Клуб возник тогда, когда страна разваливалась, и слово «патриотизм» было не в моде. Время показало, что руководители клуба были на верном пути. За 30 лет деятельность клуба значительно расширилась. И всё это время бессменным руководителем «Ратника» (город Видное Московской области) остается Михаил Ильич Кононенко. Клуб входит в муниципальное бюджетное учреждение по работе с молодёжью «Энергия», занимаются в нём 80 детей.

Это наша с тобою судьба

Члены «Ратника» обязаны знать поимённо всех своих родственников.

– А как же иначе, – удивляется Михаил Кононенко (на фото). – Родина ведь начинается с твоих родных. А Родина – это то, что мы призваны защищать.

У самого Михаила Ильича один дядя погиб на Великой Отечественной, другой вернулся с фронта без руки. Дедушка тоже был ранен, а отец, будучи угнанным в Германию, работал там в шахте. Разговор о клубе у нас с Михаилом Ильичом начался… с прялки. Она стоит у книжного шкафа.

– Эта прялка с Украины. У нас здесь есть и другие предметы ушедшего быта. История – она ведь и в предметах заключена. Помимо подготовки мальчиков к службе в армии, изучаем ещё и историю нашей страны. Удивительно, но порой студенты вузов, взрослые уже люди, не знают фамилий наших военачальников.

Это неправильно!

Как же преподают сейчас историю в школах? Говорю это не голословно. Сам ахнул, когда столкнулся с таким фактом. Было это на Бородинском поле, куда мы каждое лето приезжаем как трудовой тимуровский десант. Студент, находясь у стелы батареи Раевского, где рядом захоронен герой Отечественной войны 1812 г. Пётр Иванович Багратион, вдруг спрашивает: «А почему здесь похоронен француз?».

Обычно мы живём в палаточном лагере у Шевардино. Помогаем здешнему музею убирать его большую территорию. Монастырям, которые расположены поблизости, помогаем заготавливать сено для их подсобных хозяйств. Мы там не только трудимся, но и беседуем о многом: об истории – вот она, вполне осязаема. Земля у Бородина обильно полита кровью.

Проводим военно-спортивные соревнования, викторины на военно-исторические темы. Директор Бородинского военно-исторического музея-заповедника Игорь Валерьевич Корнеев вручает победителям переходящий приз – «Корону Российской империи». Всё это в рамках военно-спортивной игры «Вера, Отечество, Честь», которую придумал Василий Сергеевич Афанасьев, и которого, увы, уже с нами нет.

– С какого возраста дети могут приходить в клуб?

– С шести лет. Мы не отказываем никому. Малышей учим ползать, лазить через препятствия, играть в подвижные игры. Нынешние дети очень уступают своим ровесникам, которые были детьми ещё лет 30 назад. Они хуже развиты физически, не умеют играть в подвижные игры.

Часто проводим военно-спортивные игры, соревнования по боевому самбо. Владимир Дмитриевич Шустов, мастер спорта по самбо, сотрудник МБУ «Энергия», готовит наших ребят к соревнованиям и часто они становятся призёрами чемпионатов Московской области, и даже России. Недавно на базе филиала клуба мы провели турнир в Воскресенском районе, на родине Анатолия Ивановича Парфёнова. В 1956 году он стал олимпийским чемпионом по борьбе. И это притом что после фронтового ранения у него одна рука полностью не разгибалась.

Вместе с депутатами Государственной Думы наши ребята, участники турнира по боевому самбо, возлагали цветы к мемориалу у разъезда Дубосеково в Волоколамском районе. Все свои мероприятия мы приурочиваем к определённым датам нашей военной истории или дням памяти тех или иных защитников страны. Ребята средних и старших групп учатся обращаться с оружием, изучают военную историю, выезжают в поисковые экспедиции, чествуют ветеранов.

Почему приходят к нам в клуб? Причины у всех разные. Кого-то в школе побили, а он не смог дать сдачи. Кто-то хочет подготовиться к службе в армии. Кого-то родители привели, чтобы он не болтался на улице. Кто-то увидел наши мероприятия на городских праздниках, и ему понравилось. Мы объявления о наборе в клуб не даём, срабатывает «сарафанное радио».

