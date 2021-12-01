«Москва в судьбах полководцев Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Подвиг и память. К 80-летию Московской битвы» – выставка с таким говорящим названием открылась в Центральном музее Вооруженных сил. Ее посетителям впервые предложено посмотреть на судьбоносное сражение за столицу нашей Родины сквозь призму жизни полководцев, принимавших участие в битве за Москву.

Как пояснил на открытии директор Центрального музея ВС РФ Александр Никонов, уникальность выставки заключается в том, что в ней, помимо редко выставляемых музейных экспонатов, впервые представлено много личных вещей из частных коллекций и семейных архивов родственников полководцев. Так, посетители видят личные вещи, оружие, награды, фото и документы маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Родиона Малиновского, Леонида Говорова и других советских военачальников.

Впервые экспонируются рукопись книги Маршала Советского Союза Бориса Шапошникова «Мозг армии» и его фотографии времён Первой мировой войны, реликвии легендарного кавалерийского командира генерала армии Иссы Плиева, раритеты из семейного архива генерала Леонида Сандалова, большая коллекция личных вещей передана родными главного маршала авиации Александра Голованова; личные вещи и награды командарма Михаила Ефремова, героически погибшего позже в боях под Вязьмой весной 42-го года, оставаясь до последнего со своими бойцами, уже раненный трижды, он продолжал отдавать приказы. А открывает экспозицию диорама «Командующий Западным фронтом Г.К. Жуков в рабочем кабинете».

В экспозиции – материалы не только крупных полководцев, но и менее известных командиров частей и соединений. В частности, создан комплекс участника четырёх войн, командира дивизии народного ополчения Ф.М. Орлова и других членов его замечательной семьи, воспитавшей настоящих патриотов своего Отечества.

Представлены и малоизвестные герои битвы за Москву. На московском направлении сражались 133 тысячи ополченцев: 17-летние юноши, пожилые рабочие заводов, актёры МХАТа и ученые… Никто из них не успел пройти военной подготовки. Выжил только каждый десятый.

Один из малоизвестных героев обороны Москвы – Михаил Туганов, артист Мосгорцирка, основатель Донского казачьего ансамбля, который вместе со своей конной труппой записался в кавалерийскую дивизию. Его труппа участвовала наравне с остальными кавалеристами в боях. Это все описано в донесениях, воспоминаниях, представленных в экспозиции. За свои подвиги Туганов был награжден орденом боевого Красного Знамени, он виден на его груди, на фотографии, среди других наград.

Сергей Кожин, старший научный сотрудник Центрального музея Вооруженных сил РФ рассказывает: «Эти дивизии были сразу же окружены немцами в двух котлах: в районе Вязьмы и Брянска в начале октября 41-го года и продолжали героически сопротивляться в течение двух недель, ведя бои в полном окружении. Они сковали значительную часть немецких войск и не дали им возможности сразу немедленно рвануть на Москву, которую защищать уже было некому».

В октябре 41-го в Москве объявили эвакуацию и на случай входа немцев город заминировали, вплоть до собора Василия Блаженного. Рабочий кабинет Сталина был оборудован на станции метро «Кировская» (сейчас «Чистые пруды»).

Москву удалось отстоять благодаря резервам, которые стягивали со всех концов страны. В обороне столицы принимали участие 25 тысяч моряков Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии.

Срыв блицкрига на Московском направлении стал первым крупным поражением Германии в войне с Советским Союзом. И первой крупной победой Красной Армии.

Впервые представлена на выставке и тема «кузницы командных кадров РККА» – военных академий Москвы. Семьи полководцев предоставили самодельные журналы, которые выпускали слушатели Академии имени М.В. Фрунзе, зачетные книжки и рабочие тетради, выпускной фотоальбом курса, на котором учились будущие маршалы Р.Я. Малиновский и Н.Н. Воронов.

Отдельные экспозиционные комплексы посвящены Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину и руководителю Москвы в 1938-1945 гг.–A.С. Щербакову, с началом войны, ставшим одновременно «маршалом пропаганды» Красной Армии.

И, конечно, говоря о битве за Москву, нельзя было не упомянуть о подвиге жителей столицы и жизни города в тот период. В отдельном разделе выставки посетители узнают о формировании народного ополчения, о подвигах партизан и помощи фронту Русской православной церкви, об организации противовоздушной обороны города и работе метро, о жизни и быте горожан. Всё это складывается в общую картину жизни столицы в месяцы, когда каждый считал своим долгом работать на оборону на пределе своих возможностей.

Организаторы уверены, что новая выставка станет поистине народной – какой и была Великая Отечественная война. Среди экспонатов выставки немало раритетов, которые помогают посетителям почувствовать атмосферу тех военных лет.