Игры – не искусство
Вновь разверзлись хляби небесные и обрушили на меня реки слез и соплей, пролитых когда-либо геймерами по тем или иным поводам. Нет, слезы слезам – рознь. Люди вон плачут над индийскими и бразильскими сериалами, однако это не делает сериалы искусством. Некоторые ржут без причины, некоторым для умиления достаточно ничтожного повода.
На стриме я говорил о катарсисе – достижении точки наивысшего нравственного напряжения, которому предшествует долгая, подчас мучительная н р а в с т в е н н а я РАБОТА. Работа, в ходе которой мы становимся свидетелями эволюции художественного образа героя. А этот образ сам по себе не случаен – он является, как правило, образом собирательным. Не частностью, но отражением общего, типического, присущего времени.
Ничего подобного (сегодня, пока) нет и не может происходить в игре. Я не просто так привел в качестве примера "Преступление и наказание". Там нет геймплея, там есть медленное, трагическое обогащение характера (который мы автоматически примеряем на себя) на центрифуге переживаний, воспоминаний, связанных не действием, но МЫШЛЕНИЕМ, размышлением. Мы следим за тем, как по лабиринту движется не герой, но мысль героя.
И таким образом сам он, а вместе с ним миллионы читателей, от осознания – "я имею право убить" приходит к болезненному предощущению "не мне решать".
Нет пока и очень долго не будет игры, способной реализовать подобную эстетическую задачу. И с технической точки зрения (с точки зрения формы) это невозможно, и с содержательной (пока игры – орудие в руках капиталиста)