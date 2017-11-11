Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 ноября 2017

Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена очередная гуманитарная акция.

На этот раз путь гуманитарного конвоя лежит в населенный пункт Энь-Аль-Байда провинции Дамаск. В городке, куда мы направляемся, живет много детей, поэтому акцию решено провести в средней школе. Когда мы заехали в Энь-Аль-Байду, то уже на подъезде к школе был слышен детский смех и радостные крики: «Руси, руси!». У входа, в окружении школьников, гумконвой встречал директор школы Наср Креян.

«Мы благодарны России не только за военную поддержку, которую она оказывает Сирии в борьбе с международным терроризмом, но и за гуманитарное содействие в установлении мирной жизни в стране», — с радостью рассказывает Наср Креян.

Тем временем российские военнослужащие из Центра примирения приступили к раздаче продуктовых наборов. Отметим, что детей на мероприятии ждал отдельный подарок — игрушки, привезенные вместе с гумпомощью.

Безопасность проводимой акции обеспечивали военнослужащие военной полиции, рассредоточившись по периметру школьного двора. А между тем на выдачу выстроилась внушительная очередь. Под непрекращающиеся веселые детские считалки и игры российские военнослужащие раздавали продуктовые наборы. Взрослые мирные жители, поначалу встречая российскую колонну с осторожностью, тоже повеселели вслед за детьми, наблюдая как те играючи общаются с российскими военнослужащими и даже пытаются помочь им в раздаче гуманитарной помощи.

Параллельно с выдачей продуктовых наборов, в медицинском пункте школы военный врач приступил к приему местных жителей. Желающих обратиться за квалифицированной помощью оказалось немало. Всем гражданам, пришедшим на прием, военный врач по мере необходимости оказал медицинскую помощь, выдал медикаменты и дал исчерпывающую консультацию. Всего было принято 99 человек из них 31 ребенок.

Завершив раздачу гуманитарной помощи, а такой было без малого 2 тонны, военнослужащие еще долго не могли разойтись, так как дети все подходили, жали руки и пытались мало—мальски поговорить по-русски. Колонна тронулась, а школьники все стояли и скандировали: «Руси, шукран! Руси, шукран». И что, как ни детские улыбки и смех, лучшая награда за благородное дело.

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