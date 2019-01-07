С чего начинается Родина… Быть может с народного СМИ?
С чего начинается Родина… Быть может с народного СМИ?
Алексей Орлов и Михаил ЯТЬ.
К нам в редакцию приходят грустные письма о том, что, к сожалению, той светлой и доброй Родины из детства у нас уже нет. Что вместо этого, появилось структура, для которой человек – лишь дойная корова…
А в конце таких писем часто предлагается кардинальный вариант, типа очередной революции, для того, чтобы снова вернуть это светлое прошлое в наше настоящее. Причём такие реплики, вопросы запросы, приходят не только от обычных людей, но и от тех, кто уже достиг какого-то положения и достатка…
Для того чтобы понять как всё-таки вернуть нам Нашу Родину и сделать это наилучшим образом, мы решили записать эту передачу.
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Источник: www.youtube.com
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К сожалению,сегодня мы живём в царстве Кощеевом…а в наших сказках смерть Кощеева- в игле (Останкинской)…гнездо кощеево…Столько лжи и грязи оттуда изливается…люди так устали от этой грязи…хочется чего -то светлого,позитивного,созидающего и развивающего..
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Не долго им осталось…
https://www.youtube.com/watch?v=PFrmUm3vZWA