Алексей Сурков “Счастье”. С чего начинается Родина (1978)
Стихотворение Алексея Суркова “Счастье” читает народный артист РСФСР Алексей Покровский.
Фрагмент музыкально-поэтической композиции “С чего начинается Родина”.
Главная редакция литературно-драматических программ, 1978 г.
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