С чего начинается Родина… Быть может с народного СМИ?

Алексей Орлов и Михаил ЯТЬ.



К нам в редакцию приходят грустные письма о том, что, к сожалению, той светлой и доброй Родины из детства у нас уже нет. Что вместо этого, появилось структура, для которой человек – лишь дойная корова…

А в конце таких писем часто предлагается кардинальный вариант, типа очередной революции, для того, чтобы снова вернуть это светлое прошлое в наше настоящее. Причём такие реплики, вопросы запросы, приходят не только от обычных людей, но и от тех, кто уже достиг какого-то положения и достатка…



Для того чтобы понять как всё-таки вернуть нам Нашу Родину и сделать это наилучшим образом, мы решили записать эту передачу.



А что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!



Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!



Быть ДОБРУ!



—————————————-

Подписаться на новости “Народного Славянского радио”

slavradio.org/page/podpiska.html



Ставьте “лайки” и “любо”, делитесь ссылками с друзьями и просто хорошими людьми, размещайте ролики на своих страницах в соц.сетях – всё это увеличивает популярность видеороликов и количество людей их смотрящих, и Мир становится лучше.

—————————————-

Вы можете оказывать помощь “радио”:



Сбербанк VISA Electron

4817 7600 0233 9343



PayPal

+79210796843

https://www.paypal.me/slavradio/



Яндекс кошелек

41001780600797



Webmoney

R399095957515

U226147563760

B351044125411

Z118668641974

E367071008606

K240759067082

H698987097090

X294041615173

G181849392477



Visa QIWI Wallet

+79210796843

—————————————-



Источник: www.youtube.com