эпох, в которых они ранее жили, подтвердили ученые-историки…Как известно, если в Тибете умер настоятель монастыря, или лама, то начинают поиски его нового воплощения. В этих поисках принимают участие не один, не два человека, а почти все монахи, прибывающие в это время в монастырских стенах.Поиск нового ламы иной раз затягивается на долгие годы. И бывает они продолжаются и 10, и 20, и даже 30 лет. Когда же, в конце концов, монахи такого мальчика нашли, они, дабы избежать возможной ошибки, устраивают для него специальный экзамен: мальчика приводят в пустую комнату и ставят перед ним мешок с предметами, из которых пятая часть принадлежала умершему настоятелю. И претендент на пост ламы должен не только эти предметы узнать, но и что-нибудь о них рассказать.Интересный случай из такой серии, свидетельницей которого она стала сама, в своей книге «Мистики и маги Тибета» описала известная исследовательница А. Давид-Неэль из Франции.Вот краткое содержание этого случая, взятого из книги А.В. Мартынова «Философия жизни», которая была издана в 2004 году в Санкт-Петербурге: «Как то небольшой караван, в составе которого она путешествовала по Внутренней Монголии, остановился на ночлег в стойбище одного кочевника. При караване находился управляющий монастыря, который уже больше двадцати лет был без ламы. Когда все вошли в хижину к кочевнику, управляющий, сев на полу, достал дорогую табакерку и начал запихивать в нос нюхательный табак. В это время к нему подошел десятилетний сын кочевника и строго спросил: “Откуда у тебя моя табакерка?” Управляющий, моментально вскочив на ноги, рухнул перед ним на колени… Это было безоговорочное признание мальчика воплощением старого ламы.Позднее, когда караван с мальчиком торжественно въезжал в монастырь, ребенок вдруг заявил, что им следует ехать направо. Как оказывается, раньше там действительно был проезд, но лет 15 назад он был заложен. И наконец, когда мальчик уже сидел на троне ламы и ему подали ритуальное питье, он отказался взять чашу, заявив, что она ему не принадлежит, и указал, где должна находиться его чаша и как она выглядит»…

Источник: http://2planeta.ru/news/reinkarnacija_perevoploshhenie_podtverzhdaetsja/2019-04-13-74382