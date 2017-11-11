Сирия, ИГИЛ, последние новости 11 ноября 2017
- 10:02 Шойгу сообщил о взятии последнего оплота ИГИЛ* в Сирии.
- 06:35 «Руси, шукран!»: детские улыбки — лучшая награда российским военным в Сирии (ФОТО).
- Вчера 20:12 Христиане Дамаска: Башар Асад — не диктатор (ФОТО).
Шойгу сообщил о взятии последнего оплота ИГИЛ* в Сирии
Сейчас саперы продолжают разминирование городов Дейр-эз-Зор и Меядин, а также приступили к разминированию и зачистке Аль-Букемаля.
* запрещенная в России террористическая группировка
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«Руси, шукран!»: детские улыбки — лучшая награда российским военным в Сирии (ФОТО)
Российским Центром по примирению враждующих сторон в Сирии проведена очередная гуманитарная акция.
На этот раз путь гуманитарного конвоя лежит в населенный пункт Энь-Аль-Байда провинции Дамаск. В городке, куда мы направляемся, живет много детей, поэтому акцию решено провести в средней школе. Когда мы заехали в Энь-Аль-Байду, то уже на подъезде к школе был слышен детский смех и радостные крики: «Руси, руси!». У входа, в окружении школьников, гумконвой встречал директор школы Наср Креян.
«Мы благодарны России не только за военную поддержку, которую она оказывает Сирии в борьбе с международным терроризмом, но и за гуманитарное содействие в установлении мирной жизни в стране», — с радостью рассказывает Наср Креян.
Тем временем российские военнослужащие из Центра примирения приступили к раздаче продуктовых наборов. Отметим, что детей на мероприятии ждал отдельный подарок — игрушки, привезенные вместе с гумпомощью.
Безопасность проводимой акции обеспечивали военнослужащие военной полиции, рассредоточившись по периметру школьного двора. А между тем на выдачу выстроилась внушительная очередь. Под непрекращающиеся веселые детские считалки и игры российские военнослужащие раздавали продуктовые наборы. Взрослые мирные жители, поначалу встречая российскую колонну с осторожностью, тоже повеселели вслед за детьми, наблюдая как те играючи общаются с российскими военнослужащими и даже пытаются помочь им в раздаче гуманитарной помощи.
Параллельно с выдачей продуктовых наборов, в медицинском пункте школы военный врач приступил к приему местных жителей. Желающих обратиться за квалифицированной помощью оказалось немало. Всем гражданам, пришедшим на прием, военный врач по мере необходимости оказал медицинскую помощь, выдал медикаменты и дал исчерпывающую консультацию. Всего было принято 99 человек из них 31 ребенок.
Завершив раздачу гуманитарной помощи, а такой было без малого 2 тонны, военнослужащие еще долго не могли разойтись, так как дети все подходили, жали руки и пытались мало—мальски поговорить по-русски. Колонна тронулась, а школьники все стояли и скандировали: «Руси, шукран! Руси, шукран». И что, как ни детские улыбки и смех, лучшая награда за благородное дело.
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Христиане Дамаска: Башар Асад — не диктатор (ФОТО)
В беседе с представителями православных конфессий в Дамаске стало понятно: оппозиционным сирийским СМИ и их западным коллегам не хватает объективности.
На протяжении всего конфликта в Сирийской Арабкой Республике Запад с завидным рвением пытается представить Башара Асада диктатором.
Демонизируя президента, западные деятели оправдывают свое вмешательство в дела страны, выраженное в финансовой и материально-технической поддержке оппозиционных группировок.
Активное участие в формировании негативного образа Асада принимают ведущие мировые СМИ. Их источником информации являются местные менее крупные антиправительственные издания, постоянно тиражирующие фейковые сообщения.
