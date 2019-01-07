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С чего начинается Родина… Быть может с народного СМИ?

15:01. 7 января 2019 Просмотров - 153 2 коммент. Опубликовал:

С чего начинается Родина… Быть может с народного СМИ?
Алексей Орлов и Михаил ЯТЬ.

К нам в редакцию приходят грустные письма о том, что, к сожалению, той светлой и доброй Родины из детства у нас уже нет. Что вместо этого, появилось структура, для которой человек – лишь дойная корова…
А в конце таких писем часто предлагается кардинальный вариант, типа очередной революции, для того, чтобы снова вернуть это светлое прошлое в наше настоящее. Причём такие реплики, вопросы запросы, приходят не только от обычных людей, но и от тех, кто уже достиг какого-то положения и достатка…

Для того чтобы понять как всё-таки вернуть нам Нашу Родину и сделать это наилучшим образом, мы решили записать эту передачу.

А что в итоге из этого получилось – решать Вам, наши уважаемые слушатели!

Если эта тема важная – расскажите о ней друзьям, сделайте мир лучше!

Быть ДОБРУ!

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Источник: www.youtube.com

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2 коммент.»

  • 10514 5557
    Lada 7 января 2019 в 15:59 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
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    К сожалению,сегодня мы живём в царстве Кощеевом…а в наших сказках смерть Кощеева- в игле (Останкинской)…гнездо кощеево…Столько лжи и грязи оттуда изливается…люди так устали от этой грязи…хочется чего -то светлого,позитивного,созидающего и развивающего..

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