А если парень освобождён от физкультуры? Увы, таких становится всё больше. Мы и им находим занятия. Пусть учатся собирать-разбирать автомат. Видите, какая у нас библиотека? Пусть сидят, читают, в интернете занимаются, чтобы подготовить доклад по истории или найти места, где ещё не захоронены солдаты прошедшей войны. Кстати, это тоже очень важная работа. В апреле прошлого года в наш клуб обратился Кирилл Сергеевич Честнов, житель села Мухоедово Дальнеконстантиновского района Нижегородской области. Он просил помочь найти места захоронений жителей своего села, погибших во время Великой Отечественной войны. Наши ребята вместе с отрядом «Наследие» из Королёва проделали огромную работу на компьютере, установили имена погибших и места их захоронений. Теперь нам известна судьба 30 из 49 погибших бойцов и двух из 33 пропавших без вести. Так, мы установили, что боец Воробьёв похоронен в Харьковской области, Василий Николаевич Еськин – в Волховском районе Ленинградской области. Николай Васильевич Грузилов погиб в 1945-м в Бранденбурге и похоронен во Франкфурте-на-Одере.

А два года назад мы нашли место захоронения Николая Антоновича Василенко. За помощью к нам обратился его внук. Николай Антонович воевал в составе 332-й стрелковой дивизии, погиб в 1942 году в Тверской области. Сложность в том, что деревня, у которой были похоронены бойцы, была сожжена, и позднее их перезахоронили в другом месте. Нам помогали и тверские поисковики. В итоге родственники смогли побывать на могиле героев.

Нашли мы и место гибели тральщика «Петраш». Он был в составе Черноморского флота. В августе 1943 года в него попала торпеда, судно затонуло. 28 членов экипажа спаслись, 25 погибли. В этой работе нам помог Антон Саломатин из наро-фоминского ДОСААФ. Мы установили фамилии погибших, сейчас ищем их родственников.

С Антоном мы сейчас устанавливаем фамилии солдат, умерших в госпитале, который располагался в усадьбе Суханово поблизости от Видного.

– С какими организациями вы сотрудничаете?

– С ДОСААФ, поисковым движением России, ветеранскими организациями ВДВ, видновским и можайским Благочиниями. Благочинный Можайского района отец Иоанн помог нам организовать православный военно-патриотический лагерь. Видновское отделение ДОСААФ выделило нам помещение под учебный класс и склад для инвентаря, необходимого в поисковой работе, учениях. Там же хранится наш «музей в чемодане». Это передвижная выставка из вещей, как-то связанных с фронтом. Это и одежда советских и немецких военных, оружие, предметы быта. В основном всё найдено на местах раскопок. Эта выставка переезжает из школы в школу, мы знакомим с ней детей. Интерес у них неподдельный.

Мы помогаем ДОСААФ проводить различные мероприятия. Власть городского округа выделяет деньги для поездок в поисковые экспедиции, организации детских лагерей. Каждый год, пока не вмешался ковид, мы выезжали в военно-спортивный лагерь при Рязанском военном училище.

Летом наши ребята жили в палатках, зимой – в казармах. Весь распорядок дня – по уставу. Ходят строем, с песней, повзводно. С ними проводились учебные занятия. Был даже забавный случай, когда один мальчик, вернувшись из этого лагеря, спрашивал у мамы разрешения взять что-то из холодильника.

Вахта памяти

Благодаря Военно-историческому обществу наши дети побывали на многих Вахтах памяти. В 2017 году мы 15 дней провели подо Ржевом. Подняли самолёт Як-1. Нашли останки лётчика. Даже удалось установить его фамилию: Александр Кузьмич Большаков. Увидели его фотографию из архива. Красавец… В Саратове нашлись родственники, там его торжественно захоронили. А место падения самолёта нашли по рассказам местных жителей. Кстати, там были и поисковые отряды из Литвы. Не все люди из Прибалтики и с Украины согласны с новой трактовкой событий Великой Отечественной войны. В прошлом году наши ребята участвовали в Вахте памяти в Оленинском районе Тверской области, в урочище Комары. Там выступил артист Назаров и его друзья – артисты Театра на Таганке. Стихотворение «Я убит подо Ржевом» звучало так, что слёзы на глаза наворачивались.