Последним веянием оппозиционной журналистики стало освещение ситуации в Восточной Гуте — пригороде Дамаска, находящемся под контролем вооруженной оппозиции. Оплачиваемые из-за рубежа медиа-ресурсы местных «активистов» заявляют об осадепригорода правительственными войсками, о постоянных обстрелах мирных кварталов и блокировании армией дорожного сообщения. Из-за этого, как сообщает оппозиция, гуманитарная обстановка в Восточной Гуте катастрофична.
Ложь оппозиционных источников — в определении виновных. Сирийские власти не имеют отношения к тяжести гуманитарной ситуации в Гуте. Дорожное сообщение открыто через коридор в районе населенного пункта Мухайм Аль-Вафидин, находящегося на севере Восточной Гуты. А вот расположенный на юге этого района коридор в районе Хутайта Эль-Джараш блокирован боевиками группировок «Хайат Тахрир Аш-Шам» (бывшая «Джебхат Ан-Нусра»*) и «Файлак Ар-Рахман».
Что касается «обстрелов», то речь может идти лишь об огне сирийских войскв ответ на провокации и диверсии боевиков. Учитывая, что мины НВФ периодически падают на жилые кварталы Дамаска, меры правительственных войскпо подавлению огневых точек радикалов вполне оправданны. Тем более, они находятся в рамках соглашения о прекращении огня.
Напомним, что в основном обстрелы ведутся террористами из «Хайат Тахрир Аш-Шам», которые к перемирию не присоединялись. «Файлак Ар-Рахман», вопреки принятым на себя в Каире 18 августа этого года обязательствам, эту группировку из Восточной Гуты так и не изгнал.
Подмена понятия пострадавший на виновный рисует всознании западного обывателя страшную картину: войска кровавого режима ввергают Восточную Гуту в хаос, не давая мирному населению надежды на выживание.
В итоге получается, что сирийский президент — диктатор, а поддержка западными странами вооружённых боевиков — благое дело.
В беседе с представителями православных конфессий Дамаска стало понятно: никакой диктатуры в Сирии нет. Настоятельница католического монастыря в районе Баб-Тума (в километре от позиций боевиков) рассказала «Русской Весне» про социальную работу ее подопечных.
В населенном пункте Джармана (на границе с Восточной Гутой), священнослужители взяли под опеку полторы тысячи детей, пострадавших от ужасов войны. Каждый день представители монастыря с риском для своей жизни добираются до этого городка, чтобы оказать нуждающимся медицинскую, гуманитарную и, в первую очередь, психологическую помощь. С риском, потому что мины боевиков не выбирают на кого падать: священников или солдат.
Известно, что в Джармана находятся подразделения сирийской армии. Вопреки их якобы кровожадности никто деятельности католиков не мешает. Более того, в кабинете настоятельницы монастыря портрет Башара Асада висит напротив изображения Божьей матери. Несколько странное место для диктатора.
Также настоятельница католического монастыря очень тепло отзывалась о российском Центре по примирению враждующих сторон, назвав его «русскими миротворцами». По ее словам, их вклад в дело восстановления мирной жизни в Сирии бесценен.
Усомниться в этом антиправительственные СМИ тоже любят.
Оппозиционные группировки, напротив, совсем не такие борцы с режимом, как их представляют массмедиа. В той же Восточной Гуте, «Файлак ар-Рахман» установила монополию на продовольствие. Вся гуманитарная помощь международных организаций сосредотачивается в руках боевиков, и они единолично решают кому из населения положены продукты и в каких количествах. Надо ли говорить, что большая часть продовольствия до людей не доходит.
В итоге оппозиционные и западные СМИ преднамеренно подменяют белое черным, возлагая вину за все беды на сирийское правительство. Но человеческим историям, основанным на реальных событиях, сложно что-либо противопоставить. Их нужно просто принимать к сведению и вспоминать, когда в очередной раз наглое вмешательство Запада в дела Сирии или зверства боевиков будут прикрываться борьбой с надуманным режимом.
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*Запрещенная в России террористическая организация
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