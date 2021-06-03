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Антология советской песни. С чего начинается Родина (1977)

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Антология советской песни. С чего начинается Родина
В этом фильме-концерте представлены лучшие песни советских композиторов – Яна Френкеля, Аркадия Островского, Вениамина Баснера, Булата Окуджавы, Давида Тухманова, Александры Пахмутовой, Арноо Бабаджаняна, Серафима Туликова, Валерия Гаврилина, написанные в период с 1967 по 1977 год, а также стихи Роберта Рождественского.
Участвуют артисты Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Эдуард Хиль, Лев Лещенко, Эдита Пьеха и Мария Пахоменко, Владимир Корецкий, Первый отдельный показательный оркестр Министерства обороны СССР, художественный руководитель и дирижер Н.Михайлов.

Стихотворение "Нахожусь ли в дальних краях…"
Журавли
Песня из кинофильма "Белорусский вокзал"
Стихотворение "Плескалось багровое знамя…"
День Победы
Надежда
Стихотворение "Я уехал…"
Любовь останется
Благодарю тебя
Песня остается с человеком
Стихотворение "До самого горизонта мерцает зовуще и вечно…"
Мы – коммунисты

ТО Экран 1977
Автор сценария – О. Федоров
Режиссер – Леонид Пекур
Оператор – Игорь Рогачевский

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=GZ3tRXwwb9Q
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