– Участвуя в экспедиции, подростки видят – вот она, смерть, в её ужасном проявлении.

– Во всяком случае, это заставляют их задуматься о ценности жизни, понять, что у тебя не десять жизней, как в компьютерной игре, а всего одна. И люди жертвовали этой единственной жизнью, чтобы защитить других! И ещё это даёт возможность осознать масштаб потерь, которые понесла в войне наша страна.

Вспомнился случай. Я являюсь попечителем детского дома «Молодая гвардия». Был там один паренек. Воспитатели очень обрадовались, когда я взял его в поисковую экспедицию. Очень хотели от него отдохнуть. В первый же день у меня исчезли деньги. Но я решил, что никакие ценные вещи прятать не будем именно в воспитательных целях. И никаких пропаж больше не случилось. Во время торжественного захоронения останков наших павших солдат у того парня разболелась нога, он даже заявил, что не может идти. Но стоило ему надеть форму красноармейца, когда ему поручили идти впереди процессии и нести на подушке медаль погибшего солдата, он всё сделал, как надо. И отпевание выстоял, и всю церемонию выдержал. Он шёл самый первый, а люди бросали на дорогу цветы как дань памяти павших. Это был очень серьёзный воспитательный момент.

Наш клуб участвует также в реконструкциях военных событий. После таких реконструкций ребята рассказывали, что они ощущали, будто находились в том времени: взрывы, фашисты на машинах наступают. Пальцы застыли на морозе, помощи ждать неоткуда…

– Говорят, солдат без веры не бывает.

– Да, это так. Мы сотрудничаем с Русской православной церковью. Отец Николай Берсенев, отец Дмитрий Дробышев участвуют в наших делах. Отец Дмитрий с нами ездил на корабли Северного флота. Батюшки беседуют с ребятами. Многие наши дети крещёные. Но не все из них знают, к чему их обязывает ношение креста. Батюшки им это разъясняют.

Мы тоже помогаем Церкви. В Егорьевском районе, на территории монастыря, по просьбе настоятеля мы нашли место, где когда-то стоял храм.

– Многие ли ребята выбирают себе военные профессии?

– Да, немало. Дмитрий Турбин окончил милицейский колледж. Игорь Олейников после армии служил по контракту, а затем закончил Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное командное училище. Алина Санникова готовится поступать в военный вуз в Санкт-Петербурге, Никита Смирнов окончил лётное училище. Полина Разбиралова окончила университет и сейчас проходит практику в нашем ОВД. Многие наши выпускники служили в ВДВ. Те, кто вернулись из армии, рассказывают, как им пригодились навыки военной службы, полученные в клубе. Выпускники тоже участвуют в наших мероприятиях. Алексей Меревич, например, ветеран ВДВ, помогает на всех тренингах. Александр Дарданов тоже.

За мужским характером

В небольшом, но уютном и недавно отремонтированном спортзале, тренировка. Мальчишки совсем маленькие и постарше учатся преодолевать препятствия из матов, ползать по-пластунски, держа в руках макеты автоматов, соревнуются, разбившись на команды. А в сторонке их ждут мамы. Виктория Прядко привела сюда сына Диму, когда ему было только 6 лет.

– Я хочу, чтобы он занимался среди мужчин, вырабатывал мужской характер. А то дома – одни женщины, в детсаду – тоже. В школу пойдёт – опять кругом будут женщины. Об этом клубе мне рассказала подруга. Она тоже водит своего сына сюда. До этого её сын ни в какой секции не задерживался, а сюда ходит с удовольствием.

Моему Диме здесь тоже нравится. И хорошо, что помимо тренировок, в программе – поездки по историческим местам. Это важно для становления личности.

Клуб готовится отметить свой юбилей в декабре.

– Откроется новое помещение на улице Заводской, 6, – рассказывает Михаил Ильич. – Большую помощь в работе клуба оказывает руководитель МБУ «Энергия» Елена Владимировна Разбиралова. Готовим к празднику показательную программу. Этим сейчас занимаются Даниил Подгорный, Николай Глинов, Саша Борзенков, Дима Цух, две Насти – Коршунова и Терентьева, сёстры Оля и Настя Гудковы. Пригласим главу городского округа, выпускников. Нам есть что показать, есть что вспомнить.

